Apple Pay, Google Pay etc.: Mobile Payment in Deutschland

In der heutigen Podcast-Folge unterhalten wir uns über das Thema Mobile Payment, als Bezahlen mit dem Smartphone. Wer sich die neue Folge ohne Umschweife anhören möchte, findet am Ende des Artikels den Podcast-Player. Weiterhin gibt es eine Download-Möglichkeit und man kann den "Strippenzieher und Tarif­dschungel"-Podcast auch direkt per iTunes oder RSS-Feed abonnieren.

Darüber sprechen wir heute

Podcast zu Mobile Payment Deutschland ist ein Land, in dem Bargeld nach wie vor einen hohen Stellenwert hat. Schon die herkömmliche Zahlung mit Kreditkarte hat im Vergleich mit anderen Staaten eine niedrige Akzeptanz. Noch schlechter sieht es beim mobilen Bezahlen mit dem Smartphone aus, das hierzulande noch fast bedeutungslos ist.

Die großen Anbieter wie Apple, Google und Samsung sind mit ihren Bezahldiensten in Deutschland noch gar nicht gestartet. Dafür gibt es Dienstleister wie Wirecard (Boon) und SEQR, die zumindest auf der Android-Plattform mit Mobile-Payment-Apps punkten möchten.

Was taugen die in Deutschland verfügbaren Lösungen? Welche weiteren Angebote sind in Sicht? Wann kann man mit Apple Pay oder Google Pay auch ohne den Umweg über das Ausland bei uns rechnen? Welche Vorteile bietet Mobile Payment überhaupt? Diesen Fragen sind wir im aktuellen Podcast von teltarif.de auf die Spur gegangen.

Erscheinungsweise und Feedback

Der "Strippenzieher und Tarifdschungel"-Podcast erscheint in loser Folge. Wir wünschen gute Unterhaltung und freuen uns über Ihr Feedback in den Kommentaren, per iTunes oder per E-Mail. Weitere Informationen und einen Überblick über alle bisher erschienen Folgen finden Sie auf dieser Podcast-Übersichtsseite.

Podcast direkt anhören und abonnieren

Leider unterstützt Ihr Browser das Podcastformat nicht. Bitte aktualisieren Sie auf eine neuere Version. als mp3 herunterladen

per RSS abonnieren oder per iTunes abonnieren