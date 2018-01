Aktionstarif im Vodafone-Netz mit 2 GB Daten für 4,99 Euro

mobilcom-debitel bietet noch bis Montagmorgen den Vodafone-Tarif Smart Surf für 4,99 Euro statt 16,99 Euro monatlich an. Das Angebot umfasst eine Internet-Flat, Frei-Einheiten und eine Hotspot-Flat.

Noch bis Montagmorgen gibt es bei mobilcom-debitel sowohl online als auch in den Filialen den Tarif Smart Surf für 4,99 Euro statt der regulären 16,99 Euro im Monat. Der Tarif Smart Surf wird im Vodafone-Netz realisiert und hat eine Laufzeit von mindestens 24 Monaten. Das Angebot umfasst monatlich 2 GB Daten, 50 Freiminuten und 50 Frei-SMS in alle deutschen Netze sowie eine Hotspot-Flat, mit der sich Kunden in viele verschiedene WLAN-Hotspots weltweit einwählen können. Für die Nutzung der Hotspot-Flat ist die App "freenet Hotspots" Voraussetzung, die wir uns im Test näher angesehen haben.

Mit dem Smart Surf sind Kunden mit maximal 14,4 MBit/s im Downstream im Internet unterwegs, die Nutzung des LTE-Netzes von Vodafone ist nicht möglich. Ist das inkludierte Datenvolumen aufgebraucht, wird die Surfgeschwindigkeit für den Rest des Monats auf bis zu 64 kBit/s im Down- und Upstream gedrosselt. Die Abrechnung erfolgt in 100-kB-Schritten.

Vorsicht vor den Folgekosten

mobilcom-debitel: Aktionstarif im Vodafone-Netz Mit einem Preis von 4,99 Euro ist der Smart Surf ein gutes Angebot. Kunden sollten jedoch mögliche und zum Teil teure Folgekosten im Blick behalten. Nach der Mindest­vertrags­laufzeit von 24 Monaten verlängert sich der Vertrag um ein weiteres Jahr, wenn Kunden nicht mit einer Frist von drei Monaten zum Vertragsende kündigen. Ab dem 25. Monaten berechnet mobilcom-debitel dann wieder die regulären Kosten von 16,99 Euro im Monat, die für einen derart ausgestatteten Tarif zu teuer sind.

Auch die Preise für Minuten und SMS können die monatlichen Kosten erhöhen. Im Smart Surf sind jeweils 50 Einheiten für Gespräche (60/60-Takt) und Kurz­mitteilungen inkludiert. Alle darüber hinaus verwendeten Einheiten werden jedoch teuer: Pro zusätzlicher Gesprächs­minute berechnet der Anbieter 29 Cent und pro zusätzlicher SMS 19 Cent.

Alle inkludierten Einheiten und Daten lassen sich ohne Zusatzkosten auch im EU-Ausland verwenden. Der reguläre Anschlusspreis von 39,99 Euro sowie die Versand­kosten von 4,95 Euro entfallen bei dem aktuellen Angebot. Buchbar ist der Smart Surf zum Aktionspreis noch bis Montag, 8 Uhr.

Wie bereits erwähnt, handelt es sich beim Aktionstarif von mobilcom-debitel um ein gutes Angebot. Ähnlich aufgebaute Tarife im Vodafone-Netz kosten mindestens 10 Euro im Monat, wie unser Tarifvergleich zeigt.