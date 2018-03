Messetalk: Highlights vom Mobile World Congress 2018

In den vergangenen Tagen waren wir auf dem Mobile World Congress (MWC) in Barcelona unterwegs. Im heutigen Podcast wagen wir einen akustischen Rückblick auf die Messe.

MWC-Highlights im Podcast In der heutigen Podcast-Folge blicken wir auf den Mobile World Congress (MWC) in Barcelona zurück. In den vergangenen Tagen waren wir für Euch auf der Messe unterwegs, um über alle wichtigen Neuheiten zu berichten. Wer sich die neue Folge ohne Umschweife anhören möchte, findet am Ende des Artikels den Podcast-Player. Weiterhin gibt es eine Download-Möglichkeit und man kann den "Strippenzieher und Tarif­dschungel"-Podcast auch direkt per iTunes oder RSS-Feed abonnieren.

Darüber sprechen wir heute

Der Mobile World Congress (MWC) ist "die" Leitmesse für die Telekommunikation. So waren auch in den vergangenen Tagen in Barcelona wieder fast alle wichtigen Firmen der Branche zu finden. Das sind neben Smartphone-Herstellern auch Netzbetreiber oder Netzwerk-Ausrüster, um nur einige Beispiele zu nennen.

Wir waren in dieser Woche mit mehreren Redakteuren in Barcelona unterwegs, um über alle wichtigen Neuheiten zu berichten, die vorgestellt wurden. Neben neuen Smartphones war vor allem der neue Mobilfunkstandard 5G eines der Messethemen. Aber auch Nischen-Anwendungen wie Mobile Hotspots speziell für den Einsatz im International Roaming waren auf dem Mobile World Congress zu sehen.

Im heutigen Podcast berichten wir über eine Auswahl von Messe-Highlights. Dabei erheben wir keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Auf unserer MWC-Seite sind alle weiteren Meldungen zu finden, die wir rund um die Messe in Barcelona veröffentlicht haben.

