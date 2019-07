Wie immer zu Beginn eines neuen Monats blicken wir auch wieder auf die Neue­rungen und Aktionen, die die Deut­sche Telekom, Voda­fone und o2 für ihre Kunden bereit­halten. Die Telekom hat ihre Akti­onsta­rife gegen­über den bis Ende Juni gültigen Kondi­tionen verschlech­tert, Voda­fone führt neue Tarife für Geschäfts­kunden ein und bei o2 stehen Hard­ware-Aktionen im Vorder­grund.

Telekom: Bis zu 6 GB Extra-Daten­volumen pro Monat

Mobilfunk-Aktionen im Juli Die Deut­sche Telekom bietet Neukunden und Vertrags­verlän­gerern in drei ihrer fünf MagentaMobil-Tarife im Rahmen einer Aktion weiterhin mehr monat­liches Daten­volumen an. Wie bisher gilt dieses Angebot aller­dings nur für die Dauer der zwei­jährigen Mindest­vertrags­lauf­zeit. Aller­dings bekommen die Kunden nur noch maximal 6 GB Extra-Volumen pro Monat. Bislang waren es 10 GB. Details zu den bis zum 5. September gültigen Kondi­tionen bei MagentaMobil haben wir in einer weiteren Meldung zusam­menge­fasst.

Im Rahmen der Aktion gelten auch Sonder­kondi­tionen für MagentaMobil Young. Kunden, die sich für die Tarif­stufen M bzw. L entscheiden, erhalten monat­lich 3 GB zusätz­liches Daten­volumen pro Monat. In beiden Tarifen redu­ziert sich im ersten Jahr nach Vertrags­abschluss auch die monat­liche Grund­gebühr um jeweils 10 Euro.

Prepaid Holiday Pass für Prepaid-Kunden

Die Telekom hat außerdem eine Sommer-Aktion für Prepaid-Kunden gestartet. Inter­essenten haben mit dem Prepaid Holiday Pass, wie sich das Angebot nennt, die Möglich­keit, ein Roaming-Daten­paket zu buchen, das neben den EU-Staaten auch in der Schweiz genutzt werden kann. Die Option schlägt mit 10 Euro zu Buche und bietet 5 GB unge­dros­seltes Daten­volumen. Details zum Prepaid Holiday Pass der Telekom haben wir in einem eigenen Beitrag zusam­menge­fasst.

Speziell für USA-Reisen hat die Telekom eine neue Version ihrer DayFlat unli­mited einge­führt. Mit einem Preis von 14,95 Euro für 24 Stunden ist das Angebot aller­dings kein Schnäpp­chen. Nicht zuletzt hat die Telekom die neue StreamOn-Option für soziale Netz­werke und Messenger einge­führt. Im Rahmen einer Einfüh­rungs­aktion kann diese bis zum 5. September kostenlos gebucht werden.

Voda­fone startet neue Geschäfts­kunden-Tarife

Voda­fone hat zum 4. Juli neue Tarife für Geschäfts­kunden ange­kündigt. Diese sollen die Kommu­nika­tion in weiten Teilen Europas zu einheit­lichen Kondi­tionen ermög­lichen. Die Sprach- und SMS-Flat­rate gilt von Deutsch­land ins Ausland genauso wie umge­kehrt oder zwischen verschie­denen zur Tarif­zone gehö­renden Staaten. Dazu bekommen die Kunden Inklu­sivleis­tungen wie eine UltraCard. In einer eigenen News finden Sie alle Details zu Voda­fone Red Busi­ness Prime.

Auf Seite 2 lesen Sie unter anderem, welches Zweit­karten-Angebot o2 seinen Kunden derzeit offe­riert.

E-Mail

E-Mail Drucken 1 Teilen (2)