Unter 10 Euro: 10 GB LTE mit 50 MBit/s im Vodafone-Netz

Tarif mit 3-Monats-Testzeitraum für readly

Bild: mobilcom-debitel / readly Wer viel im Home­office arbeiten muss und kaum außer­halb des eigenen WLAN unter­wegs ist, benö­tigt kein großes mobiles Daten­paket. Dafür können aber andere Tarif-Funk­tionen in den Mittel­punkt rücken, die insbe­son­dere im Voda­fone-Netz bei Resel­lern deut­lich später einge­führt wurden als bei Wieder­ver­käu­fern und Discoun­tern in anderen Netzen.

Ein heute von mobilcom-debitel gestar­teter Akti­onstarif beinhaltet zwar nicht über­mäßig viel Daten­volumen, dafür sind VoLTE, WiFi Calling, eSIM, EU-Roaming, eine WLAN-Hotspot-Flat und ein drei­mona­tiger Test­zeit­raum für eine Zeit­schriften-Flat­rate inklu­sive.

Augen auf bei der Tarif-Bestel­lung

Das Angebot findet sich auf einer Spezi­alseite von mobilcom-debitel. Bis wann es verfügbar sein wird, hat der Provider noch nicht mitge­teilt.

Der durch­gestri­chene Preis auf der Bestell­seite offen­bart, wie unat­traktiv der Tarif ohne den gebo­tenen Rabatt wäre: Für eine Allnet-Flat mit 10 GB Daten­volumen würde heute niemand mehr ernst­haft 31,99 Euro im Monat bezahlen - 9,99 Euro klingt schon besser. Tarif mit 3-Monats-Testzeitraum für readly

Bild: mobilcom-debitel / readly Aufmerk­sam­keit ist bei dem güns­tigen Angebot trotzdem an mehreren Stellen geboten. Der SMS-Versand ist nicht in die Flat­rate einge­schlossen, SMS werden mit teuren 19 Cent pro Kurz­nach­richt abge­rechnet. Der güns­tige Preis von 9,99 Euro pro Monat gilt nur in den ersten zwei Jahren der Mindest­ver­trags­lauf­zeit. Anschlie­ßend werden zwar nicht die origi­nalen 31,99 Euro, aber immerhin 24,99 Euro pro Monat fällig, was eben­falls für die gebo­tene Leis­tung zu teuer ist.

Der mit dem Tarif gelie­ferte Test­zugang zur Zeit­schriften-Flat­rate von readly ist nur in den ersten drei Monaten kostenlos, anschlie­ßend fallen dafür monat­lich zusätz­lich 9,99 Euro an, wenn man die Zusatz­option nicht recht­zeitig kündigt, was monat­lich möglich ist.

freenet Hotspot Flat muss mit eigener App verwendet werden

Ansonsten beinhaltet der Tarif nach wie vor eine Allnet-Flat für Tele­fonate in alle deut­schen Netze sowie 10 GB LTE-Daten­volumen im Voda­fone-Netz, die mit maximal 50 MBit/s genutzt werden können. VoLTE, WiFi Calling, eSIM, EU-Roaming und die freenet-WLAN-Hotspot-Flat sind eben­falls einge­schlossen.

Für die freenet Hotspot Flat gilt nach wie vor, dass mit den Hotspots nur eine Verbin­dung über die von freenet hierfür bereit­gestellte App der freenet Hotspot Flat Verbin­dung aufge­nommen werden darf, ansonsten werden die Gebühren hierfür gege­benen­falls separat berechnet. Als einma­ligen Anschluss­preis berechnet mobilcom-debitel für das Angebot 9,99 Euro, es kann auf einer Spezi­alseite zur green LTE 10 GB Aktion mit readly bestellt werden.

