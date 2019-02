Faltbare Handys, 5G & mehr: Die Highlights vom MWC 2019

Highlights vom MWC 2019 Der Mobile World Congress (MWC) in Barce­lona ist das Bran­chen-High­light des Jahres. Hier werden alljähr­lich die neuesten Trends und Tech­no­lo­gien gezeigt. Das ist auch 2019 nicht anders. Der neue Mobil­funk­stan­dard 5G ist in aller Munde, aber nur eines der dies­jäh­rigen Messe-High­lights, die Thema im heutigen Podcast von teltarif.de sind.

Darüber spre­chen wir heute

Samsung hat seine neuen Smart­phones dieses Mal schon vor der Messe in Barce­lona vorge­stellt. Oder doch nicht? Jein, denn auch auf dem Mobile World Congress zeigt der korea­ni­sche Konzern zwei neue Android-Handys, die sehr inter­es­sant sind. Zudem kann man auf dem Messe­stand - zumin­dest hinter Glas - das Samsung Galaxy Fold erst­mals in der Öffent­lich­keit bewun­dern.

Huawei stahl mit seinem Mate X dem Samsung-Modell ein biss­chen die Show in Barce­lona, aber auch andere Hersteller zeigen auf der Messe Smart­phones, die mit falt­barem Display daher­kommen. Aber auch andere Smart­phone-Hersteller haben Neuheiten im Port­folio, etwa Nokia mit dem Nokia 9 Pure View mit seien fünf Kame­ra­linsen

Im Podcast spre­chen wir aber auch über 5G, den neuen Mobil­funk­stan­dard, der zurzeit in aller Munde ist. Um 5G drehte es sich beispiels­weise auch auf der MWC-Pres­se­kon­fe­renz der Deut­schen Telekom. Diese fand direkt am Messe­stand des Bonner Unter­neh­mens statt.

