mobilcom-debitel: Neue Daten-Tarife mit LTE

Neue Daten-Tarife bei mobilcom-debitel mobilcom-debitel hat sein Produkt­portfolio überarbeitet und bietet neue Daten-Tarife an. Diese bieten teilweise eine höhere Geschwindig­keit sowie mehr Datenvolumen als bisher. Zudem bleibt der Preis gleich. Die neuen Tarife werden dabei im Mobilfunk­netz der Telekom und Vodafone realisiert. Ab der neuen Internet-Flat 2.000 ist LTE-Geschwindigkeit enthalten. Allen Tarif-Neuheiten ist eine Mindest­vertrags­laufzeit von 24 Monaten gemein. Zudem beträgt die einmalige Anschluss­gebühr 39,99 Euro.

So fallen die alten Daten-Tarife Internet Flat 3.000, Internet Flat 6.000 und Internet Flat 15.000 völlig weg, aber es kommen neue oder angepasste Offerten hinzu, die wir Ihnen im Folgenden vorstellen. Erhältlich ist dafür nun die Internet Flat 1.000 Promotion für monatlich 9,99 Euro im Netz der Telekom. In diesem Tarif steht dem Kunden ein unge­drosseltes Daten­volumen von 1 GB bei einer Geschwindigkeit von bis zu 14,4 MBit/s im Downstream zur Verfügung. Bisher stand dem Kunden nur eine Vodafone-Version mit bis zu 7,2 MBit/s im Downstream zur Verfügung. Allerdings gibt es die Vodafone-Version schon länger und an den Konditionen wird sich im Rahmen der Um­strukturierung an diesem Tarif nichts ändern.

Bei den in der Tabelle aufgeführten Daten-Tarifen handelt es sich um die neuen, angepassten Angebote von mobilcom-debitel.