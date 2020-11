Telekom-Netz: Allnet-Flat, 10 GB LTE & VoLTE unter 10 Euro

Aktion im LTE-Netz der Telekom

Bild: mobilcom-debitel / Vitrado In der momentan laufenden Akti­ons­woche betei­ligen sich nicht nur Online-Händler und Liefe­ranten für Hard­ware an Rabatt­aktionen, in den vergan­genen Tagen haben wir bei teltarif.de auch immer wieder über Tarif­ange­bote mit Rabatt berichtet. Oft sind diese aber nur vorüber­gehend für wenige Tage buchbar - heute haben wir wieder eines gefunden.

Anbieter ist dieses Mal Vitrado, ein Vermark­tungs­portal der freenet-Gruppe, das immer wieder vorüber­gehend Tarife der Marken mobilcom-debitel, klar­mobil oder Crash-Tarife anbietet. Dieses Mal handelt es sich um einen Tarif im LTE-Netz der Telekom.

Bild: mobilcom-debitel / Vitrado Auf einer spezi­ellen Bestell­seite findet man weitere Details zum Angebot sowie das ausführ­liche Produkt­infor­mati­ons­blatt. Vertrieben wird der Tarif mobilcom-debitel green LTE 10 GB im Telekom-Netz mit 24-mona­tiger Lauf­zeit.

Außer einer Allnet- und SMS-Flat beinhaltet der Tarif 10 GB Daten­volumen. Der Tarif ist explizit für VoLTE und Wifi-Calling frei­geschaltet und nutzbar, sofern das eigene Endgerät dies unter­stützt.

Der Anschluss­preis beträgt einmalig 9,99 Euro statt regulär 39,99 Euro, was heut­zutage ohnehin nicht mehr markt­gerecht wäre. In den ersten beiden Jahren der Lauf­zeit beträgt die Grund­gebühr 9,99 Euro pro Monat. Das kommt inso­fern zustande, dass zwei Jahre lang ein monat­licher Rabatt von 22 Euro auf die eben­falls nicht mehr markt­gerechte Grund­gebühr von 31,99 Euro gewährt wird. Eine Rufnum­mern­mit­nahme aus einem bestehenden mobilcom-debitel-Vertrag im selben Netz ist grund­sätz­lich nicht möglich, von allen anderen Tarifen und Provi­dern natür­lich wie gewohnt problemlos.

Wird der Tarif nicht recht­zeitig gekün­digt, verlän­gert er sich auto­matisch um weitere 12 Monate. Immerhin fallen auch dann nicht die viel zu teuren 31,99 Euro an, sondern dann gibt es einen Dauer­rabatt in Höhe von 5 Euro pro Monat, sodass der monat­liche Paket­preis ab dem 25. Monat 26,99 Euro beträgt.

Inklu­sive freenet Hotspot Flat für zwei Geräte

Laut den Angaben auf der Vermark­tungs­seite ist die freenet Hotspot Flat eben­falls Bestand­teil des Ange­bots. Damit erhalten die Kunden Zugriff auf das welt­weite WLAN-Netz­werk mit rund 50 Millionen Hotspots in 120 Ländern. Es gelten hierzu die "Nutzungs­bedin­gungen freenet Hotspot", die unter anderem besagen, dass der Verbin­dungs­aufbau zu den Hotspots ausschließ­lich über die freenet-App erfolgen darf.

Die verfüg­baren Hotspot-Stand­orte können in der Such­funk­tion der App aufge­rufen werden, alter­nativ über www.md.de/hotspot. Die freenet Hotspot Flat kann laut den Angaben auf bis zu zwei Endge­räten gleich­zeitig verwendet werden (z.B. Smart­phone und Tablet). Bestellt werden kann der Tarif nur auf der spezi­ellen Bestell­seite zum green LTE 10 GB im Telekom-Netz.

