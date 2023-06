Wie immer zu Beginn eines neuen Monats beleuchten wir auch heute wieder Neue­rungen und Aktionen der deut­schen Mobil­funk-Netz­betreiber. So verdop­pelt die Telekom das Daten­volumen in den Young-Tarifen. Bei Voda­fone winkt der gleiche Vorteil - aller­dings nur für die Dauer von sechs Monaten - für CallYa-Neukunden. Bei o2 wird das 5G-Zeit­alter auch in ersten Prepaid-Tarifen einge­läutet.

Telekom wertet MagentaMobil Young auf

Mobilfunk-Aktionen im Juni

Foto: teltarif.de Schon vor einigen Wochen deutete sich an, dass die Deut­sche Telekom Verbes­serungen für ihre MagentaMobil-Young-Tarife plant. Ab sofort treten die Neue­rungen für Neu- und Bestands­kunden in Kraft. In den Tarif­stufen S, M und L wird das monat­lich verfüg­bare Daten­volumen gegen­über den bishe­rigen Kondi­tionen verdop­pelt. Der Tarif MagentaMobil XL Young bleibt als echte Flat­rate erhalten.

Im Rahmen einer bis 30. September befris­teten Aktion redu­ziert die Telekom außerdem die Grund­gebühren für die Young-Tarife. Davon profi­tieren Neukunden für die Dauer der zwei­jäh­rigen Mindest­ver­trags­lauf­zeit. Wie hoch der Bonus ist, wie die Kondi­tionen nach Ablauf von 24 Monaten aussehen und wie hoch das Internet-Kontin­gent in welchem Tarif ist, erfahren Sie in einem eigenen Beitrag zur Aufwer­tung von MagentaMobil Young.

Doppeltes Daten­volumen für Prepaid-Kunden

In einer bis zum 13. Juli laufenden Aktion verbes­sert die Telekom außerdem die voraus­bezahlten Tarife MagentaMobil Prepaid M, L und XL Special. Hier gilt die Verdop­pelung des Daten­volu­mens aller­dings nicht dauer­haft, sondern nur für bis zu sechs vier­wöchige Abrech­nungs­zeit­räume.

Der MagentaMobil Prepaid M für 9,95 Euro in vier Wochen bietet demnach für bis zu sechs Abrech­nungs­zeit­räume 6 GB, der MagentaMobil Prepaid L für 14,95 Euro wird für den glei­chen Zeit­raum auf 10 GB in vier Wochen aufge­wertet. MagentaMobil Prepaid XL Special für 19,95 Euro bleibt erhalten und bietet bis zu sechsmal vier Wochen jeweils 14 GB. Im Prepaid-Jahres­tarif für 99,95 Euro wird das Daten­volumen zwölf Monate lang auf jeweils 6 GB verdop­pelt.

Auch Voda­fone verdop­pelt Surf-Volumen

Voda­fone verdop­pelt in den GigaMobil-Tarifen S, M und L sowie im GigaMobil Young M und L im Rahmen einer Aktion das monat­lich verfüg­bare Daten­volumen. Im GigaMobil Young S bekommen die Kunden monat­lich 5 GB Extra-Surf­volumen. Zudem wird die monat­liche Grund­gebühr bei GigaMobil XS bis XL und GigaMobil Young S bis XL zwei Jahre lang um 20 Prozent redu­ziert. Kunden, die ihren GigaMobil-Vertrag online oder über die Hotline abschließen, sparen zudem die Anschluss­gebühr.

Auf Seite 2 lesen Sie unter anderem mehr zum 5G-Start für Prepaid­kunden von o2. 1 2