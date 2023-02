Der Internet-Zugang in den Mobil­funk­netzen wurde an Karneval deut­lich inten­siver genutzt als vor Corona. Voda­fone hat die Mobil­funk-Nutzung gezielt in Städten unter­sucht, in denen große Faschings­umzüge statt­fanden: Köln, Düssel­dorf, Bonn, Aachen, Mainz, Frank­furt, Esch­weiler, Cottbus und Braun­schweig. Dabei zeigte sich, dass die Mobil­funk-Basis­sta­tionen vor Ort durch­schnitt­lich rund 50 Prozent mehr Daten als im glei­chen Zeit­raum 2022 über­tragen haben. Dabei gilt es zu berück­sich­tigen, dass Fast­nacht im vergan­genen Jahr vieler­orts nur stark einge­schränkt gefeiert wurde.

Vergli­chen dem letzten "rich­tigen" Karneval vor der Corona-Krise, der im Jahr 2020 gefeiert wurde, wurden am Rosen­montag in diesem Jahr dreimal so viele Daten im Mobil­funk­netz über­tragen. Im Vergleich zu normalen Werk­tagen lag der Zuwachs an Daten­ver­kehr über LTE und 5G in den Faschings­städten am Rosen­montag bei rund 40 Prozent. Mobiles Internet an Karneval



Foto: teltarif.de Ein weiteres Ergebnis der Analyse des in Düssel­dorf ansäs­sigen Netz­betrei­bers: Die Fast­nachter kommu­nizieren an den "tollen Tagen" immer häufiger über Video Calls, Messenger und soziale Netz­werke. Die herkömm­lichen Tele­fonate sind hingegen rück­läufig - so zum Beispiel in Köln um rund zehn Prozent. Ähnlich sieht das Bild laut Voda­fone aber auch in anderen Städten aus.

Köln Spit­zen­reiter beim Daten­ver­brauch

Spit­zen­reiter bei der mobilen Internet-Nutzung im Voda­fone-Netz war am Rosen­montag Köln. Entlang der mehr als acht Kilo­meter langen Strecke des Rosen­mon­tags­zugs wurden rund 15 TB Daten über LTE und 5G über­tragen. Das ist ein Anstieg von 127 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und rund 50 Prozent mehr als an anderen Werk­tagen. Auch die Telekom verzeich­nete in Köln den höchsten Daten­ver­brauch an den Faschings­tagen.

In Düssel­dorf wurden im Voda­fone-Netz am vergan­genen Montag knapp 13 TB Daten über­tragen - doppelt so viel wie 2020 und fast 20 Prozent mehr als an "herkömm­lichen" Tagen. In Mainz lag der Daten­ver­brauch bei 5,5 TB (118 Prozent mehr als 2022, 56 Prozent mehr als an normalen Werk­tagen), in Frank­furt am Main bei 4,8 TB (plus 83 Prozent gegen­über 2022).

Auch im Osten und Norden Deutsch­lands, abseits der klas­sischen Fast­nachts-Hoch­burgen, wurde gefeiert und intensiv auf den mobilen Internet-Zugang zuge­griffen. Während der "Zug der fröh­lichen Leute" durch Cottbus zog, flossen rund 1,7 TB und damit 41 Prozent mehr Daten als im vorhe­rigen Jahr durch das Voda­fone-Netz. Beim Shoduvel-Umzug in Braun­schweig trans­por­tierte das Netz der Düssel­dorfer Mobil­funker insge­samt rund 2,1 TB Daten. Das sind elf Prozent mehr als 2022.

