Wie immer blicken wir zu Beginn eines neuen Monats wieder auf die aktu­ellen Aktionen der deut­schen Mobil­funk-Netz­betreiber für Neu- und Bestands­kunden. Die Telekom hat den Treue­bonus für weitere Kunden einge­führt, bei Voda­fone winkt mehr Daten­volumen bei gerin­geren Grund­preisen, während o2 eine Prepaid-Aktion fort­führt.

Telekom: Bis zu 10 GB monat­lich extra

Mobilfunk-Angebote im August

Foto: teltarif.de Die Deut­sche Telekom hatte schon im Juli den Treue­bonus einge­führt. Kunden haben so die Möglich­keit, bis zu 10 GB zusätz­liches Daten­volumen pro Monat zu bekommen - abhängig davon, wie lange der Vertrag schon besteht. Galt das Angebot bislang nur für private Anwender, hat der Netz­betreiber die Aktion nun auf Geschäfts­kunden ausge­weitet.

Der Treue­bonus kann in Busi­ness-Mobil-, Busi­ness-Mobil-Special- und Busi­ness-Mobil-Data-Tarifen in Anspruch genommen werden und muss monat­lich neu akti­viert werden. Das funk­tio­niert anders als in Privat­kunden-Tarifen. Wie Sie sich den Bonus sichern können, lesen Sie in unserem Beitrag zur Auswei­tung der Telekom-Aktion.

MagentaMobil Young, die Telekom-Smart­phone-Tarife für Kunden unter 28 Jahren, gibt es weiterhin zu vergüns­tigten Kondi­tionen. Der MagentaMobil S Young mit Allnet-Flat und monat­lich 20 GB kostet für die Dauer der zwei­jäh­rigen Mindest­ver­trags­lauf­zeit monat­lich 24,95 Euro. Danach erhöht sich die Grund­gebühr auf 29,95 Euro.

MagentaMobil M Young mit monat­lich 40 GB kostet jeweils 29,95 Euro, ab dem 25. Monat 39,95 Euro. MagentaMobil L Young bietet jeweils 80 GB und schlägt zwei Jahre lang mit monat­lich 39,95 Euro, danach mit 49,95 Euro, zu Buche. Die echte Flat­rate für Sprache, Text und Daten, MagentaMobil XL Young, wird zwei Jahre lang mit monat­lich 64,95 Euro tari­fiert. Danach steigt die Grund­gebühr auf 74,95 Euro.

Bei MagentaMobil Prepaid M, L und XL Special bekommen die Kunden weiterhin 24 Wochen lang doppeltes Daten­volumen, im Prepaid-5G-Jahres­tarif gilt das für das gesamte erste Jahr. Wer seine bestehende Handy­nummer mitbringt, erhält zudem ein Bonus-Guthaben in Höhe von 24,95 Euro.

Voda­fone: Preis­vor­teil und mehr Daten­volumen

Bei Voda­fone bekommen Kunden in den GigaMobil-Tarifen S bis L sowie GigaMobil Young M und L weiterhin doppeltes Daten­volumen. Dazu erhalten Inter­essenten 20 Prozent auf die monat­liche Grund­gebühr, wenn sie sich für einen belie­bigen GigaMobil- oder GigaMobil-Young-Vertrag entscheiden. Selbst­stän­dige erhalten einen Grund­gebühr-Rabatt von jeweils zehn Prozent.

Auf Seite 2 lesen Sie unter anderem, welche aktu­ellen Ange­bote es von o2 gibt und wie der aktu­elle Stand beim von 1&1 geplanten Mobil­funk­netz ist. 1 2