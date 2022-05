Hier haben die Netzbetreiber LTE und 5G ausgebaut

Wie immer blicken wir vor dem Wochen­ende auf den fort­schrei­tenden Ausbau der Mobil­funk­netze von Telekom, Voda­fone und Telefónica. In dieser Woche erreichten uns vor allem von der Telekom nicht ganz so viele Details zu neuen Basis­sta­tionen wie in den Vorwo­chen. Voda­fone stellt immer mehr die 5G-Stan­dalone-Tech­nologie in den Vorder­grund. Bei Telefónica gibt es - anders als im vergan­genen Jahr - immer mehr 5G-Stationen im 700- und 1800-MHz-Bereich.

Baden-Würt­tem­berg

Die Deut­sche Funk­turm GmbH hat in Mudau-Stein­bach im Neckar-Oden­wald-Kreis mit dem Aufbau eines 45 Meter hohen Stahl­git­ter­masts begonnen, der Standort einer neuen Basis­sta­tion für das Mobil­funk­netz der Deut­schen Telekom werden soll. Die Inbe­trieb­nahme ist für Anfang kommenden Jahres geplant.

Im Land­kreis Ravens­burg hat die Telekom in den vergan­genen beiden Monaten einen neuen Standort für ihr Mobil­funk­netz in Betrieb genommen. Zudem wurde eine bestehende Station mit 5G erwei­tert. Die Basis­sta­tionen stehen in Ravens­burg und Wein­garten. Insge­samt sind im Kreis Ravens­burg derzeit 101 Stand­orte für das Telekom-Mobil­funk­netz in Betrieb. Die Bevöl­kerungs­abde­ckung liegt bei rund 97 Prozent. Bis 2024 sollen weitere 36 Sende­masten hinzu­kommen. Zusätz­lich sind an 21 Stand­orten Erwei­terungen mit LTE geplant.

Telefónica hat in Blum­berg und Inzig­kofen (Orts­teil Engels­wies) das 5G-Zeit­alter einge­läutet. Die neuen Funk­zellen arbeiten im 700- und/oder 1800-MHz-Bereich. Mobilfunk-Basisstation

Foto: Vodafone

Bayern

Im Orts­teil Pran­gershof von Sulz­bach-Rosen­berg im Kreis Amberg-Sulz­bach wurde mit dem Aufbau eines rund 36 Meter hohen Schleu­der­beton­masts begonnen. Dieser soll für einen neuen Mobil­funk­sender der Deut­schen Telekom genutzt werden. Die Inbe­trieb­nahme soll Anfang 2023 erfolgen.

Voda­fone hat an folgenden Stand­orten Mobil­funk­sta­tionen mit 5G-Stan­dalone in Betrieb genommen: Weigen­dorf, Kastl, Vilseck und Birg­land im Land­kreis Amberg-Sulz­bach, Flachs­landen, Lehr­berg, Feucht­wangen und Merken­dorf im Land­kreis Ansbach, Mömbris, Alzenau und Stock­stadt am Main im Land­kreis Aschaf­fen­burg, Oerlen­bach, Ober­thulba, Römers­hager Forst-Ost, Neuwirts­hauser Forst und Elfers­hausen im Land­kreis Bad Kissingen, Sach­senkam und Bad Heil­brunn im Land­kreis Bad Tölz-Wolfrats­hausen sowie in den Städten Augs­burg und Bamberg.

Unter­durch­schnitt­lich ist der LTE-Ausbau derzeit noch im Land­kreis Amberg-Sulz­bach mit einer 94,3-prozen­tigen Bevöl­kerungs­abde­ckung, im Land­kreis Aschaf­fen­burg (91,4 Prozent) und im Land­kreis Bad Kissingen (91,0 Prozent).

Voda­fone plant bis Mitte 2023 nicht näher bezeich­nete Baumaß­nahmen in Hirsch­bach, Auer­bach und Schmid­mühlen im Land­kreis Amberg-Sulz­bach, in Flachs­landen (2x), Rothen­burg ob der Tauber (2x), Mönchs­roth, Bech­hofen und Schil­lingsfürst im Land­kreis Ansbach, in Hein­richs­thal, Alzenau (3x), Mespel­brunn, Stock­stadt am Main und Wald­aschaffer Forst im Land­kreis Aschaf­fen­burg, Rieden­berg, Ober­thulba, Hammel­burg (2x), Bad Brückenau und Neuwirts­hauser Forst im Land­kreis Bad Kissingen, Egling, Euras­burg (2x), Gaißach, Münsing und Gerets­ried im Land­kreis Bad Tölz-Wolfrats­hausen sowie an sechs Stand­orten in der Stadt Augs­burg und an zwei Stand­orten in Bamberg.

Telefónica hat neue 5G-Stationen im 3600-MHz-Bereich in Nürn­berg (Breite Gasse) und München (Gall­may­erstraße) in Betrieb genommen. 5G auf 700 und/oder 1800 MHz gibt es neu in Aystetten, Weitrams­dorf (Orts­teil Neun­dorf), Bamberg, Selbitz, Cadolz­burg, Immenreuth, Rott­hal­münster, Neuching (Orts­teil Nieder­neuching), Polling, Leipheim (Orts­teil Ried­heim), Neuöt­ting (Orts­teil Alzgern), Krün, Ober­ammergau, Erlen­bach bei Markt­hei­den­feld (Orts­teil Tiefen­thal) und Ober­thulba.

Berlin

o2 hat neue 5G-Sender in der Bundes­haupt­stadt in Betrieb genommen. Diese befinden sich in der Klem­kestraße und in der Herz­berg­straße und arbeiten auf 3600 MHz.

Bran­den­burg

Voda­fone hat in Schorf­heide, Panketal, Wand­litz, Bernau bei Berlin und Nieder­finow im Land­kreis Barnim die ersten Mobil­funk­sta­tionen mit der neuen Tech­nologie 5G Stan­dalone in Betrieb genommen. Bis Mitte 2023 will der Netz­betreiber insge­samt 42 weitere Mobil­funk-Baupro­jekte im Land­kreis reali­sieren, um Funk­löcher zu schließen und das bestehende Netz zu verstärken.

In Tröbitz wurde ein neuer 5G-Sender von Telefónica in Betrieb genommen. Dieser arbeitet im Frequenz­bereich um 700 und/oder 1800 MHz.

Hamburg

Die Hanse­stadt hat eine neue 5G-Funk­zelle von Telefónica bekommen. Diese arbeitet auf 3600 MHz und befindet sich am Standort Kleine Frei­heit.

Hessen

In Hütten­berg (Orts­teil Volperts­hausen) steht ein neuer 5G-Sender von o2, der auf 700 und/oder 1800 MHz funkt.

Meck­len­burg-Vorpom­mern

Die Telekom hat in den vergan­genen beiden Monaten im Land­kreis Ludwigs­lust-Parchim einen Mobil­funk-Standort neu gebaut sowie je drei bestehende Basis­sta­tionen mit LTE und 5G erwei­tert. Davon profi­tieren Kunden in Boizen­burg/ Elbe, Borkow, Crivitz, Marnitz, Moraas, Picher und Warlitz. Der Standort in Marnitz dient auch der Versor­gung entlang der Auto­bahn, und die Stand­orte in Boizen­burg/Elbe, Moraas, Picher und Warlitz werden auch zur Versor­gung entlang der Bahn­strecke einge­setzt.

Die Telekom betreibt im Land­kreis Ludwigs­lust-Parchim jetzt 141 Stand­orte für ihr Mobil­funk­netz. Die Bevöl­kerungs­abde­ckung liegt bei rund 99 Prozent. Bis 2024 sollen weitere 53 Basis­sta­tionen hinzu­kommen. Zusätz­lich sind an 17 bestehenden Sende­masten Erwei­terungen mit LTE geplant.

Telefónica hat in Graal-Müritz einen 5G-Sender in Betrieb genommen. Dieser arbeitet auf 700 und/oder 1800 MHz.

Nieder­sachsen

Voda­fone hat in Edewecht und Wiefels­tede im Land­kreis Ammer­land die ersten Mobil­funk­sta­tionen mit der neuen Tech­nologie 5G-Stan­dalone in Betrieb genommen. Aktuell beträgt die Bevöl­kerungs­abde­ckung mit GSM und LTE 99,9 Prozent. Bis Mitte kommenden Jahres plant Voda­fone Netz­erwei­terungen in Bad Zwischenahn, Wiefels­tede, Edewecht (2x) und Rastede (2x).

Auch Norden im Land­kreis Aurich hat eine erste 5G-Stan­dalone-Funk­zelle von Voda­fone bekommen. In der Region sind 99,9 Prozent der Bevöl­kerung mit GSM und LTE vom Düssel­dorfer Netz­betreiber versorgt. Bis Mitte kommenden Jahres sind Baumaß­nahmen in Große­fehn und Dornum geplant, um die Netz­abde­ckung weiter zu opti­mieren und zusätz­liche Kapa­zitäten zu schaffen.

Denkte (Orts­teil Sottmar) ist von Telefónica mit 5G versorgt worden. Die neue Station arbeitet auf 700 und/oder 1800 MHz. In Wolfs­burg (Rathaus­straße) sendet eine neue 5G-Antenne von o2 auf 3600 MHz. Kleine Funkzelle in der Stadt

Foto: Telefónica

Nord­rhein-West­falen

Die DFMG baut im bevöl­kerungs­reichsten deut­schen Bundes­land zwei neue Masten, die für das Mobil­funk­netz der Telekom genutzt werden sollen. Ein 45 Meter hoher Schleu­der­beton­mast entsteht in Wülfrath-Schlup­kothen im Kreis Mett­mann. In Wach­ten­donk im Kreis Kleve wird ein 35 Meter hoher Schleu­der­beton­mast gebaut. Beide neuen Basis­sta­tionen sollen Anfang kommenden Jahres ihren Betrieb aufnehmen.

Telefónica hat in Düssel­dorf (Reis­holzer Werft­straße), Köln (Berrisch­straße), Essen (Kant­straße) und Wuppertal (Wiesen­straße) neue 5G-Sender im 3600-MHz-Bereich in Betrieb genommen. In Ochtrup (Orts­teil Welbergen) funkt eine neue 5G-Station von o2 auf 700/1800 MHz.

Rhein­land-Pfalz

Die Telekom hat im Land­kreis Vulkan­eifel zwei neue Mobil­funk-Stationen in Betrieb genommen. Dazu kommen je eine LTE- und 5G-Erwei­terung. Die Stand­orte stehen in folgenden Kommunen: Bettel­dorf, Daun, Mürlen­bach und Uers­feld. Die Telekom betreibt im Land­kreis Vulkan­eifel jetzt 51 Basis­sta­tionen. Die Bevöl­kerungs­abde­ckung liegt bei rund 94 Prozent. Bis 2024 sollen weitere zehn Stand­orte und sechs LTE-Erwei­terungen hinzu­kommen.

Erste 5G-Stan­dalone-Stand­orte vermeldet Voda­fone für Alzey, Venders­heim und Biebeln­heim im Land­kreis Alzey-Worms, Altlei­ningen, Esthal und Haßloch im Land­kreis Bad Dürk­heim sowie Waldböckel­heim, Hoch­stätten und Desloch im Land­kreis Bad Kreuz­nach.

Netz­aus­bau­maß­nahmen plant Voda­fone bis Mitte 2023 für Framers­heim, Wahl­heim, Gimbs­heim, Eppels­heim und Osthofen im Land­kreis Alzey-Worms, Weiden­thal (2x), Bad Dürk­heim und Watten­heim im Land­kreis Bad Dürk­heim sowie Schloßöckel­heim, Odern­heim am Glan, Reif­fel­bach, Becher­bach, Dörre­bach, Bad Kreuz­nach (3x), Roxheim und Guldental im Land­kreis Bad Kreuz­nach.

Im Land­kreis Bad Dürk­heim sind aktuell erst 93,6 Prozent der Bevöl­kerung mit LTE von Voda­fone versorgt. In den beiden anderen genannten Land­kreisen liegt der Wert jeweils bei mehr als 98 Prozent.

Sachsen

Telefónica hat in Hoyers­werda (Orts­teil Knap­pen­rode) das 5G-Zeit­alter einge­läutet. Die neue Sende­sta­tion arbeitet auf 700 und/oder 1800 MHz.

Sachsen-Anhalt

Die Telekom hat im Land­kreis Mans­feld-Südharz einen neuen Standort gebaut, einen mit LTE und zwei mit 5G erwei­tert. Davon profi­tieren Anwohner und Besu­cher in Eders­leben, Eisleben, Sangerhausen und Südharz. Die Stand­orte in Eders­leben und Sangerhausen dienen auch der Versor­gung entlang der Auto­bahn, der Standort in Südharz wird auch für die Versor­gung entlang der Bahn­strecke genutzt, die Station in Eisleben versorgt eine Bundes-/Land­straße mit.

75 Basis­sta­tionen im Land­kreis Mans­feld-Südharz sorgen derzeit für eine 97-prozen­tige Bevöl­kerungs­abde­ckung. Bis 2024 sind weitere 19 Basis­sta­tionen geplant. Abseits dessen will die Telekom an 13 bestehenden Sende­masten die LTE-Kapa­zitäten ausbauen. Voda­fone hat in Sandershof-Brehna, Bitter­feld-Wolfen und Südli­ches Anhalt im Land­kreis Anhalt-Bitter­feld die ersten Mobil­funk­sta­tionen mit der neuen Tech­nologie 5G-Stan­dalone in Betrieb genommen. In der Region sind mehr als 99 Prozent der Bevöl­kerung mit GSM und LTE von Voda­fone geplant. Bis Mitte kommenden Jahres plant Voda­fone weitere Baumaß­nahmen in Muldestausee (2x), Oster­nien­burger Land (2x) und Raguhn-Jeßnitz.

Neue 5G-Stationen von Telefónica wurden in Hohe Börde (Orts­teil Eimers­leben) und Elbe-Parey (Orts­teil Güsen) aufge­schaltet. Diese nutzen den Frequenz­bereich um 700 und/oder 1800 MHz.

Thüringen

Telefónica hat vier neue 5G-Sender auf 700/1800 MHz in Betrieb genommen. Diese stehen in Schleu­singen, Harztor (Orts­teil Netz­kater), Gößnitz und Sonders­hausen (Orts­teil Klein­berndten).

