ApplePay der Sparkasse im Test: Eine wesentliche Schwäche

Als vor ziem­lich genau einem Jahr im Dezember 2018 das Bezahl­system „Apple Pay“ nach 4 Jahren bangem Warten endlich auch in Deutsch­land offi­ziell an den Start ging, war die große deut­sche Banken­gruppe der Spar­kassen nicht dabei. Sie forderten einen direkten Zugriff zur Apple-NFC-Schnitt­stelle und betonten, dass die deutsch­land­weit meist­genutzten Debit-Karte „Giro­card“ (die viele noch als „EC-Card“ kennen), doch ausrei­chen müsste.

Apple Pay beschleu­nigt mobiles Bezahlen

Doch dann geschah uner­wartetes: Apple Pay sorgte über Nacht für den Durch­bruch beim mobilen Bezahlen, obwohl nur ein gewisser Prozent­satz aller Smart­phone-Nutzer Geräte dieses Herstel­lers nutzt. Zum Start von Apple Pay waren nur „Neo-Banken“ wie beispiels­weise N26 oder Boon und andere dabei, bald kam o2-Banking dazu. Wie viele Anwender alleine nur wegen Apple Pay ein Konto bei der N26-Bank eröffnet haben, ist offi­ziell nicht bekannt, es sollen aber einige gewesen sein.

Die Deut­sche Bank schal­tete relativ schnell und sprang auf den Zug. Die Branche berich­tete bald danach: Wöchent­lich soll eine 5-stel­lige Anzahl von Neukunden bei der Deut­schen Bank vorstellig geworden sein: „Ich möchte ein Konto… wegen Apple Pay“.

Im Schmoll­winkel: Die Spar­kassen

Die Spar­kassen schmollten weiter, „da muss die Giro­card mit rein“, und nahmen heim­lich Kontakt mit Apple auf. Vermut­lich spielte auch der Umstand mit rein, dass Apple Pay nur über die Abrech­nungs­systeme von Master­card und Visa (beides US-Unter­nehmen) ablaufen kann. Und Apple Pay berechnet pro Zahlung den Banken eben­falls einen Obulus, was die Margen (Verdienst­möglich­keiten) weiter schmä­lert.

Schließ­lich der Deal: Zunächst kommen die von den Spar­kassen ange­botenen Kredit­karten (und Debit­karten) mit Master­card- oder Visa-Logo ins Apple-Pay-Universum und das noch bis 2019. „Die Giro­card schauen wir uns mal genauer an und bauen sie vermut­lich nächstes Jahr, also 2020, ein“, so sinn­gemäß die Antwort aus Cuper­tino in Cali­fornia.

Spar­kassen noch 2019 dabei

Mit der Bekannt­gabe, dass „soon“ (=bald) die Spar­kassen dabei sein würden, gab Apple im Herbst „offi­zielles grünes Licht“ und Insider wussten bald das genaue Datum. Es musste ein Dienstag sein (Apple schaltet tradi­tionell Diens­tags neue Länder oder Banken frei) und es würde der 10. Dezember werden. Alle haben Wort gehalten.

Die Voraus­setzungen

Spar­kassen­kunden, die schon eine Master­card- oder Visa-Kredit­karte der Spar­kasse haben, müssen auf ihrem iPhone die aktu­ellste Version der Spar­kassen-App und der pushTAN-App, ferner den S-ID-Check instal­liert haben. Die Frei­schal­tung der pushTAN-App erfolgt mit einer klas­sischen TAN (SMS-Tan, TAN-Gene­rator oder mit Hilfe des Bera­ters in der Filiale). Die pushTAN- und die Spar­kassen-App werden über den Finger­abdruck oder Face-ID frei­geschaltet.

Lange hast gedauert, bis die Sparkasse in die Liste der erlauchten Banken aufrücken durfte.

Die Karte ist drin

Heute Morgen um 7:30 Uhr haben wir also das Apple Wallet aufge­rufen und auf das „+“ (oben rechts) geklickt - und siehe da: Es erschien in der Liste „Spar­kasse“. Nun hätte man die Kredit­karte-Karte mit dem Handy „foto­grafieren“ können, wir haben die Karten­nummer, Gültig­keit und CVC-Code manuell einge­geben und wurden gebeten, wahl­weise eine bestimmte Tele­fonnummer anzu­rufen oder die aktu­elle Spar­kassen-App zu starten. Die Spar­kassen-App startet die Spar­kassen-pushTAN-App, die einen Code bereit behält, was man alles per Finger­abdruck und einfa­chem Klick bestä­tigen kann.



Mit einem Jahr Verspätung sind auch die Sparkassen bei Apple Pay mit dabei. Eine wesentliche Schwäche bleibt aber.

Einkauf funk­tioniert

Nach dem erfolg­reichen "Einhängen" der Karte ins iPhone folgt die Abfrage nach der Apple Watch, die gleiche Prozedur erneut und … drin. Auf Doppel­klick der Uhr bat die Uhr um etwas Warte­zeit „Probieren Sie es in wenigen Minuten erneut“ und ohne Zutun kam die Meldung „Master­card Platinum ist in Apple Pay inte­griert“. Bevor sich jemand wundert: Es ist eine normale Master­card der Spar­kasse. Sei’s drum.

Der erste Einkauf bei einem Spar-Express Markt im Hamburger Haupt­bahnhof: An der AppleWatch zweimal auf die breite Taste drücken, Uhr ans Karten­lese­gerät halten und „Babing“.

Es gibt einen wesent­lichen Schwach­punkt

Einziger Schwach­punkt: Beim Einkauf mit der Spar­kassen-Master­card kam keine Push-Nach­richt, dass und wie viel gerade ausge­geben wurde. Auch in der Spar­kassen-Konto-App ist noch keine Buchung vermerkt. Eine Zahlungs­historie gab es 30 Minuten nach dem Einkauf in der Wallet auch noch nicht. Mal sehen, wie lange die Spar­kassen dafür noch brau­chen werden.

Wie geht es weiter?

Die Spar­kassen wollen eine Master­card-Debit-Karte ausgeben (einige Spar­kassen bieten sie schon an), die eben­falls zu Apple Pay kompa­tibel sein wird. Diese Debit-Karte soll (abhängig von der lokalen Spar­kasse, welche die Karte an den Kunden ausgibt) um 3 Euro pro Monat kosten. Diese Karte funk­tioniert eigen­ständig, das heißt, man muss auf die Karte erst einen Betrag aufladen, der dann maximal für Einkäufe verfügbar ist.

Ist die Karte „leer“ oder reicht das Guthaben nicht aus, funk­tioniert diese beim Bezahlen nicht - es muss vorher nach­geladen werden, was ein bis zwei Arbeits­tage dauern kann, genaue Details sind noch nicht bekannt. Das hat den Charme der doppelten Sicher­heit, böse Buben können diese Karte maximal in Höhe des Lade­betrags und nicht in Höhe des Giro­konto­standes (der höher sein kann) plün­dern.

Kredit­karten sind abge­sichert

Wer Bedenken hat: Das Karten­system ist sicher. Wenn der Kunde nach­weisen kann, dass Betrüger am Werk waren, bekommt man das Geld sofort wieder oder es wird bei einer „echten“ Kredit­karte erst gar nicht abge­bucht.

