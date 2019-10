20 GB für 20 Euro: "Feiertags-Aktion" bei mobilcom-debitel

Zum Tag der Deut­schen Einheit kündigt der Mobil­funk­anbieter mobilcom-debitel eine Tarif-Aktion an. Konkret geht es um eine Allnet-Flat mit 20 GB LTE-Daten­volumen im Telefónica-Netz. Norma­lerweise kostet der Tarif 34,99 Euro, jetzt verlangt mobilcom-debitel nur noch 19,99 Euro pro Monat im Rahmen einer 24-mona­tigen Mindest­vertrags­lauf­zeit. Beim Blick in unsere Tarif­daten­bank haben wir aller­dings fest­gestellt, dass es sich bei dem Tarif nicht um einen Neuling handelt. Der Tarif exis­tiert in dieser Form bereits seit Mai.

Gute Aktion, aber...



Die Aktion gilt auch für die flexible Laufzeitvariante Die Aktion gilt auch für die flexible Laufzeitvariante

Der einma­lige Anschluss­preis für den Tarif mit 24-mona­tiger Vertrags­lauf­zeit liegt bei 19,99 Euro. Gut zu wissen: Laut Infor­mationen auf der Webseite des Anbie­ters gilt die redu­zierte Grund­gebühr auch für die flexible, monat­lich künd­bare Lauf­zeit­vari­ante . Hier ist nur der einma­lige Anschluss­preis mit 39,99 Euro höher.

Der Tarif mit seinem redu­zierten Preis soll noch bis Ende des Monats gültig sein. Die Aktion lässt sich durchaus als gutes Angebot beur­teilen wie der Blick in unsere Tarif­ta­belle beweist. Das Beispiel zeigt aller­dings auch: Man sollte sich nicht von vermeint­lich kurz­fris­tigen Aktionen unter Druck setzen lassen.

Allnet-Flatrate mit LTE und 20 GB Datenvolumen