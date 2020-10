mobilcom-debitel: 6 GB Vodafone-LTE für 6,66 Euro

Eine Allnet-Flat mit 6 GB Daten­volumen im LTE-Netz von Voda­fone gibt es bei mobilcom-debitel kurz­zeitig zum Akti­ons­preis von 6,66 Euro pro Monat, also für 20 Euro weniger als sonst.

Aktion bei mobilcom-debitel

Grafik: mobilcom-debitel / Vitrado GmbH Regu­läre Smart­phone-Tarife in den LTE-Netzen von Telekom und Voda­fone können nach wie vor sehr teuer sein, wenn sie nicht von typi­schen Mobil­funk-Discoun­tern stammen. Service-Provider wie mobilcom-debitel reagieren darauf immer wieder mit kurz­fris­tigen Rabatt­aktionen, um den typi­schen Discoun­tern Kunden abzu­jagen.

Und genau so eine Offerte gibt es ab heute nur für wenige Tage bis zum 2. November (20 Uhr). In den ersten beiden Jahren der Vertrags­lauf­zeit besteht bei dem Tarif eine monat­liche Ersparnis von über 20 Euro - danach wirds dann aber wieder teuer.

Nur in den ersten 24 Monaten günstig

Aktion bei mobilcom-debitel

Grafik: mobilcom-debitel / Vitrado GmbH Auf einer spezi­ellen Sonder­seite zur mobilcom-debitel green LTE 6 GB Aktion sind die genauen Tarif­kon­ditionen beschrieben, dort ist der Tarif auch zu diesen Kondi­tionen bestellbar. Im Tarif enthalten ist eine inner­deut­sche Allnet-Flat, eine SMS-Flat ist hingegen nicht Bestand­teil des Tarifs. SMS werden mit vergleichs­weise teuren 19 Cent pro Kurz­nach­richt abge­rechnet.

Des Weiteren gibt es 6 GB Daten­volumen im LTE-Netz von Voda­fone, die mit maximal 50 MBit/s im Down­stream sowie 25 MBit/s im Upstream genutzt werden können. Die anschlie­ßende Dros­selung auf 64 kBit/s kommt faktisch einer Abschal­tung gleich.

In den ersten beiden Jahren der zwei­jäh­rigen Mindest­ver­trags­lauf­zeit gewährt mobilcom-debitel einen Rabatt von 20,33 Euro pro Monat auf die Grund­gebühr von 26,99 Euro, woraus sich eine Grund­gebühr von 6,66 Euro ergibt. Wird der Vertrag nicht recht­zeitig gekün­digt, kostet er ab dem 25. Vertrags­monat dann mehr, aller­dings nicht die origi­nalen 26,99 Euro. Ab dem 25. Monat erfolgt eine auto­mati­sche Gutschrift in Höhe von 7 Euro pro Monat, sodass der monat­liche Paket­preis 19,99 Euro beträgt, was aber im Jahr 2022 kaum noch lukrativ sein dürfte.

freenet Hotspot Flat, eSIM und Anschluss­gebühr sparen

Mit der freenet Hotspot Flat erhält der Kunde ohne Aufpreis Zugriff auf das welt­weite WLAN-Netz­werk mit rund 50 Millionen Hotspots in 120 Ländern. Es gelten hierzu die Nutzungs­bedin­gungen der freenet Hotspot Flat, die unter anderem den Passus beinhalten, dass die Hotspots nur mit der freenet-Hotspot-App ange­steuert werden dürfen. Ansonsten gilt die Hotspot-Flat­rate nicht.

Es fällt für den Tarif eine einma­lige Anschluss­gebühr in Höhe von 39,99 Euro an. Diese kann der Kunde sich sparen, aller­dings in diesem Fall nicht einfach durch den Versand einer SMS, wie dies früher zumeist der Fall war. Der Kunde muss hingegen mobilcom-debitel eine Werbe­ein­wil­ligung erteilen, die im letzten Bestell­schritt wählbar ist.

Der Tarif ist auch eSIM-fähig. Bestellt werden kann die mobilcom-debitel green LTE 6 GB Aktion nur unter diesem Link.

- Affiliate-Anzeige: Beim Einkauf über diesen Link erhält teltarif eine Provision, die den Preis nicht beeinflusst, aber dazu beiträgt, unseren hochwertigen Journalismus weiterhin kostenfrei anbieten zu können.

Anzeige:

- Affiliate-Anzeige: Beim Einkauf über diesen Link erhält teltarif.de eine Provision, die den Preis nicht beeinflusst, aber dazu beiträgt, unseren hochwertigen Journalismus weiterhin kostenfrei anbieten zu können.