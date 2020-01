Wie immer zu Beginn eines neuen Monats blicken wir auch heute wieder auf die Neue­rungen, die die Deut­sche Telekom, Voda­fone und o2 für ihre Kunden bereit­halten. Das Weih­nachts­geschäft ist zwar gelaufen. Einige der Aktionen, die im Vorfeld des Fests gestartet wurden, laufen aber nach wie vor. Dafür halten sich die Netz­betreiber mit neuen Ange­boten zurück. Eine Verbes­serung betrifft gleich alle Provider.

Ände­rungen beim EU-Roaming

Der Januar im Mobilfunk Ab sofort steht Mobil­funk­kunden mehr Daten­volumen im EU-Roaming zu. Trotz der Roam-like-at-home-Rege­lung haben die Provider das Recht, nicht das gesamte inlän­dische Daten­volumen auch im EU-Ausland und in den EWR-Staaten bereit­zustellen. Statt­dessen kann eine im Rahmen der Regu­lierung vorge­sehene Fair-use-Policy ange­wandt werden.

Zum 1. Januar hat sich der Groß­handels­preis für Roaming-Daten­volumen geän­dert. Dieser wirkt sich auch auf die Fair-use-Policy aus. Nutzer von Tarifen, in denen der Provider diese Rege­lung anwendet, bekommen so ein größeres Kontin­gent als bisher für den mobilen Internet-Zugang. Bei den Netz­betrei­bern betrifft das vor allem Kunden in den Tarifen mit echter Daten-Flat­rate. Details haben wir in einem eigenen Beitrag zusam­menge­fasst.

Telekom: Smart­phones zum Sonder­preis

Noch bis zum 6. Januar läuft die Silves­terak­tion von der Deut­schen Telekom. Kunden, die sich für einen Lauf­zeit­vertrag entscheiden, haben die Möglich­keit, ein Smart­phone zu Sonder­preisen zu bekommen. Wer beispiels­weise die 5G-Version des Samsung Galaxy S10 wählt und dazu den Tarif MagentaMobil XL mit Top-Smart­phone wählt, erhält sein Wunsch­gerät für 1 statt 189,95 Euro Zuzah­lung.

Inter­essenten sollten stets auch die Folge­kosten für den Vertrag berück­sich­tigen und abwägen, ob der Kauf des Mobil­tele­fons unab­hängig vom Vertrag mögli­cher­weise die güns­tigere Alter­native ist. Weitere "1-Euro-Handys" - wobei hier die einma­lige Zuzah­lung gemeint ist - sind unter anderem das Apple iPhone XS und das OnePlus 7T Pro.

Wie geplant haben Telekom-Kunden auch im Januar wieder die Möglich­keit, 1 GB zusätz­liches monat­liches Daten­volumen zu bekommen. In einer eigenen Meldung zeigen wir auf, an welche Kunden sich das Angebot richtet und wie Sie die Möglich­keit haben, sich das Extra-Daten­volumen zu sichern.

Neue Daten­option

Bereits kurz vor Weih­nachten hat die Telekom eine neue 5G-Option einge­führt. Diese ist für die Data-Comfort-Tarife gedacht, die sich an Tablet- und Note­book-Nutzer richten. Erst im November hatte die Telekom für diese Preis­modelle mehr Daten­volumen einge­räumt, aller­dings anders als in den Smart­phone-Verträgen den 5G-Stan­dard nicht auto­matisch frei­geschaltet. Details zur neuen Option, zu den Preisen und Inklu­sivleis­tungen lesen Sie in einem sepa­raten Beitrag.

