Jahreswechsel: Datenrekorde in allen Handynetzen

Nach der Deut­schen Telekom haben jetzt auch Voda­fone und Telefónica über die Nutzung ihrer Mobil­funk­netze in der Silves­ter­nacht infor­miert. Im Voda­fone-Netz wurden den Angaben zufolge allein in der ersten Stunde des Jahres 2023 rund 280.000 Giga­byte Daten über­tragen. Das sind 40 Prozent mehr als im selben Zeit­raum beim Jahres­wechsel 2021/22. Damals waren es 200.000 Giga­byte, 2020/21 sogar "nur" 175.000 Giga­byte.

Voda­fone verzeich­nete aber bereits ab 20 Uhr am Silves­ter­abend deut­liche Anstiege beim Daten­ver­kehr gegen­über herkömm­lichen Wochen­tagen. Bis 3 Uhr früh wurden insge­samt 1,7 Millionen Giga­byte Daten im Mobil­funk­netz über­tragen. Das sind nach Angaben des in Düssel­dorf ansäs­sigen Netz­betrei­bers rund 40 Prozent mehr als beim Jahres­wechsel vor einem Jahr. Datenrekorde zu Silvester

Foto: iStock / Ivan Bozinoski via Telefónica Zwischen 20 und 3 Uhr wurden zudem knapp 18 Millionen Tele­fonate im Voda­fone-Mobil­funk­netz geführt. Allein in der Stunde zwischen Mitter­nacht und 1 Uhr früh waren es rund 6,5 Millionen Sprach­ver­bin­dungen. Dabei seien 99,8 Prozent aller Tele­fonate von Anfang bis zum Ende erfolg­reich gewesen. Sprich: Es kam zu keinen unge­planten Gesprächs­abbrü­chen.

o2-Netz: 570.000 Giga­byte in 60 Minuten

Im o2-Netz wurden in der ersten Stunde des neuen Jahres nach Telefónica-Angaben rund 570.000 Giga­byte Daten über­tragen. Im glei­chen Zeit­raum des Vorjahres waren es nach Angaben des in München ansäs­sigen Konzerns 382.000 Giga­byte. Telefónica verzeich­nete demnach eine Stei­gerung der Daten­nut­zung um rund 50 Prozent.

Zwischen 0 und 1 Uhr wurden außerdem rund 13,2 Millionen Tele­fon­gespräche im o2-Netz geführt. Allein in Berlin seien mehr als eine Million Anrufe in diesem Zeit­raum getä­tigt worden. Dabei handelte es sich mehr­heit­lich um sehr kurze Verbin­dungen. Die durch­schnitt­liche Gesprächs­länge lag laut Telefónica bei 72 Sekunden.

Telefónica hat auch analy­siert, wo in der ersten Stunde des neuen Jahres beson­ders viele Daten über­tragen wurden. So flossen in Berlin in der Silves­ter­nacht zwischen 0 und 1 Uhr rund 45.000 Giga­byte Daten durch das o2-Netz (Vorjahr 30.500 GB). In Hamburg waren es 18.000 GB (Vorjahr 12.400 GB), in München 14.000 GB (Vorjahr 8500 GB), in Köln 11.200 GB (Vorjahr 7300 GB) und in Frank­furt am Main 8500 GB (Vorjahr 5300 GB).

Wie bereits berichtet, verzeich­nete die Telekom an Silvester von 0 bis 1 Uhr einen Anstieg des Daten­ver­kehrs um 55 Prozent im Vergleich zu 2021/11.