NAGA Pay: Smartphone-Konto bekommt Cashback-Funktion

NAGA Pay bietet bis zu fünf Prozent Cashback auf Kartenzahlungen

Bild: NAGA Group Cash­backs sind bei Giro­konten und Kredit­karten immer beson­ders inter­essant, denn so lässt sich beim ohnehin notwen­digen Einkauf noch zusätz­lich sparen. Aller­dings sind entspre­chende Ange­bote rar gesät. Der Hamburger Trading-Spezia­list NAGA hat nun bei NAGA Pay eines der deutsch­land­weit attrak­tivsten Cash­back-Programme aufge­legt. So gibt es dort dauer­haft bis zu fünf Prozent Cash­back auf Zahlungen mit der NAGA Pay Visa-Karte. Um den vollen Rabatt zu erhalten, muss man aller­dings Bedin­gungen erfüllen.

Rabatt in NAGA-Coin

Wie mitt­ler­weile bei vielen vergleich­baren Ange­boten üblich, gibt es den Cash­back bei NAGA Pay nicht in Euro, sondern in der haus­eigenen Kryp­towäh­rung NAGA Coin (NGC). Diese kann man jedoch jeder­zeit in andere Kryp­towäh­rungen wie Tether USDT umtau­schen oder damit direkt per Kryp­towäh­rung über die hinter­legte NAGA Pay Visa-Karte bezahlen.

Grund­sätz­lich bekommt aber nicht jeder Nutzer von NAGA Pay volle fünf Prozent Cash­back, die genaue Höhe hängt vom Bestand an NAGA Coins ab. In der Stufe Base (0-999 NGC) gibt es ledig­lich 0,5 Prozent Cash­back, welcher auf maximal fünf Euro im Monat begrenzt ist. Dieser steigt bis zur Stufe "Kris­tall" an, hierfür muss man mindes­tens 10.000 NGC kaufen. Beim aktu­ellen Kurs von 0,05 Cent entspricht dies einem Invest­ment von 500 Euro.

In diesem Falle erhält man fünf Prozent Rabatt auf Einkäufe bis zu 100 Euro im Monat. Das erscheint auf den ersten Blick nicht viel, summiert sich aber auf das Jahr hoch­gerechnet durchaus. So lässt sich im Ideal­fall ein Einkaufs­rabatt von bis zu 1200 Euro reali­sieren. Zudem fällt für NAGA Pay in der Basis­ver­sion keine Konto­füh­rungs­gebühr an.

Kryp­towäh­rungen werden zuneh­mend Stan­dard

Immer mehr Banken nehmen Bitcoin und Co. in ihre Produkte auf. Vor allem Neobanken wie Revolut und N26 setzen zuneh­mend auf digi­tale Währungen. So koope­riert N26 in diesem Bereich beispiels­weise mit der öster­rei­chi­schen Kryp­tobörse Bitpanda. Ein Vorteil von NAGA Pay liegt aller­dings darin, dass sich Coins auch außer­halb der Platt­form empfangen und versenden lassen.

Bei Revolut sieht dies anders aus, hier kann man nur Kryp­towäh­rungen kaufen und verkaufen. Eine weitere inter­essante Funk­tion von NAGA Pay ist zudem, dass neben NGC jeder andere Coin auch als Zahlungs­wäh­rung für die verbun­dene Visa-Debit­karte genutzt werden kann. Ist beispiels­weise kein Euro-Guthaben mehr auf dem Konto, kann mit Bitcoin, Ethe­reum & Co. bezahlt werden.

