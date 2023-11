Kein Bargeld: Geschäfte ohne Kartenakzeptanz oft gemieden

Bargeld ist in Deutsch­land beliebt. Digi­tale Bezahl­methoden sind im Kommen. Bieten Geschäfte diese nicht an, geht mancher Kunde gleich zur Konkur­renz.

Bargeld­loses Bezahlen mit dem Smart­phone kommt in Deutsch­land allmäh­lich aus seiner Nische heraus. Zwar liegen die Bank­karte (zumeist die als "EC" bekannte "Giro­card" mit 44 Prozent) und Bargeld (30 Prozent) unter den belieb­testen Bezahl­methoden mit Abstand vorne, wie eine Forsa-Umfrage im Auftrag des Kredit­kar­ten­anbie­ters Visa ergab. Das Smart­phone (13 Prozent) und die Smart­watch (4 Prozent) kommen bei den 1732 befragten Erwach­senen aber zusammen auch auf einen nicht uner­heb­lichen Anteil.

Smart­phone und Smart­watch werden häufig genutzt

Beim mobilen Bezahlen setzten die Mobilfunker zunächst auf eine spezielle NFC-SIM. Heute ist das sichere Element im Handy zu finden

Foto: Picture Alliance / dpa Smart­phone oder Smart­watch nutzen den im September/Oktober des laufenden Jahres erho­benen Daten zufolge insge­samt 23 Prozent der Befragten häufig oder zumin­dest gele­gent­lich, um Waren oder Dienst­leis­tungen im Geschäft zu bezahlen. Bei der Umfrage vor vier Jahren lag der Anteil mit sechs Prozent noch deut­lich nied­riger.

"Digi­tale Tech­nolo­gien prägen zuneh­mend den Umgang mit Geld", wertete der Zentral­europa-Chef des Kredit­kar­ten­anbie­ters Visa, Albrecht Kiel.

Kunden meiden Geschäfte, die Karten verwei­gern

Fast jeder Fünfte (19 Prozent) gab in der aktu­ellen Umfrage an, Geschäfte zu meiden, in denen man nicht bargeldlos einkaufen kann. Gefragt, wo sie zurzeit noch die Möglich­keit vermissen, mit Karte oder mobil zu bezahlen, nannten die Teil­nehmer am häufigsten kleine Geschäfte (31 Prozent), Wochen­märkte (26 Prozent) oder Weih­nachts­märkte (24 Prozent) sowie Bäcke­reien (20 Prozent).

Es soll schnell gehen

Wichtig ist den Verbrau­chern beim Bezahlen an der Laden­kasse nach eigenen Angaben vor allem, dass es schnell geht. Diesen Aspekt wählten 67 Prozent der Befragten aus einer Auswahl von Antwort­mög­lich­keiten. Fast genauso viele wollen demnach einen guten Über­blick über ihre Ausgaben haben (64 Prozent) - und das können sie nach eigener Einschät­zung am besten bei Bank­karten wie der mit dem Giro­konto gekop­pelten Giro­card (41 Prozent) oder bei Bezah­lung mit Schein und Münze (38 Prozent). Neun Prozent nennen das Smart­phone auf die Frage, bei welchem Bezahl­ver­fahren sie ihre alltäg­lichen Ausgaben am besten und über­sicht­lichsten kontrol­lieren können.

Wer wurde befragt?

In Zusam­men­arbeit mit dem Meinungs­for­schungs­institut Forsa hatte Visa im Zeit­raum von September bis Oktober 2023 den Angaben zufolge online 1732 Erwach­sene in Deutsch­land zu ihrer Einstel­lung zum kontakt­losen und digi­talen Bezahlen und ihrem Nutzungs­ver­halten befragt. Die Umfrage wurde in diesem Jahr zum fünften Mal durch­geführt.

Was wurde gefragt?

Gefragt wurde unter anderem:

"Wie häufig nutzen Sie die folgenden Möglich­keiten, um gekaufte Waren oder Dienst­leis­tungen im Geschäft zu bezahlen?" Hier konnte mit "Bank­karte, Bargeld, Kredit­karte, Smart­phone, Wearable: Smart­watch oder Armband" geant­wortet werden.

"Welche (...) Aspekte sind Ihnen beim Bezahlen wichtig?"

"Haben Sie schon einmal kontaktlos im Geschäft bezahlt (...)?"

"Gibt es Geschäfte, in denen Sie nicht einkaufen, weil Sie wissen, dass Sie dort ausschließ­lich mit Bargeld einkaufen können und nicht bargeldlos?"

