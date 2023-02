Wie immer zu Monats­beginn beleuchten wir auch heute wieder die aktu­ellen Aktionen und Ange­bote der deut­schen Mobil­funk-Netz­betreiber. So haben die Deut­sche Telekom und Voda­fone neue Daten-Optionen gestartet. Bei o2 sind die Free-Tarife mit doppeltem Inklu­siv­volumen ohne Aufpreis zu bekommen, bevor ab April für Neukunden neue Ange­bote starten, die die Telefónica-Marke bereits vorge­stellt hat.

Telekom: Bis zu 240 Euro Cash­back

Foto: teltarif.de Telekom-Neukunden, die sich bis zum 31. März für einen neuen MagentaMobil-Vertrag über 24 Monate Mindest­lauf­zeit entscheiden, profi­tieren von einer Gutschrift über 240 Euro. Voraus­set­zung ist eine Regis­trie­rung für die Aktion. Zudem wird der Bonus nicht einge­räumt, wenn der Vertrag für mehr als drei Monate von der Grund­gebühr befreit ist. Ausge­nommen sind PlusKarten, Young-Tarife, Special-, DTAG- und For-Friends-Tarife.

Wer bis Ende März online eine Vertrags­ver­län­gerung um 24 Monate durch­führt und dabei in einen höher­wer­tigen Tarif wech­selt, profi­tiert von einer Ersparnis in Höhe von 120 Euro. Hierfür ist keine Anmel­dung möglich. Anders als bei der Neukunden-Aktion erfolgt die Gutschrift nicht auf dem Giro­konto. Statt­dessen wird der Grund­preis in den ersten zwölf Monaten nach der Vertrags­ver­län­gerung um jeweils 10 Euro redu­ziert.

Ausge­wählte Smart­phones sind im Rahmen einer Vertrags­ver­län­gerung vergüns­tigt zu bekommen. Inter­essenten sollten im Einzel­fall prüfen, ob sich die Ange­bote wirk­lich rechnen. Zwar klingt "iPhone 13 für 1 statt 49,95 Euro" zunächst gut. Dafür muss der Kunde aller­dings den Tarif MagentaMobil M mit Premium-Smart­phone wählen, der stolze 79,95 Euro pro Monat kostet.

Young-Tarife güns­tiger und mit mehr Inklu­siv­volumen

Bei Abschluss eines Young-Tarifs für Kunden unter 28 Jahren wird die Grund­gebühr in den ersten 24­Monaten um jeweils 10 Euro redu­ziert. Zudem bekommen Inter­essenten in den Tarifen MagentaMobil M Young und MagentaMobil L Young monat­lich 10 GB mehr Daten­volumen als norma­ler­weise vorge­sehen.

Neu in allen MagentaMobil-Tarifen ist die Option SpeedOn Plus. Damit bekommen Kunden eine Daten­auto­matik. Diese greift, wenn das Inklu­siv­volumen des Vertrags vorzeitig verbraucht wurde. Sonder­lich attraktiv sind die Kondi­tionen aller­dings nicht. So sind für 9,95 Euro ledig­lich 2 GB Extra-Volumen enthalten. Weitere Details zu SpeedOn Plus haben wir in einem eigenen Beitrag zusam­men­gefasst.

Voda­fone: Neue Flat­rate-Option

Voda­fone bietet ab sofort eine neue Option an, mit der Kunden für einen Zeit­raum von 72 Stunden eine echte Flat­rate für die mobile Internet-Nutzung bekommen. Der "DataPush 72 Stunden" kostet 17,99 Euro und ist nicht nur in den aktu­ellen Tarifen des in Düssel­dorf ansäs­sigen Netz­betrei­bers zu bekommen. Die Flat­rate gilt nur inner­halb Deutsch­lands. Im EU-Roaming wendet Voda­fone die Fair-use-Policy an. Alle Fakten zum "Data Push 72 Stunden" finden Sie in einem eigenen Beitrag.

Neukunden erhalten weiterhin Gutschriften bei Abschluss eines GigaMobil- oder GigaMobil-Young-Vertrags: Im GigaMobil XS und GigaMobil Young S winken 100 Euro, im GigaMobil S und GigaMobil Young M sind es 150 Euro und in allen höher­wer­tigen Tarifen 200 Euro. Kunden erhalten das Start­gut­haben ab der zweiten Rech­nung nach Vertrags­abschluss als Einmal-Gutschrift auf das Vertrags­konto. Bis das Guthaben aufge­braucht ist, erfolgt eine auto­mati­sche Verrech­nung mit den Kosten, die für den Vertrag anfallen.

