Wie immer zu Monats­beginn beleuchten wir auch heute wieder die Ange­bote, die die Deut­sche Telekom, Voda­fone und o2 für Mobil­funk-Neukunden und Vertrags­ver­län­gerer bereit­halten. Neue Tarife gibt es in diesem Monat nicht. Dafür bekommen Inter­essenten zum Teil mehr Daten­volumen oder es besteht die Möglich­keit, norma­ler­weise anfal­lende Kosten teil­weise einzu­sparen.

Bis zu 120 Euro Ersparnis bei der Telekom

Mobilfunk-Aktionen im April

Foto: teltarif.de Noch bis zu 11. April bekommen Mobil­funk-Kunden der Deut­schen Telekom die online eine Vertrags­ver­län­gerung um 24 Monate durch­führen und gleich­zeitig in einen höher­wer­tigen Tarif wech­seln, in den ersten zwölf Monaten eine Grund­preis­reduk­tion in Höhe von 10 Euro pro Monat. Somit sparen die Inter­essenten insge­samt 120 Euro gegen­über den Stan­dard-Kondi­tionen.

Abseits der 120-Euro-Aktion können Telekom-Mobil­funk­kunden noch bis zum 30. Juni 60 Euro sparen, wenn sie online von einem MagentaMobil-Tarif der ersten bis vierten Gene­ration in ein gleich- oder höher­wer­tiges Preis­modell der aktu­ellen Tarif­gene­ration wech­seln. Das gleiche Angebot gilt auch für Kunden mit aktu­ellem Tarif, die online in ein höher­wer­tiges Preis­modell wech­seln. Der Bonus wird über eine Grund­preis­reduk­tion von 5 Euro pro Monat reali­siert, die ein Jahr lang gewährt wird.

Bis zum 10. April läuft eine Telekom-Aktion für Prepaid-Neukunden. Wer sich für die Tarife MagentaMobil Prepaid M, L oder XL entscheidet, erhält für sechs Abrech­nungs­zeit­räume a 28 Tage doppeltes Daten­volumen. Im 5G-Jahres­tarif wird das Surf­volumen für volle zwölf Monate verlän­gert. Voraus­set­zung in den Tarifen MagentaMobil Prepaid M, L oder XL ist, dass unun­ter­bro­chen genug Prepaid-Guthaben vorhanden ist, um das Preis­modell weiter zu nutzen.

Voda­fone: 20 Prozent auf Red-Tarife

Noch bis einschließ­lich 6. April bekommen Voda­fone-Neukunden, die sich für einen Red-Tarif entscheiden, zwei Jahre lang 20 Prozent Rabatt auf die monat­liche Grund­gebühr. Das Angebot gilt für Vertrags­abschlüsse, die online, tele­fonisch oder in einem Voda­fone-Shop bzw. im auto­risierten Fach­handel getä­tigt werden.

Um den Rabatt zu bekommen, muss der Code "DEAL20" ange­geben werden. Zudem gilt der Preis­nach­lass nur für den reinen Tarif­preis, nicht für den Hard­ware-Zuschlag bei Tarifen, zu denen Kunden beispiels­weise ein Smart­phone, ein Tablet oder eine Smart­watch bezogen haben. Ob das Angebot über den 6. April hinaus verlän­gert oder durch eine neue Aktion abge­löst wird, ist noch nicht bekannt. Bei Bestel­lung via Hotline oder Webseite verzichtet Voda­fone im Akti­ons­zeit­raum auch auf die norma­ler­weise übliche Anschluss­gebühr von 39,99 Euro.

Auf Seite 2 finden Sie weitere Details zu Voda­fone-Aktionen und zu aktu­ellen Ange­boten der Telefónica-Kern­marke o2.