LTE-Einsteigertarif für unter 5 Euro monatlich

Über den Händler modeo können Nutzer derzeit einen LTE-Tarif für eine Grundgebühr von 4,99 Euro monatlich ordern. Diese Tarifmerkmale weist die Offerte auf:

Nutzer können Tarif vergünstigt erhalten Im Angebot ist der mobilcom-debitel-Tarif o2 Smart Surf Aktion, der 1 GB LTE-Surfvolumen bereitstellt. Nutzer surfen so mit bis zu 21,1 MBit/s im Netz von Telefónica. Anschließend setzt die Drossel ein und bremst den Anschluss auf 32 kBit/s aus. Weiterhin sind monatlich 50 Freiminuten und 50 Frei-SMS für die nationale Kommunikation enthalten. Zusätzliche Einheiten werden mit teuren 29 Cent pro Gesprächsminute bzw. 19 Cent je SMS abgerechnet. Der Tarif hat eine Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten. Die einmalige Anschlussgebühr in Höhe von 39,99 Euro entfällt, wenn der Nutzer eine SMS mit dem Inhalt AP frei an die 8362 sendet. Effektiv zahlen Anwender innerhalb der ersten zwei Vertragsjahre monatlich 4,99 Euro Grundgebühr.

Reduzierte Grundgebühr ergibt sich durch folgende Rabatte

Regulär schlägt der Smart-Surf-Tarif monatlich mit 11,99 Euro zu Buche. Beim Abschluss des Aktionstarifs erhalten Nutzer allerdings ein einmaliges Guthaben in Höhe von 120 Euro. Zusätzlich gewährt mobilcom-debitel monatlich innerhalb der ersten zwei Jahre einen Rabatt von zwei Euro. Insgesamt ergibt sich so eine effektive Grundgebühr-Ersparnis von sieben Euro pro Monat, weshalb Nutzer rechnerisch nur 4,99 Euro zahlen.

Eine rechtzeitige Kündigung, die spätestens drei Monate vor dem Ende der Mindestvertragslaufzeit erfolgen sollt, lohnt sich. Schließlich zahlen Nutzer ansonsten ab dem 25. Vertragsmonat 11,99 Euro monatlich und der Vertrag läuft ein weiteres Jahr.

Displayschutzfolie als Beigabe

Zum Tarif erhalten Anwender eine Displayschutzfolie von DiamondProtect im Wert von 29,95 Euro dazu. Laut Hersteller soll die Folie das Smartphone gegen Kratzer und Bruchschäden schützen. modeo gibt an, dass die Folie innerhalb von fünf Arbeitstagen an den Kunden zugestellt werden soll. Es fallen beim Vertragsschluss Einmalkosten in Höhe von einem Euro an. Interessenten können den Tarif über diese Aktionsseite von modeo buchen.

Fazit

Wenignutzer können den Tarif durchaus in Betracht ziehen. Auf eine Allnet-Flat muss man allerdings verzichten und nach dem Verbrauch der Inklusiveinheiten ist der Versand von SMS und die Telefonie teuer. Ein Mega-Schnäppchen ist der Aktionsdeal mit knapp fünf Euro monatlich nicht, jedoch auch keine komplett unspannende Offerte.