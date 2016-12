mobilcom-debitel lockt mit Smartphone- & Tablet-Schnäppchen

mobilcom-debitel bietet einige Smartphones, Tablets und weitere Geräte günstiger an. Doch handelt es sich dabei um Schnäppchen? Wir haben den Check gemacht.

mobilcom-debitel hat passend zu Weihnachten eine Hardware-Aktion gestartet und bietet einige seiner Smartphones, Tablets und anderen Geräte zum Teil mit oder ohne Tarif günstiger an. So ist das Samsung Galaxy S7 im Bundle mit dem Telekom-Tarif MagentaMobil M für monatlich 50,46 Euro erhältlich. Die einmalige Anzahlung für das Smartphone beträgt einen Euro.

Ansonsten ist das Apple iPhone SE in der 64-GB-Version für einmalig 489 Euro über den Shop von mobilcom-debitel zu haben. Ein Schnäppchen ist das Angebot allerdings nicht, da es das iPhone SE mit 64-GB-Speicher bei anderen Händlern bereits ab rund 477 Euro (inklusive Versandkosten) gibt. Für 523,33 Euro bietet mobilcom-debitel das Fairphone 2 in seinem Online-Shop an. Auch bei diesem Smartphone handelt es sich um kein Schnäppchen: Online starten die Preise bei anderen Händlern bereits bei 515 Euro (inklusive Versandkosten).



Sind die Angebote von mobilcom-debitel günstig? Sind die Angebote von mobilcom-debitel günstig?

Apple iPad Air 2 Wifi ein Schnäppchen?

Auch das Apple iPad Air 2 Wifi mit einer Speicher­kapazität von 32 GB ist bei mobilcom-debitel im Sortiment. Das Apple-Tablet kostet 389 Euro. Online beginnen die Preise bei rund 386 Euro (inklusive Versandkosten). Damit ist das mobilcom-debitel zwar nicht schlecht, aber es geht noch etwas günstiger. Das Display des Tablets misst 9,7 Zoll in der Diagonale.

Mit dem Tolino Vision 3 HD hat mobilcom-debitel noch einen E-Book-Reader für 139,99 Euro im Angebot. Bei anderen Online-Händlern ist das Gerät bereits ab 135 Euro (inklusive Versandkosten) verfügbar. Das Modell bietet unter anderem einen 4 GB großen Speicher sowie einen Akku mit einer Standbylaufzeit von bis zu sieben Wochen.

Weiterhin bietet mobilcom-debitel im Rahmen der Aktion den Google Chromecast für 34,99 Euro statt regulär 39 Euro an und Kunden können drei Monate lang kostenlos die Inhalte von waipu.tv und maxdome nutzen.

Weitere Informationen zu den Tarifen erhalten Sie auf der Anbieterseite von mobilcom-debitel.