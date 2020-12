Connected Fueling: Mobil bezahlen an der Zapfsäule

Mobiles Bezahlen in der Tanke? Ein alter Hut. Noch schneller geht es mit Bezahlen an der Zapf­säule.

Foto: Raiffeisen-Energie-Nord Mobiles (kontakt­loses) Bezahlen ist bei vielen Nutzern ange­kommen, weil es schnell und einfach prak­tisch ist und man nicht mehr umständ­lich nach passenden Scheinen oder Klein­geld suchen muss. Einfach Handy oder Smart­watch vor das Lese­gerät halten oder auf einer Webseite das Einver­ständnis erklären, und schon ist das Thema erle­digt.

Zahlen an der Zapf­säule

An der Tank­stelle kann man schon länger mobil bezahlen, muss aber dafür vom Auto in das Tank­stel­len­gebäude laufen - Maske nicht vergessen! Inzwi­schen geht es noch einfa­cher: Man bezahlt mobil direkt an der Zapf­säule. Das Verfahren ist nicht ganz neu, der Mine­ral­ölkon­zern Shell ging damit schon vor einiger Zeit damit an den Start, aller­dings mit einigen Einschrän­kungen.

Auch der Anbieter Raiff­eisen Energie Nord bietet jetzt als erste Gesell­schaft im Raiff­eisen-Verbund das Bezahlen mit dem Smart­phone direkt an der Zapf­säule an. Raiff­eisen ist vielen bekannt als Liefe­rant für land­wirt­schaft­liche Produkte und Produ­zenten, dabei haben sie heute Produkte Geräte und Zubehör nicht nur für die Profi-Land­wirte, sondern auch für Hobby­gärtner und vieles mehr.

Die baye­rischen Kollegen der "BayWa", dem dortigen Raiff­eisen-Ableger, haben sich dem mit knapp 100 Auto­maten­sta­tionen eben­falls ange­schlossen. Bei Raiffeisen Energie Nord kann man direkt an der Zapfsäule mobil bezahlen. Ob der Tankwart darüber glücklich ist?

Connected Fueling über eine App

Raiff­eisen Energie Nord (in Mölln behei­matet) und die BayWa (in Bayern) haben sich dazu die mobile Payment Platt­form Connected Fueling der Firma "Pace" ausge­sucht, einem Tele­matik-Anbieter aus Karls­ruhe.

Wer das neue Angebot nutzen möchte, braucht die App "PACE Drive" (für iOS bzw. für Android), mit der das mobile Bezahlen an der Zapf­säule ohne weitere Zusatz-Kosten oder Verpflich­tungen genutzt werden kann. Ab Januar 2021 soll die App auch mit der digi­talen Tank­karte von DKV funk­tio­nieren.

Darüber hinaus enthält die PACE Drive App auch eine Tank­stel­len­suche mit Preis­ver­gleich in Echt­zeit.

Tanken fast nur noch aus dem Fahr­zeug

Mit der neuen App soll der Tank- und Bezahl­pro­zess bei Raiff­eisen oder BayWa fast ganz aus dem Fahr­zeug heraus ablaufen. Nur zum Aus- und Einhängen der Treib­stoff-Zapf­pis­tole muss man noch aussteigen.

Nach dem Tank­vor­gang erhält der Kunde seinen Tank­beleg direkt aufs Handy oder per E-Mail zuge­schickt.

Raiff­eisen gibt's seit 170 Jahren

Der Geschäfts­führer von Raiff­eisen Energie Nord, Moritz Heit­mann, betont, dass es die Raiff­eisen-Gesell­schaften seit 170 Jahren gebe, weil sie immer mit der Zeit gegangen seien, und spätes­tens mit Corona sei die Digi­tali­sie­rung in jedem Haus­halt ange­kommen. "Die Menschen sind es heute gewohnt, unkom­pli­ziert und schnell mit dem Handy zu bezahlen, diesem Bedürfnis nach Bequem­lich­keit und Sicher­heit kommen wir mit Connected Fueling nach."

Ursprüng­lich als Baye­rische Waren­ver­mitt­lung land­wirt­schaft­licher Genos­sen­schaften AG gegründet gehört die BayWa heute zur großen Raiff­eisen Familie. "An einer BayWa Auto­maten­tank­stelle zu tanken wird nun noch smarter und einfa­cher – das, was im eCommerce lange gelebte Gewohn­heit ist", findet Julian Thomas Barten­schlager, Leiter Tank­stel­len­manage­ment & Netz­ent­wick­lung der BayWa. Er möchte die Funk­tion bis Ende Januar 2021 an allen BayWa Auto­maten­sta­tionen verfügbar haben. Den baye­rischen Kollegen hilft die Firma Hectronic bei der Anpas­sung an das Pace-System.

Vorteile und Nach­teile

Der Vorteil des schnel­leren Tankens für die Kunden könnte auf die Dauer auch ein Nach­teil für die Tank­stel­len­pächter sein: Viele Kunden nehmen beim Bezahlen im Tank­stel­len­shop noch etwas zu Lesen, zu Trinken oder zu Knab­bern mit. Dieses Zusatz­geschäft wird dann künftig eher wegfallen. Und es ist schon länger bekannt, dass die Tank­stel­len­pächter alleine vom Verdienst am Sprit kaum noch leben können.

Schlaue IoT prüft Öltank

Raiff­eisen Nord hat auch einen "intel­ligenten Peil­stab" für seine heimi­schen Heizöl-Kunden im Angebot: Im Öltank im Keller wird ein Sensor montiert, der auto­matisch per Mobil­funk via IoT "Bescheid" gibt, wenn das Heizöl zur Neige gehen könnte und gleich eine Nach­bestel­lung auslöst, sofern der Kunde dem vorher zuge­stimmt hat.

Die Markt­trans­parenz­stelle für Kraft­stoffe liefert zeitnah Benzin­preise an Tank-Apps, Navigations­geräte und Internet-Anbieter.

So können Auto­fahrer die güns­tigste Tank­stelle finden.