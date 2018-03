Mobile LTE-Router von Netgear, Alcatel & Co.

Heutzutage kann man sich kaum noch vorstellen, nicht mehr mobil im Netz unterwegs zu sein. Ob im Urlaub am Strand oder in den Bergen, für Reisende gehört das Internet einfach zum täglichen und normalen Leben dazu. Mobile LTE-Router, die klein und handlich sind, machen die ständige Verfügbarkeit des Internets einfach möglich, denn die Geräte passen in fast jede Tasche. Über die mobilen Hotspots können sich mehrere Smartphones, Tablets und sogar Laptops in einem WLAN-Netz anmelden. Dabei lassen sich je nach Modell mittlerweile zwischen 15 und 32 Geräte per WLAN im 2,4-GHz und 5-GHz-Frequenzband einbuchen. Aber nicht nur für den Strand sind die mobilen LTE-Router praktisch, auch bei Übernachtungen im Hotel, auf Business-Reisen oder einem Zeltplatz stellen die Geräte in puncto mobiles Internet ihre Stärken unter Beweis.

Um den LTE-Router nutzen zu können, muss der Besitzer eine entsprechende LTE-SIM-Karte eines Mobilfunk-Anbieters einlegen. Dabei ist zu bedenken, dass auch ausreichend großes Datenvolumen über den gebuchten Mobilfunk-Tarif zur Verfügung stehen muss. Ansonsten ist das Kontingent bei LTE-Geschwindigkeit schnell ausgeschöpft und es lässt sich nur noch gedrosselt weiter mobil im Internet surfen - sofern man keine weitere Daten-Option hinzubucht. Wir geben Ihnen im Folgenden einen Überblick zu ausgewählten mobilen LTE-Routern.

Mit einem Klick auf das jeweilige Bild gelangen Sie auf die nächste Seite.