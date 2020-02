Editorial: Kongress mit Pandemie?

Fast 15 000 bestä­tigte Infek­tionen mit dem neuen Coro­navirus und knapp über 300 Todes­fälle listet die Über­sichts­seite des John Hopkins CSSE. Und die Zahlen steigen immer schneller: Am 1. Februar 2020 kamen erst­mals über 3 000 neue Infek­tionen hinzu.

Weiterhin unklar ist die Gefähr­lich­keit des Virus: Die Provinz Hubei, in der auch die am stärksten betrof­fene Stadt Wuhan liegt, meldet bisher 9 074 Infek­tionen und 294 Todes­fälle. In der rest­lichen Welt, also allen weiteren chine­sischen Provinzen und allen anderen Ländern zusammen, gibt es weitere 5553 Infek­tionen, aber nur 11 Tote. Die naiv als "Zahl der Toten durch Zahl der Infi­zierten" berech­nete Sterb­lich­keit liegt somit in Hubei bei 3,2 Prozent, im Rest der Welt hingegen bei 0,2 Prozent.

Natür­lich drängt sich die Frage auf, wie es sein kann, dass die Sterb­lich­keit in Hubei um mehr als den Faktor zehn höher liegt. Im Netz kursieren dazu bereits State­ments von "Fach­leuten", die annehmen, dass sich das Virus aufgrund der hohen Muta­tions­rate mit jeder Virus­genera­tion abschwä­chen würde und sowieso bald totlaufen würde. Nur: Das müsste auch für Hubei gelten. Daher halte ich diesen Erklä­rungs­ansatz für untaug­lich. Er birgt die riesige Gefahr, dass man sich in falscher Sicher­heit wiegt!

Über­lastetes Gesund­heits­system

Mit Thermometern wird die Körpertemperatur von Reisenden aus China auf dem Flughafen von Neu Dehli (Indien) gemessen. Wahr­schein­licher dürfte die Erklä­rung sein, dass in Wuhan, aber auch gene­rell in der Provinz Hubei, das Gesund­heits­system schlicht und einfach über­lastet ist. Infi­zierten mit milden Symptomen wird dort geraten: "Bleiben Sie unbe­dingt zu Hause und achten Sie darauf, niemanden anzu­stecken. Nur, wenn es schlimmer wird, rufen Sie den Notruf". Es werden zwar in Wuhan in Windes­eile neue Kran­kenhäuser in Container-Bauweise entstehen. Nur: Obwohl sie noch nicht einmal fertig sind, würden sie schon jetzt nicht reichen, alle Infi­zierten aufzu­nehmen.

Wenn es schon nicht genug Kran­kenhaus­betten für alle schweren Fälle gibt, dann fehlen natür­lich erst recht die Kapa­zitäten, um Massen­scree­nings vorzu­nehmen, wie im Fall "Webasto" in Deutsch­land geschehen: Dort wurden über hundert Mitar­beiter auf 2019-nCoV getestet, die im Verdacht standen, dass sie sich ange­steckt haben könnten. Bei sieben wurde eine Infek­tion bestä­tigt. Ein Mitar­beiter hat das Virus auch bereits an sein Kind weiter­gegeben, obwohl er selber noch gar keine Symptome zeigte. Dadurch ergeben sich die acht bis Samstag Abend in Deutsch­land bekannten Fälle.

Zwei weitere 2019-nCoV-Fälle kommen nun in Deutsch­land durch den Evaku­ierungs­flug der Bundes­wehr aus Wuhan hinzu: Obwohl es ausdrück­lich hieß, dass nur gesunde Menschen an Bord genommen werden sollen, erwiesen sich bei den Tests nach der Landung zwei der Menschen an Bord als infi­ziert. Auch dieser Umstand lässt nicht gerade auf beson­ders sorg­fältige Coro­navirus-Tests in Wuhan schließen.

Reale Infek­tions- und Ster­beraten

Nimmt man an, dass das Coro­navirus in Hubei genauso gefähr­lich ist wie außer­halb Hubei, und dass die Coro­navirus-Diagnostik bei schwerem Verlauf und Todes­fällen in- und außer­halb Hubeis ähnlich gut ist, dann bleibt einem nichts anderes üblich, als die Infi­zier­tenzahlen für den - aufgrund der obigen Argu­mente sehr wahr­schein­lichen - Diagnose-Rück­stand bei Fällen mit mildem und mittel­schweren Verlauf in Hubei zu korri­gieren. Zugleich wird die Todes­rate für die Infi­zierten außer­halb Hubeis in den kommenden Tagen noch steigen: Bei früher Diagnose, wie bei den bereits zitierten Webasto-Mitar­beitern, dauert es entspre­chend länger, bis schwere, lebens­bedro­hende Symptome auftreten. Anfangs hieß es, dass alle Webasto-Mitar­beiter symptom­frei sind, inzwi­schen ist von "leichten Symptomen" die Rede. Mit einiger Wahr­schein­lich­keit werden wir in einigen Tagen von "schwerer Erkran­kung" bei zumin­dest einigen der Webasto-Mitar­beiter lesen. Dennoch ist die frühe Diagnostik äußerst sinn­voll: Sie hilft, die Betrof­fenen zu isolieren und so Folge-Anste­ckungen zu vermeiden. Und es gibt einige anti­virale Medi­kamente, die wahr­schein­lich gegen 2019-nCoV wirksam sind, und die natür­lich um so mehr helfen können, je früher nach Infek­tions­beginn man diese bereits erhält.

Der oben erwähnte hohe Unter­schied zwischen der Sterb­lich­keit in Hubei und der Sterb­lich­keit im Rest der Welt erklärt sich also wahr­schein­lich durch den Unter­schied der Diagnose-Akti­vität: In Hubei sind unzäh­lige leichte bis mittel­schwere Fälle gar nicht erfasst. Im Rest der Welt ist hingegen aufgrund der Massen­scree­nings das Zeit­fenster zwischen erst­maliger Diagnose und dem Auftreten schwerer Symptome oder dem Tod entspre­chend größer. Folg­lich wird sich leider die Zahl der Toten außer­halb Hubeis noch deut­lich erhöhen. Gerade gab es das erste Todes­opfer auf den Phil­ippinen.

Zwischen der Todes­rate in Hubei und der Todes­rate außer­halb Hubeis liegt der Faktor 16. Diesen muss man in zwei Faktoren splitten: Mit dem ersten ist die Fall­zahl in Hubei für die nicht diagnos­tizierten milden bis mittel­schweren Fälle zu korri­gieren, mit dem zweiten die Todes­rate außer­halb Hubeis für tödliche Verläufe, die bei den vergleichs­weise früh Diagnos­tizierten noch auftreten werden. Teilt man symme­trisch in zwei Faktoren, betragen beide jeweils vier: 4 * 4 = 16. Dann wäre die Fall­zahl in Hubei entspre­chend von ca. 9 000 Menschen auf ca. 36 000 Menschen zu erhöhen, entspre­chend einer Todes­rate von 0,8 Prozent. Außer­halb Hubeis beträgt die Todes­rate eben­falls 0,8 Prozent, weil einige der als infi­ziert Diagnos­tizierten leider noch sterben werden.

Nach der genannten Korrektur zeigt sich: 2019-nCoV ist deut­lich gefähr­licher als die Grippe, mit der es gerne vergli­chen wird. Denn die Todes­rate ist höher als bei der Grippe. Und die genannten geschätzten echten 36 000 Infek­tionen in Hubei sind mit dem bekannten Beginn (am 1. Dezember 2019 kam der erste Patient ins Kran­kenhaus) und der bisher ange­nommenen Infek­tions­rate von "2 bis 3" unver­einbar.

Natür­lich kann man den genannten Faktor 16 auch anders aufteilen: Dann steigt aber entweder die Todes­rate noch höher oder aber die Zahl der unent­deckten Infek­tionen in Hubei und damit auch die Anste­ckungs­rate. Grund zur Entwar­nung gibt es also nicht.

Infek­tions­ketten durch­brechen

Derzeit ist noch nicht erkennbar, dass es gelungen wäre, durch Hygie­nemaß­nahmen die Neuin­fekti­onsrate auf unter 1 zu drücken, wie es nötig wäre, um die Krank­heit einzu­dämmen. Selbst, wenn bis Ende Februar die Zahl der neuen Fälle konstant bleibt und entspre­chend "nur" 3 000 Infi­zierte pro Tag hinzu­kommen, wird es bis dahin fast 100 000 bekannte Fälle geben.

Wuhan und weitere beson­ders betrof­fene Städte sind aus gutem Grund abge­riegelt. Zudem hat China alle touris­tischen Grup­penreisen ins Ausland unter­sagt. Indi­vidu­alreisen sind noch möglich, werden aber auch schwie­riger, da beispiels­weise viele euro­päische Airlines wegen des gestie­genen Risikos China nicht mehr anfliegen.

Kongress mit 100 000 Teil­nehmern sicher?

All die genannten Zahlen und Fakten beob­achten sicher auch die Orga­nisa­toren des Mobile World Congress, der Ende des Monats in Barce­lona statt­finden soll. Wie in den Vorjahren werden viele Dele­gierte aus China erwartet und auch viele Dele­gierte von Firmen, die wie Webasto eine enge Zusam­menar­beit mit China pflegen. Entspre­chend hoch ist das Risiko, dass Personen, die noch nicht von Ihrer Corona-Infek­tion wissen, zum Kongress reisen. Gibt es bis Kongress­beginn beispiels­weise 20 000 bekannte und (natür­lich geschätzt!) 40 000 unbe­kannte Coro­navirus-Infek­tionen in Ostasien, und reisen 50 000 Dele­gierte aus diesem Gebiet an, liegt der Erwar­tungs­wert, dass sich unter den Dele­gierten eine uniden­tifi­zierte Infek­tion befindet, etwa bei 1. Diese eine Person könnte - siehe Webasto - leicht ein halbes Dutzend anderer Teil­nehmer anste­cken, die anschlie­ßend aber - anders als Webasto - sich nur mit einem sehr, sehr aufwen­digen Massen­test an allen Kongress­teil­nehmern gefunden werden könnte.

Es kommt daher auf die Entwick­lung der Zahl der Infek­tionen und Todes­fälle in den kommenden ein bis zwei Wochen an. Sollten die Zahlen weiter expo­nentiell wachsen und schon in wenigen Tagen die Grenze von 20 000 Infek­tionen außer­halb Chinas über­schritten werden, wäre seuchen­medi­zinisch die Absage des Kongresses die einzige vertret­bare Alter­native. Gelingt es hingegen in den kommenden Tagen, den Anstieg abzu­bremsen, wird man den Kongress Ende des Monats statt­finden lassen können, wenn auch unter stark gestei­gerten Hygie­nestan­dards. Mögliche Maßnahmen sind das Tragen von Mund­schutz (vor allem, damit unbe­kannt infi­zierte Personen das Virus gar nicht erst in der Luft verteilen), regel­mäßige Hände­desin­fektion, Instal­lation von IR-Kameras, um Pati­enten mit Fieber zu erkennen.

Hoff­nung macht eine Meldung aus Thai­land: Mit einem wahren Cock­tail von anti­viralen Medi­kamenten, nämlich dem gegen Grippe wirk­samen Oselt­amivir, und den gegen HIV/AIDS wirk­samen Lopi­navir und Rito­navir, konnte eine Frau binnen 48 Stunden geheilt werden. Sollte sich dieser Medi­kamen­tencock­tail auch bei anderen Pati­enten als derart wirksam bestä­tigen, würde er zwar nicht bei der Eindäm­mung der Pandemie helfen, aber das Ster­beri­siko dras­tisch redu­zieren.

