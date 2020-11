mobilcom-debitel: Unlimitierte LTE-Max-Flat für 34,99 Euro

mobilcom bietet aktuell zahl­reiche Tarife im o2-Netz mit Rabatt an, darunter eine unli­mitierte LTE-Max-Flat für 34,99 Euro statt 49,99 Euro. Bei freenet Mobile fällt für einige Tage die Anschluss­gebühr weg.

o2-Tarife bei mobilcom-debitel mit Rabatt

Bild: mobilcom-debitel Hat Dril­lisch wegen seiner dauernd wech­selnden Tarifak­tionen mit mehreren Mobil­funk-Marken den Titel des dauer­haft güns­tigsten Provi­ders im o2-Netz für sich alleine gepachtet? Offenbar will Konkur­rent mobilcom-debitel das nicht auf sich sitzen lassen und startet nun eine Gegen­offen­sive.

Bestand­teil dieser Jagd um neue Kunden ist ein Tarif­modell, dass es bislang bei Dril­lisch gar nicht gibt, nämlich ein Smart­phone-Tarif mit unli­mitierter Daten­flat inklu­sive Maxi­mal­geschwin­dig­keit im Telefónica-Netz. Doch das ist nicht die einzige Offerte.

Wahl­weise mit langer oder kurzer Lauf­zeit

Bild: mobilcom-debitel Auf der Tarif- und Bestell­seite zum mobilcom-debitel o2 Free unli­mited Max werden nicht nur die Kondi­tionen, sondern auch der neue Preis ange­zeigt. Im Tarif enthalten sind eine Allnet- und SMS-Flat sowie unli­mitiertes Daten­volumen, das mit maximal 225 MBit/s genutzt werden kann.

Regulär würde dieser Tarif 49,99 Euro pro Monat kosten. Im Rahmen der Aktion gewährt mobilcom-debitel in den ersten 24 Monaten der Lauf­zeit aber einen Rabatt von monat­lich 15 Euro, woraus sich eine Grund­gebühr von 34,99 Euro ergibt. Zusätz­lich fällt ein einma­liger Anschluss­preis in Höhe von 19,99 Euro an. Ab dem 25. Vertrags­monat kostet der Tarif wieder 49,99 Euro pro Monat, falls er nicht recht­zeitig gekün­digt wurde.

Wer sich nicht gleich für zwei Jahre binden möchte, kann den mobilcom-debitel o2 Free unli­mited Max unter dem vorigen Link auch mit monat­licher Kündi­gungs­frist bestellen. Aller­dings fällt dann der Rabatt etwas geringer aus. Der Tarif ist mit kurzer Lauf­zeit nur 10 Euro güns­tiger als sonst, die Grund­gebühr beträgt also 39,99 Euro. Auch der einma­lige Anschluss­preis ist höher, er liegt bei 39,99 Euro.

Auch güns­tigere Tarife im o2-Netz mit Rabatt

Inter­essenten, die entweder keine unli­mitierte Daten­flat­rate benö­tigen oder nicht so viel Geld ausgeben möchten, können einen Blick auf die Tarif­über­sicht aller rabat­tierten SIM-only-Tarife im o2-Netz bei mobilcom-debitel werfen.

Hier gibt es beispiels­weise den monat­lich künd­baren green LTE 20 GB für monat­lich 16,99 Euro statt 29,99 Euro oder den monat­lich künd­baren green LTE 60 GB für 29,99 Euro statt 39,99 Euro pro Monat. Grund­sätz­lich lässt sich sagen, dass sich die Höhe des Rabatts an der Höhe des Daten­volu­mens orien­tiert. Der Rabatt bewegt sich zwischen einer Spanne von 7 Euro monat­lich beim green LTE 3 GB bis hin zu den bereits erwähnten 15 Euro beim o2 Free unli­mited Max.

freenet Mobile: Alle Tarife ohne Anschluss­gebühr

Beim Discounter freenet Mobile wird eine Aktion wieder­holt, die es bereits im Sommer gab: Bei allen freenet-Mobile-Tarifen wird keine Anschluss­gebühr berechnet. Die Aktion läuft dieses Mal bis zum 17. November.

Die Anschluss­gebühren-Befreiung gilt für Allnet-Flats, Smart­phone Tarife und Daten Flats in allen Vari­anten, und zwar explizit auch für Tarife mit kurzer Lauf­zeit.

