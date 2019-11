Immer zu Monats­beginn betrachten wir die Neue­rungen und Aktionen, die die Mobil­funk-Netz­betreiber Telekom, Voda­fone und o2 für Neu- und Bestands­kunden bereit­halten. Im November halten sich die Neue­rungen gegen­über dem Vormonat in Grenzen - zumin­dest Stand jetzt. In den kommenden Wochen ist wiederum mit dem Start erster Aktionen zum Weih­nachts­geschäft zu rechnen.

Telekom: DayFlat dauer­haft auch im Ausland

Mobilfunk-Aktionen im November Die Deut­sche Telekom bietet ihre DayFlat unli­mited jetzt dauer­haft zu den Kondi­tionen an, die im Rahmen einer Aktion schon in den vergan­genen Monaten galten. Das heißt, das Angebot kann weiterhin auch im EU-Roaming genutzt werden. Zudem haben neben Kunden mit einem festen Vertrags­verhältnis auch Besitzer von Prepaid­karten mit der DayFlat eine echte 24-Stunden-Flat­rate anstelle eines Daten­pakets für einen Tag zur Verfü­gung.

Es bleibt nun aller­dings auch dauer­haft dabei, dass die DayFlat unli­mited in den Smart­phone-Tarifen der Telekom 5,95 Euro anstelle der bishe­rigen 4,95 Euro kostet. Am Tages­preis von 9,95 Euro in den reinen Daten­tarifen bzw. 14,95 Euro für die Nutzung in den USA ändert sich nichts. In einer eigenen Meldung finden Sie weitere Details zur DayFlat unli­mited von der Telekom. Am Montag hat die Telekom zudem mehrere Neuzu­gänge für ihre StreamOn-Optionen verzeichnet. Damit lassen sich weitere Dienste nutzen, ohne dass das dabei anfal­lende Daten­volumen die Inklu­sivleis­tung des Tarifs belastet. Mehr zum aktu­ellen Stand beim Zero Rating bei der Deut­schen Telekom haben wir in einem sepa­raten Beitrag zusam­menge­fasst.

Heute soll nach aktu­ellem Stand die Aktion enden, bei der die Telekom wieder einmal "Top-Smart­phones ab 1 Euro" bewirbt. Mit dem Preis ist die einma­lige Zuzah­lung zum Vertrag gemeint, dessen Kosten Inter­essenten natür­lich eben­falls bedenken sollten. Zu den Geräten, die im Rahmen der Aktion für 1 Euro Zuzah­lung ange­boten werden, gehört auch das Google Pixel 4 zusammen mit dem Tarif MagentaMobil M mit Top-Smart­phone.

Voda­fone: Weiterhin mehr monat­liches Daten­volumen

Bei Voda­fone läuft die Aktion weiter, bei der Kunden in Verbin­dung mit einem Red-Vertrag mehr monat­liches Daten­volumen bekommen. Wer im Online-Shop des Netz­betrei­bers den Red S bucht, bekommt 12 statt 8 GB, im Red M sind 24 statt 16 GB enthalten. Der Red S kostet im ersten Jahr monat­lich 29,99 Euro. Danach erhöht sich die Grund­gebühr auf 39,99 Euro pro Monat. Der Red M ist in den ersten zwölf Monaten nach Vertrags­abschluss für jeweils 34,99 Euro zu bekommen. Ab dem 13. Monat steigt der Basis­preis auf 49,99 Euro.

