Wie immer zu Beginn eines neuen Monats beleuchten wir auch heute wieder die Neue­rungen, die die deut­schen Mobil­funk-Netz­betreiber bereit­halten. So bietet die Telekom einen Akti­onstarif für Fest­netz und Mobil­funk in Kombi­nation an, CallYa-Digital-Neukunden von Voda­fone bekommen mehr Daten­volumen und bei o2 gibt es zeit­lich befristet eine echte Flat­rate für alle Kunden.

Telekom: Fest­netz und Mobil­funk für unter 50 Euro

Aktionen im April Die Deut­sche Telekom hat einen Akti­onstarif gestartet, der zunächst nur bis zum kommenden Sonntag, den 5. April, gebucht werden kann. Im Rahmen des MagentaEINS-Programms bekommen die Kunden einen Fest­netz- und einen Mobil­funk­tarif für 49,95 Euro monat­liche Grund­gebühr. Das klingt zunächst gut. Aller­dings ist das Angebot nur für Neukunden verfügbar und es gibt auch sonst noch einige Einschrän­kungen zu beachten. Details haben wir in einer eigenen Meldung zusam­menge­fasst.

Eine weitere Neue­rung bei der Telekom wie auch bei deren Discount-Tochter cong­star sind nied­rigere Preise für die Mitnahme einer Handy­nummer zu einem anderen Netz­betreiber oder Provider. Anstelle der bisher übli­chen 29,95 Euro werden jetzt nur noch 6,82 Euro berechnet. Groß kommu­niziert haben Telekom und cong­star die Neue­rung nicht, zumal den Provi­dern natür­lich daran gelegen ist, die Kunden zu behalten.

10 GB Extra-Daten­volumen

Wie schon im März bekommen Telekom-Mobil­funk­kunden auch im April 10 GB zusätz­liches Daten­volumen für den mobilen Internet-Zugang. Von diesem Angebot profi­tieren Vertrags- und Prepaid­kunden, Privat- und Geschäfts­kunden glei­cher­maßen. In einem eigenen Beitrag lesen Sie, wie Sie sich das Extra-Surf­volumen sichern können.

Bei der Telekom läuft außerdem zurzeit wieder die Aktion, bei der zahl­reiche Smart­phones mit Vertrag vergüns­tigt ange­boten werden. So hat das Unter­nehmen beispiels­weise die einma­lige Zuzah­lung für das Samsung Galaxy S10 in Verbin­dung mit dem Tarif MagentaMobil S mit Top-Smart­phone von 219,95 Euro auf 1 Euro gesenkt. Beim Apple iPhone 11 mit 64 GB Spei­cher liegt der Einmal­preis eben­falls bei 1 Euro (statt 119,95 Euro), wenn sich der Kunde für den Tarif MagentaMobil L mit Top-Smart­phone entscheidet.

Voda­fone: CallYa Digital mit 30-GB-Bonus

Neukunden von Voda­fone, die sich für den Tarif CallYa Digital entscheiden, erhalten in den ersten drei Abrech­nungs­zeit­räumen (jeweils 28 Tage) jeweils eine Verdopp­lung des High­speed-Daten­volu­mens auf 20 GB. Dieses Angebot gilt noch bis zum Jahres­ende. In einer weiteren Meldung erfahren Sie mehr zum CallYa-Digital-Tarif und zur Aktion.

