18 GB LTE im Telekom-Netz & Netflix Premium für 29,98 Euro

mobilcom-debitel-Tarif im Telekom-Netz mit Netflix Premium

Bild: mobilcom-debitel / Vitrado "18 GB im Telekom-Netz" ist ein Angebot, dass es bei mobilcom-debitel öfter gibt. Es handelt sich hierbei um den Tarif "green LTE 18 GB", der alle paar Wochen mit unter­schied­lichen Rabatten oder Zusatz­optionen vermarktet wird.

Dabei lohnt immer ein prüfender Blick darauf, ob sich das Bundle aus Tarif und Strea­ming-Abo wirk­lich lohnt und ob das Kombi-Angebot wirk­lich güns­tiger ist als die einzelnen Kompo­nenten zusam­men­genommen. Momentan gibt es auf einer Spezi­alseite beispiels­weise den green LTE 18 GB mit Netflix Premium. Wir haben den Preis kurz gecheckt.

Monat­liche Ersparnis durch die Kombi­nation

mobilcom-debitel-Tarif im Telekom-Netz mit Netflix Premium

Bild: mobilcom-debitel / Vitrado Der "mobilcom-debitel green LTE 18 GB" beinhaltet eine Allnet- und SMS-Flat im LTE-Netz der Telekom sowie 18 GB Daten­volumen mit maximal 21,6 MBit/s im Down­load und 3,6 MBit/s im Upload. VoLTE und WLAN-Call sind mit dem Tarif möglich, auch für das EU-Roaming ist der Tarif frei­geschaltet. Bestellt man diesen Tarif momentan separat bei mobilcom-debitel, beträgt die regu­läre Grund­gebühr 19,99 Euro in den ersten beiden Jahren der zwei­jäh­rigen Mindest­ver­trags­lauf­zeit.

Auf der Akti­ons­seite wird der Tarif nun kombi­niert mit Netflix Premium für 15,99 Euro ange­boten, das regulär 17,99 Euro pro Monat kostet. Für den Kombi-Tarif berechnet mobilcom-debitel insge­samt eine monat­liche Grund­gebühr von 29,98 Euro. Durch die Bünde­lung von Smart­phone- und Strea­ming-Tarif spart der Kunde also insge­samt 8 Euro pro Monat. Wird der Tarif nicht recht­zeitig vor Ablauf gekün­digt, fallen für das Bundle ab dem 25. Vertrags­monat teure 47,98 Euro an.

Auch Netflix-Bestands­kunden können das Angebot wahr­nehmen. Nach Akti­vie­rung des Vertrags bekommen sie eine SMS/E-Mail, über die der Kunde sich mit seinen Netflix-Login-Daten einloggt. Das hat den Vorteil, dass Kunden ihren bishe­rigen Account mit Watch­liste weiter nutzen können. Der Vertrag und das Last­schrift­ver­fahren bei Netflix werden auto­matisch pausiert und über mobilcom-debitel abge­rechnet. Bei Been­digung des Tarifs wird auch die Netflix-Option beendet.

Für das Tarif-Bundle fällt eine einma­lige Anschluss­gebühr in Höhe von 39,99 Euro an. Diese kann der Kunde sich sparen, indem er von der betref­fenden SIM aus eine SMS mit dem Inhalt "AG Online" binnen zwei Wochen nach Akti­vie­rung an die Kurz­wahl­nummer 22240 sendet. Das Angebot ist auf einer spezi­ellen Seite zum green LTE 18 GB mit Netflix Premium zu finden.

Die güns­tigsten Tarife im Telekom-Netz finden Sie stets in unserem Tarif­ver­gleich der Smart­phone-Tarife im Telekom-Netz.

Anzeige:

- Affiliate-Anzeige: Beim Einkauf über diesen Link erhält teltarif.de eine Provision, die den Preis nicht beeinflusst, aber dazu beiträgt, unseren hochwertigen Journalismus weiterhin kostenfrei anbieten zu können.