Von "Alles drin" bis "1 Monat gratis": Mobilfunkmarkt im Juni

Wie immer zu Beginn eines neuen Monats blicken wir auch heute wieder auf die Ange­bote, Aktionen und Neue­rungen bei den deut­schen Mobil­funk-Netz­betrei­bern. Die Telekom hat zum 1. Juni einen neuen Kombi-Tarif für Fest­netz und Mobil­funk aufge­legt. Voda­fone beschränkt sich derzeit auf klei­nere Aktion. Bei o2 haben Inter­essenten die Möglich­keit, das Netz einen Monat lang mit einer echten Flat­rate kostenlos zu testen.

Telekom: MagentaEINS Unli­mited gestartet

Mobilfunk-Aktionen im Juni

Foto: teltarif.de Die Deut­sche Telekom hat wie geplant zu Monats­beginn ihren neuen Kombi-Tarif MagentaEINS Unli­mited gestartet. Ab einer monat­lichen Grund­gebühr von 85 Euro bekommen Inter­essenten eine echte Flat­rate für Tele­fonate, den SMS-Versand und den Internet-Zugang für zuhause und unter­wegs. Die genauen monat­lichen Kosten hängen von der Internet-Band­breite am Fest­netz­anschluss und von mögli­cher­weise gebuchten zusätz­lichen Optionen ab. Details zu MagentaEINS Unli­mited haben wir in einer eigenen Meldung zusam­men­gefasst.

Kommende Woche startet die Fußball-Euro­pameis­ter­schaft. Die Telekom über­trägt nicht nur bei MagentaTV alle Spiele des Turniers. Mobil­funk­kunden des Unter­neh­mens bekommen auch für jedes Tor, das die deut­sche Natio­nal­mann­schaft in der regu­lären Spiel­zeit einer Partie erzielt, 1 GB zusätz­liches Daten­volumen. Dieser Bonus wird nicht auto­matisch einge­räumt, sondern muss jeweils nach Spie­lende über die MeinMagenta-App akti­viert werden.

Nach wie vor verfügbar ist der Tarif MagentaMobil Special M zu verbes­serten Kondi­tionen. Anstelle der sonst übli­chen 2 GB bekommen die Kunden zur Allnet-Flat für Sprache und Text monat­lich 5 GB High­speed-Daten­volumen für den mobilen Internet-Zugang. Die monat­liche Grund­gebühr beträgt unver­ändert 24,95 Euro. Details zur Aktion mit dem MagentaMobil Special M finden Sie in einem sepa­raten Beitrag.

Zwei der vier aktu­ellen iPhone-Modelle von Apple sind bei der Telekom derzeit in Verbin­dung mit einem Lauf­zeit­ver­trag zu vergüns­tigten Kondi­tionen erhält­lich. Der Bonner Mobil­funk-Netz­betreiber wirbt mit einer Ersparnis von "bis zu 100 Euro". Welche Rabatte es in Verbin­dung mit welcher iPhone-Vari­ante gibt, lesen Sie in einer eigenen News.

Voda­fone verzichtet auf Anschluss­gebühr und Versand­kosten

Für Neukunden von Voda­fone entfallen in einer bis zum 2. August laufenden Aktion in den Red-Tarifen S bis XL die Anschluss­kosten von 39,99 Euro. Dazu verzichtet der Netz­betreiber in den Red-, Young- und Data-Go-Verträgen auf die norma­ler­weise übli­chen Versand­kosten von 4,99 Euro.

Auf Seite 2 lesen Sie, welche Voda­fone-Kunden sich über mehr Daten­volumen freuen können und welche aktu­ellen Ange­bote es bei o2 gibt.