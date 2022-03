Henning Gajek im Gespräch: Das war der MWC

Rückblick auf den Mobile World Congress

Bild: teltarif.de, Logo: MWC Der Mobile World Congress (MWC) 2022 ist zu Ende. Anders als 2021 fand das wich­tigste Event der Tele­kom­muni­kati­ons­branche in diesem Jahr wieder zum ange­stammten Termin statt. teltarif.de-Redak­teur Henning Gajek war in Barce­lona vor Ort. In der aktu­ellen Podcast-Ausgabe blicken wir mit ihm zusammen auf die Veran­stal­tung zurück.

Darüber spre­chen wir heute

Rückblick auf den Mobile World Congress

Bild: teltarif.de, Logo: MWC Auf dem Mobile World Congress (MWC) in Barce­lona wurden span­nende neue Smart­phones gezeigt. Einige Hersteller waren aber auch mit inno­vativen Tech­nolo­gien vor Ort - etwa um den Akku eines Mobil­tele­fons inner­halb weniger Minuten aufzu­laden. Auch bei der Elek­tro­mobi­lität sollen die Akku-Aufla­dezeiten verkürzt werden. Auch darum ging es auf der Messe im Nord­osten von Spanien.

Mobil­funk-Netz­betreiber und Netz­werk-Ausrüster waren vor Ort, um tech­nische Lösungen für die Zukunft vorzu­führen. Welche Inno­vationen sind dabei ganz beson­ders ins Auge gefallen? Das erfahren Sie in unserer aktu­ellen Podcast-Ausgabe. Ferner haben wir auch darüber gespro­chen, wie sich die Messe in diesem Jahr - immer noch während der Corona-Pandemie - im Vergleich zu "früher" gezeigt hat.

Zum Schluss gibt es kein kurzes Fazit zu einer der ersten Messen, die in diesem Jahr wieder statt­gefunden hat, nachdem der MWC vor zwei Jahren eine der ersten Groß­ver­anstal­tungen war, die Corona zum Opfer gefallen ist. 2021 fand die Messe nur in sehr kleinem Rahmen im Sommer statt.

Erschei­nungs­weise und Feed­back

