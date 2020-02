In diesem Monat gibt es bei allen deut­schen Mobil­funk-Netz­betrei­bern neue Tarife. Wir haben uns einen Über­blick verschafft, berichten aber auch über andere aktu­elle Aktionen.

Wie immer zu Beginn eines neuen Monats beleuchten wir auch heute wieder die Neue­rungen, die die deut­schen Mobil­funk-Netz­betreiber für ihre Kunden bereit­halten. Dabei gibt es im Februar zahl­reiche Ände­rungen. Die Telekom hat neue Prepaid-Tarife einge­führt, bei Voda­fone gibt es neue Smart­phone-Verträge für junge Kunden und bei o2 steht der Start der neuen Post­paid-Tarife bevor.

Telekom: Prepaid mit echter Flat und 5G

Der Mobilfunk im Februar Die Deut­sche Telekom hat ihre seit langem geplanten neuen Prepaid-Tarife gestartet. MagentaMobil Prepaid S bleibt unver­ändert. In den Tarifen MagentaMobil Prepaid M, L und XL bekommen die Kunden mehr unge­dros­seltes Daten­volumen, in den Tarif­stufen M und L außerdem mehr Inklu­sivmi­nuten für Tele­fonate in andere Netze.

Neu ist der Tarif MagentaMobil Prepaid Max mit Allnet-Flat, echter Daten-Flat und Zugang zum 5G-Netz. In den klei­neren Tarifen ist eine 5G-Option zwölf Wochen lang kostenlos und danach gegen Aufpreis verfügbar. Alle Preise und Inklu­sivleis­tungen der neuen Telekom-Prepaid-Tarife haben wir in einer eigenen Meldung zusam­menge­fasst.

Extra-Surf­volumen bei App-Nutzung

Die Telekom belohnt auch weiterhin Vertrags- und Prepaid­kunden, die die MeinMagenta-App instal­liert haben und nutzen, um den eigenen Tarif zu admi­nistrieren. In diesem Monat können sich Inter­essenten über die App wieder 500 MB zusätz­liches Daten­volumen für den mobilen Internet-Zugang sichern.

Noch bis zum 10. Februar läuft bei der Telekom die aktu­elle Smart­phone-Aktion, bei der die einma­lige Zuzah­lung für viele Geräte zum Vertrag auf 1 Euro gesenkt wurde. Das gilt beispiels­weise für das Samsung Galaxy S10 in Verbin­dung mit dem Tarif MagentaMobil M mit Top-Smart­phone. Norma­lerweise berechnet die Telekom 129,95 Euro Zuzah­lung.

Voda­fone: Mehr Daten­volumen für junge Kunden

Voda­fone hat seine neuen Young-Tarife einge­führt, die sich an Inter­essenten richten, die das 28. Lebens­jahr noch nicht voll­endet haben. Zum Start gibt es eine Aktion, bei der Inter­essenten im ersten Jahr nach Vertrags­abschluss einen Bonus auf die monat­liche Grund­gebühr erhalten. Wie hoch der Preis­nach­lass ausfällt, ist vom jewei­ligen Tarif abhängig.

Mit den neuen Tarifen ist die 5G-Nutzung möglich. Der Gaming Pass, mit dem Online-Spiele ohne Berech­nung des Daten­volu­mens genutzt werden können, ist inklu­sive und ein weiterer Voda­fone Pass kann ohne Aufpreis hinzu­gebucht werden. Die Monats­preise liegen zwischen 14,99 und 37,99 Euro und die Kunden bekommen neben einer Allnet-Flat zwischen 2 und 20 GB monat­liches Daten­volumen. In unserem Bericht zu den neuen Voda­fone-Young-Tarifen lesen Sie, wie noch mehr Surf-Volumen zu bekommen ist.

Auf Seite 2 lesen Sie unter anderen, mit welchen neuen Tarifen o2 den Mobil­funk­markt aufmi­schen will.

