mobilcom-debitel: Unlimitierte o2-Flat für 14,99 Euro

Aktion: Unlimitierte mobile Datenflat bei Amazon

Bild: mobilcom-debitel / Vitrado / Amazon Unli­mi­tierte mobile Internet-Flat­rates gibt es inzwi­schen in allen Netzen, die güns­tigsten davon im Telefónica-Netz. o2 und seine Wieder­ver­käufer staf­feln die Tarife in verschie­denen Preis­lagen - und damit wird auch die maxi­male Surf­ge­schwin­dig­keit gestaf­felt.

Einen von mobilcom-debitel vermark­teten Free-Unli­mited-Tarif gibt es nun für wenige Tage bei Amazon mit Rabatt. Die Grund­ge­bühr beträgt nur die Hälfte des normalen Preises. Wir haben das Angebot kurz geprüft, das nur bis zum Montag, den 22. Juni um 10:30 Uhr bestellbar ist.

Das sind die Kondi­tionen des Tarifs

Aktion: Unlimitierte mobile Datenflat bei Amazon

Bild: mobilcom-debitel / Vitrado / Amazon Der Schnäpp­chen-Tarif ist inter­es­san­ter­weise nicht auf einem der zahl­rei­chen Portale der freenet Group erhält­lich, sondern nur bei Amazon. Es handelt sich um den mobilcom-debitel o2 Free Unli­mited Basic. Dieser beinhaltet eine unli­mi­tierte Allnet- und SMS-Flat und unbe­grenztes Daten­vo­lumen, das mit maximal 2 MBit/s genutzt werden kann. Im EU-Roaming stehen wegen der Fair-Use-Grenze maximal 15 GB pro Monat zur Verfü­gung. Die Akti­vie­rung des Vertrages muss inner­halb von vier Wochen nach Kauf erfolgen.

In den ersten 24 Monaten Mindest­ver­trags­lauf­zeit beträgt die monat­liche Grund­ge­bühr 14,99 Euro. Wichtig zu wissen ist: Wird der Tarif nicht recht­zeitig drei Monate vor Ablauf der Mindest­ver­trags­lauf­zeit gekün­digt, wird ab dem 25. Vertrags­monat die regu­läre Grund­ge­bühr von 29,99 Euro berechnet - also das Doppelte. Der Tarif, der VoLTE unter­stützt, kann nach Erhalt der physi­schen SIM über die Kunden­be­treuung auch in einen eSIM-Tarif umge­wan­delt werden.

Wer den Tarif über Amazon bestellt, dem berechnet Amazon 1 Euro als einma­liger Kauf­preis anstelle der regu­lären Anschluss­ge­bühr von 39,99 Euro. Alle akti­vierten Aufträge erhalten auto­ma­tisch eine Gutschrift für diesen einen Euro auf der Rech­nung. Amazon-Prime-Kunden zahlen keine Versand­kosten, Nicht-Prime-Kunden werden diese zunächst von Amazon berechnet, da der Waren­preis unter 29 Euro liegt. Der Anbieter erstattet in diesem Fall die Amazon-Versand­kosten. Hierzu muss der Kunde die Amazon-Rech­nung unter Angabe der SIM-Frei­schalten-Bestell­nummer mit den aufge­führten Kosten per E-Mail an amazon-feed­back@freenet.ag senden.

Alle in Deutsch­land erhält­li­chen Handy-Tarife finden Sie in unserem ausführ­li­chen Tarif­ver­gleich.

Anzeige:

- Affiliate-Anzeige: Beim Einkauf über diesen Link erhält teltarif.de eine Provision, die den Preis nicht beeinflusst, aber dazu beiträgt, unseren hochwertigen Journalismus weiterhin kostenfrei anbieten zu können.