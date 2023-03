In den vergan­genen Tagen fand in Barce­lona der Mobile World Congress (MWC) 2023 statt. teltarif.de war vor Ort. In der heutigen Podcast-Ausgabe spre­chen wir mit teltarif.de-Redak­teur Alex­ander Emunds über einige High­lights, die auf der Messe zu sehen waren und über die "auf den Fluren" rund um die Messe­hallen gespro­chen wurde.

Darüber spre­chen wir heute

MWC-Rückblick

Foto: teltarif.de Viele Hersteller stellen neue Smart­phones mitt­ler­weile im Rahmen eigener Events vor. Doch der Mobile World Congress (MWC) bot die Möglich­keit, die High­lights von Samsung und Honor, von OnePlus und HMD Global in Augen­schein zu nehmen. Mit Planet Compu­ters war auch ein Nischen-Hersteller vor Ort - mit einem span­nenden Smart­phone, das aber einen entschei­denden Schön­heits­fehler hat, über den wir auch im neuen Podcast spre­chen.

Telekom, Google und die GSMA wollen den Umzug eines eSIM-Profils von einem Smart­phone auf ein neues Gerät verein­fachen. Dabei können das Apple und Samsung schon lange. Was unter anderem fehlt, ist die Unter­stüt­zung durch alle Mobil­funk-Provider. Im Podcast spre­chen wir darüber, was sich beim Thema eSIM im Inter­esse der Verbrau­cher ändern muss.

Im Umfeld der Messe wurde auch über das von 1&1 geplante neue Mobil­funk­netz in Deutsch­land disku­tiert, dessen Aufbau nicht so richtig in Fahrt kommt. War das 1&1-Netz über­haupt ernst­haft geplant? Muss man mit dem neuen Betreiber noch rechnen? In der neuen Ausgabe von "Strip­pen­zieher und Tarif­dschungel" spre­chen wir darüber, welche Meinungen wir hierzu auf dem Mobile World Congress gehört haben.

Erschei­nungs­weise und Feed­back

