Die Telekom will Kunden in höher­wer­tige Tarife locken, Voda­fone rabat­tiert die Red-Tarife, das o2-Netz kann einen Monat lang kostenlos getestet werden.

Wie immer zu Beginn eines neuen Monats haben wir wieder einen Blick auf die aktu­ellen Aktionen und Ange­bote der deut­schen Mobil­funk-Netz­betreiber geworfen. Wir fassen zusammen, wie der Einstieg für Neukunden bei Telekom, Voda­fone und o2 beson­ders günstig ist und welche Ange­bote auch für Bestands­kunden und Vertrags­ver­län­gerer inter­essant sein könnten.

Telekom will Kunden in höher­wer­tige Tarife locken

Der Mobilfunkmarkt im Juli

Foto: teltarif.de Die Deut­sche Telekom will Kunden, die einen bestehenden Vertrag verlän­gern, mit einer bis zum 30. September laufenden Aktion in einen höher­wer­tigen Tarif locken. Wer den Kontrakt online verlän­gert und in einen höher­wer­tigen Tarif wech­selt, bekommt einen Preis­vor­teil in Höhe von 120 Euro. In den ersten zwölf Monaten nach der Vertrags­ver­län­gerung redu­ziert sich die Grund­gebühr um jeweils 10 Euro.

Im Gegenzug sollten Inter­essenten die höheren Kosten berück­sich­tigen, die der Tarif­wechsel mit sich bringt. Für Kunden, bei denen das monat­lich verfüg­bare Daten­volumen regel­mäßig knapp wird, kann sich die Umstel­lung in ein höher­wer­tiges Preis­modell lohnen. Wer mit den Inklu­siv­leis­tungen seines Vertrags zufrieden ist, würde trotz der Rabatt­aktion unnö­tige Mehr­kosten in Kauf nehmen.

5G-Wochen bis Mitte Juli

Für den Zeit­raum bis zum 18. Juli hat die Telekom die "5G Akti­ons­wochen" ausge­rufen. Im Rahmen der Aktion wirbt der Bonner Mobil­funk-Netz­betreiber einmal mehr für "attrak­tive Smart­phones ab 1 Euro mit Neuver­trag". Gemeint ist die einma­lige Zuzah­lung, wobei Kunden auch die Folge­kosten für den über mindes­tens zwei Jahre laufenden Vertrag berück­sich­tigen sollten.

Dennoch gibt es deut­liche Rabatte gegen­über den Stan­dard-Kondi­tionen der Telekom. So ist beispiels­weise das Xiaomi M11 5G zusammen mit dem Tarif MagentaMobil M mit Top-Smart­phone für 1 Euro anstelle von 229,95 Euro Zuzah­lung erhält­lich. Das Oppo Find X3 Neo 5G, das norma­ler­weise in Verbin­dung mit dem MagentaMobil S mit Top-Smart­phone 179,95 Euro kostet, schlägt im Rahmen der Aktion mit 1 Euro Zuzah­lung zu Buche.

Voda­fone: Satte Rabatte bei Red- und Young-Tarifen

Voda­fone-Neukunden bekommen im Rahmen einer bis zum 14. Juli laufenden Aktion in den Tarifen Red XS bis L und Young XS bis L für die Dauer der zwei­jäh­rigen Mindest­ver­trags­lauf­zeit einen Rabatt in Höhe von 24 Prozent auf die monat­liche Grund­gebühr. Die Aktion gilt online, tele­fonisch und im statio­nären Handel. Der Rabatt wird nicht auf die monat­liche Smart­phone-Zuzah­lung ange­rechnet.

Auf Seite 2 lesen Sie, unter anderem, wie Sie sich noch bis Ende August eine Gratis-Flat­rate für einen Monat von o2 sichern können.