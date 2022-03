Mobile World Congress 2022: Das sind unsere Highlights

Der Mobile World Congress 2022 schließt heute wieder seine Pforten, wir sind wieder Zuhause. Nachdem die Messe in dieser Größen­ord­nung mit vielen physi­schen Veran­stal­tungen zuletzt vor drei Jahren statt­gefunden hat, war das Inter­esse natür­lich beson­ders groß. 2020 war der MWC komplett ausge­fallen, 2021 gab es nur eine "Lite"-Vari­ante. Viele namhafte Aussteller versam­melten sich in der Fira Gran Via in Barce­lona, um ihre Neuheiten und Inno­vation aus der Tech-Welt zu teilen.

Wir haben unsere MWC-High­lights 2022 zusam­men­gefasst. Beim Klick auf das Bild gelangen Sie zum jeweils nächsten.