Koalition plant Bußgelder für schlechte Mobilfunk-Netze

Kanzleramtsminister Dr. Helge Braun (rechts), Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel (Mitte), Finanzminister Olaf Scholz (links) Union und SPD haben sich auf höhere Strafen für Mobil­funk­netz­betreiber verstän­digt, die nicht ihre Ausbau­vorgaben erfüllen. Wie das in Düssel­dorf erschei­nende Wirt­schafts­zeitung Handels­blatt aus Koali­tions­kreisen erfahren hat, soll dazu der Rahmen für Buß- und Zwangs­gelder im Tele­kommu­nika­tions­gesetz deut­lich ange­hoben werden.

Wer nicht baut, zahlt trotzdem

Genauer: Wer künftig beim Netz­ausbau nicht so voran kommt, wie in den Versor­gungs­auflagen fest­gelegt, soll statt bisher 100.000 Euro bis zu eine Million Euro oder zwei Prozent des durch­schnitt­lichen Jahres­umsatzes Strafe zahlen müssen. Dieses Zwangs­geld soll laut den Eckpunkten, auf die sich Union und SPD verstän­digt haben, von einer halben Million auf bis zu zehn Millionen Euro steigen. Entspre­chende Forde­rungen hatte bereits der poli­tisch besetzte Beirat der Bundes­netz­agentur im vergan­genen Jahr schon aufge­stellt. Damit soll die "Kosten­ersparnis" durch den "Nicht­ausbau" abge­schöpft werden.

Neues Gesetz noch im Sommer?

Das neue Gesetz soll in der letzten Sitzungs­woche vor der Sommer­pause verab­schiedet werden. Obwohl es zahl­reiche Forde­rungen aus der Koali­tion gab, ist darin noch keine "Verpflich­tung" zu einem lokalen Roaming vorge­sehen. Eine verbind­liche Pflicht, Kunden von Konkur­renten bei Funk­löchern notfalls lokal aufs eigene Netz zu lassen und dies später sogar national, solle erst in der großen Novelle des Tele­kommu­nika­tions­gesetzes erfolgen, hieß es dazu in Regie­rungs­kreisen. Der entspre­chende Refe­renten­entwurf werde im Herbst erwartet.

Auf die Mitnut­zung drängt etwa der neue Netz­betreiber Dril­lisch, der in der jüngsten Auktion der Bundes­netz­agentur Frequenzen erstei­gert hat und nun erst ein eigenes Netz aufbauen muss. Verschie­dene Vertreter der etablierten Mobil­funk­anbieter hatte aber schon länger signa­lisiert, dass auf frei­williger Basis durchaus die Möglich­keit gäbe, "fremde" Netze mitzu­nutzen.

Viele Kunden und wohl auch die Politik erwarten, dass die "Mitnut­zung fremder Netze" einfach auto­matisch möglich sein und nichts extra kosten soll. Die Netz­betreiber, die mehr ausbauen, hätten dadurch einen Nach­teil. Bisher haben sie ihre oft höheren Preise damit begründet, dass sie einen erhöhten Aufwand beim Bau von Netzen in abge­legenen Regionen haben. Wenn aber Kunden des "schwächsten" Netzes die gleiche Versor­gung bekommen, dürfte eine Kunden­bewe­gung statt­finden.

National Roaming nur als Option?

Eine Lösung könnte eine "Roaming"-Option sein, die der Kunde eines "güns­tigeren" Anbie­ters ganz bewusst bei seinem Anbieter buchen muss oder ein Aufschlag auf die Minu­tenpreise (sofern nach Minuten abge­rechnet wird). Damit könnte man in "drin­genden Fällen" das "andere" Netz nutzen, hätte aber immer noch eine Moti­viation, dauer­haft ins "bessere" Netz zu wech­seln und unterm Strich zu sparen.

Für den neuen Anbieter wie Dril­lisch-Netz ist es wichtig, möglichst güns­tige Preise machen zu können, weil ein Wechsel der Kunden zu Dril­lisch nur über den Preis möglich wäre. Das Argu­ment "bessere Netz­qualität (= bessere Abde­ckung)" ist in der Kürze der Zeit gar nicht machbar.

Infor­mierten Kreisen zufolge soll sich die Regie­rungs­koali­tion bereits auf eine staat­liche "Netz­ausbau­gesell­schaft" verstän­digt haben, die den Ausbau von "einsamen Regionen" fördern soll.

