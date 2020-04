o2-Netz: Neue Flatrates mit bis zu 60 GB Highspeed-Volumen

mobilcom-debitel hat drei neue Smart­phone-Tarife vorge­stellt, die im Mobil­funk­netz der Telefónica reali­siert werden. Die Kunden bekommen jeweils eine Allnet-Flat­rate für Tele­fo­nate und den SMS-Versand sowie ein Daten-Kontin­gent mit "LTE max". Das heißt, der mobile Internet-Zugang steht mit bis zu 225 MBit/s im Down­stream zur Verfü­gung.

Die Ange­bote sind wahl­weise mit einem Monat oder zwei Jahren Mindest­lauf­zeit zu bekommen. Kunden, die sich für zwei Jahre binden, haben die Möglich­keit, für 5 oder 10 Euro Aufpreis im Monat (je nach gewähltem Gerä­te­mo­dell) eine Smart­phone-Option hinzu­zu­bu­chen. Abseits dessen sind die Kondi­tionen der Tarife mit einem Monat bzw. zwei Jahren Mindest­lauf­zeit iden­tisch.

Diese neuen Tarife stehen zur Auswahl

Felix Bommer stellt die neuen green-LTE-Tarife vor green LTE 20 GB bietet - wie der Name schon verrät - jeden Monat 20 GB unge­dros­seltes Daten­vo­lumen. Die SIM-only-Vari­ante des Tarifs schlägt mit einer monat­li­chen Grund­ge­bühr von 29,99 Euro zu Buche. Für monat­lich 5 Euro mehr bekommen Inter­es­senten den Tarif green LTL 40 GB, der der Bezeich­nung entspre­chend 40 GB High­speed-Surf­vo­lumen pro Monat bietet.

Für Viel­nutzer hat der zur freenet Gruppe gehö­rende Service-Provider noch den Tarif green LTE 60 GB im Angebot. Dieser schlägt in der SIM-only-Vari­ante mit 39,99 Euro Grund­ge­bühr pro Monat zu Buche. Ist das High­speed-Volumen verbraucht, so wird die Perfor­mance in allen Tarifen auf maximal 32 kBit/s gedros­selt. Bei allen Tarifen fällt eine einma­lige Anschluss­ge­bühr von 39,99 Euro an.

Rabatte im Online-Shop

mobilcom-debitel bietet die neuen Tarife in allen geöff­neten Shops des Unter­neh­mens sowie online an. Über die Webseite sind die Ange­bote zudem mit Rabatt zu bekommen. So kostet der green LTE 20 GB in den ersten zwei Jahren monat­lich 14,99 Euro, der Monats­preis für den green LTE 40 GB redu­ziert sich für maximal 24 Monate auf 24,99 Euro und der green LTE 60 GB ist zwei Jahre lang zum Monats­preis von 29,99 Euro zu bekommen.

Felix Bommer, Leiter Produkte bei mobilcom-debitel, erklärt, bislang seien die green-LTE-Tarife im "D-Netz" abge­wi­ckelt worden. "Nicht zuletzt aufgrund der großen Nach­frage durch unsere Kunden freuen wir uns nun, dass wir entspre­chend attrak­tive Ange­bote auch im Tele­fo­nica-Netz anbieten können", so Bommer. Auch o2 selbst hat vor wenigen Tagen einen neuen Akti­ons­tarif vorge­stellt.

