Die Mobil­funk-Netz­be­treiber haben für den August wieder zahl­reiche Aktionen vorbe­reitet, die wir für Sie zusam­men­ge­fasst haben. Auch neue Tarife könnte es in wenigen Wochen geben.

Wie immer zu Beginn eines neuen Monats blicken wir auch heute wieder auf die Neue­rungen bei den deut­schen Mobil­funk-Netz­be­trei­bern. Neue Tarife gibt es zwar aktuell nicht zu vermelden. Dafür halten Telekom, Voda­fone und o2 aber Aktionen bereit, mit denen sie Neukunden gewinnen und Bestands­kunden an sich binden wollen. Schon in wenigen Wochen könnte es aber auch wieder neue Tarife geben. Entspre­chende Anpas­sungen hat die Telekom in den vergan­genen Jahren stets zur IFA im September vorge­nommen.

Telekom verlän­gert Cash­back-Aktion

Mobilfunk-Aktionen im August

Foto: teltarif.de Die Deut­sche Telekom hat ihre im vergan­genen Monat gestar­tete Cash­back-Aktion bis zum 31. August verlän­gert. Neukunden und Vertrags­ver­län­gerer haben die Möglich­keit, sich eine Gutschrift über 100 Euro zu sichern. Wer seinen Vertrag aktiv verlän­gert, muss dazu aller­dings einen mögli­cher­weise noch einge­rich­teten Alt-Tarif aufgeben. Zudem erfolgt die Gutschrift nicht auto­ma­tisch. Wie der Kunde selbst aktiv werden muss, haben wir in einer eigenen Meldung bereits aufge­zeigt.

Nach Kunden mit einem festen Vertrags­ver­hältnis sollen auch Besitzer von Prepaid­karten der Deut­schen Telekom die Möglich­keit bekommen, über das LTE-Netz und über WLAN-basierte Inter­net­ver­bin­dungen mit dem Handy zu tele­fo­nieren. Bis alle Kunden von der Akti­vie­rung dieser Tele­fonie-Betriebs­arten profi­tieren, wird es noch eine Weile dauern. Jetzt sind aber erste Frei­schal­tungen bereits erfolgt.

Keine Neuzu­gänge bei StreamOn

Wie schon im Juni gibt es auch im August keine Neuzu­gänge bei StreamOn. Es bleibt demnach bei den 274 Telekom-Part­nern für Musik­strea­ming, 127 Video­strea­ming-Part­nern, 41 Gaming- und 13 Social-&-Chat-Diensten, die bei gebuchter StreamOn-Option genutzt werden können, ohne dass dabei das Inklu­siv­vo­lumen des Tarifs belastet wird.

Bereits Ende Juli vermel­dete die Telekom Fort­schritte beim Mobil­funk-Netz­ausbau. So sei das 5G-Netz des Unter­neh­mens jetzt bundes­weit in 3000 Städten und Gemeinden verfügbar. Es bleibt das Problem, dass viele Smart­phones nur einen Teil des 5G-Netzes der Telekom unter­stützen. Eben­falls Ende Juli feierte das LTE-M-Netz des Bonner Tele­kom­mu­ni­ka­ti­ons­kon­zerns Premiere. Dieses dient der Kommu­ni­ka­tion zwischen Maschinen.

Voda­fone-Rabatt­ak­tionen: Verlän­ge­rung unge­wiss

Noch bis einschließ­lich heute gelten die aktu­ellen Rabatt­ak­tionen bei Voda­fone in Verbin­dung mit einem Red-Tarif. Ob das Angebot verlän­gert wird, ist noch nicht bekannt. Wer sich noch heute online oder tele­fo­nisch einen Vertrag in den Tarifen Red XS, S, M oder L sichert, bekommt im ersten Jahr nach Vertrags­ab­schluss monat­lich 10 Euro Rabatt auf die Grund­ge­bühr.

