mobilcom-debitel im Vodafone Netz: 18 GB für 17,99 Euro

Aktion: 18 GB für knapp 18 Euro im Monat im Netz von Vodafone, mit LTE, Hotspots und Sprache/SMS-Flat bei mobilcom-debitel

Grafik: mobilcom-debitel Nachdem der Netz­betreiber Voda­fone seine neuen Tarife vorge­stellt hat, kann der Service-Provider mobilcom-debitel nun nach­ziehen.

24 Monate deut­lich güns­tiger plus dauer­hafter Rabatt

Aktion: 18 GB für knapp 18 Euro im Monat im Netz von Vodafone, mit LTE, Hotspots und Sprache/SMS-Flat bei mobilcom-debitel

Grafik: mobilcom-debitel Wer über einen passenden Link bei mobilcom-debitel einen Neuver­trag im Voda­fone-Netz abschließt, bekommt für 24 Monate die Voda­fone Tarife spürbar güns­tiger. Ab dem 25. Monat wird es erwar­tungs­gemäß teurer, es bleibt aber noch ein weiterer Rabatt "auf Lebens­zeit" (dieses Vertrages) übrig.

Wer völlig "auf Nummer sicher" gehen möchte, sollte seinen Vertrag recht­zeitig (das heißt 6 Monate) vor dem Ende der Mindest­lauf­zeit gekün­digt haben oder sich bewusst sein, dass es ohne recht­zei­tige Kündi­gung in zwei Jahren teurer werden kann, unab­hängig davon, welche Tarife bis dahin dann gelten mögen.

Drei Pakete im Fokus

mobilcom-debitel stellt im Netz von Voda­fone drei "Green LTE"-Tarife zur Auswahl.

In allen drei Tarif­vari­anten wird ein einma­liger Anschluss­preis von 19,99 Euro berechnet. Ein güns­tiges Handy gibt es nicht dazu, kann aber geson­dert (gegen Mehr­kosten) erworben werden.

Das kleinste Tarif­paket hat ein monat­liches Daten­volumen von 6 GB, das mitt­lere enthält 10 GB und im größten sind es 18 GB, Monat für Monat. Daten werden im Takt von 100 kB/100 kB abge­rechnet.

Die Daten können mit 2G (GSM), 3G (UMTS, wo noch vorhanden) oder 4G (LTE) je nach örtli­cher Netz­ver­sor­gung über­tragen werden, im Down­stream stehen 50 MBit/s und im Upstream 25 MBit/s zur Verfü­gung.

Sprach- und SMS-Flat­rate inklu­sive

Zum jedem Tarif-Modell gehört jeweils eine Flat­rate für Sprach­tele­fonate und SMS zu allen deut­schen Mobil­funk- und Fest­netz­anbie­tern dazu, die jedoch keine Sonder­num­mern (Funkruf, 0180x, 0700, 0900 oder Premium-Kurz­wahlen) und keine Anrufe ins Ausland enthält.

Anrufe und Surfen im EU-Ausland (EU-Roaming) ist im Rahmen der EU-Richt­linien enthalten.

Freenet Hotspot-Flat

Weiter ist die "freenet Hotspot Flat" dabei, die Zugriff auf ein WLAN-Netz­werk "mit rund 50 Millionen Hotspots in 120 Ländern" ermög­lichen soll. Nach erfolg­rei­cher Frei­schal­tung der SIM-Karte erhält der Kunde einen Regis­trie­rungs­link per E-Mail und kann sich dann in diese Netze einwählen, soweit sie vor Ort erreichbar oder vorhanden sind.

6 GB 12,99 Euro - 18 GB 17,99 Euro

Aktion: 18 GB für knapp 18 Euro im Monat im Netz von Vodafone, mit LTE, Hotspots und Sprache/SMS-Flat bei mobilcom-debitel

Grafik: mobilcom-debitel Das 6-GB-Paket schlägt in den ersten 24 Monaten mit einem monat­lichen Preis von 12,99 Euro zu Buche, für das mitt­lere Paket werden 14,99 Euro aufge­rufen und das größte Paket kostet 17,99 Euro.

Wer die Tarife auf der mobilcom-debitel-Webseite nach­voll­ziehen möchte, findet dort die "regu­lären" (deut­lich höheren) Preise, die auch im 25. Monat und danach gelten, sofern man nicht recht­zeitig gekün­digt hat.

Ruft man den direkten Link zu den Voda­fone-Tarifen bei mobilcom-debitel auf, erscheinen gleich die redu­zierten Preise.

Hat man das Angebot gebucht, wird der Anschluss beispiels­weise beim 18-GB-Paket ab dem 25. Monat um 12 Euro teurer, es bleibt aber noch ein monat­licher Rabatt von 7 Euro auf "Lebens­zeit des Vertrages". Der gilt so lange, bis man den Vertrag selbst kündigt.

Beim 10-GB-Paket sind es 10 Euro (für 2 Jahre) und weitere 7 Euro (für die gesamte Vertrags­lauf­zeit).

Beim 6-GB-Paket gibt es zweimal 7 Euro Rabatt pro Monat (davon 7 Euro auf Vertrags-Lebens­zeit).

Und bis zum 31. Dezember wird der Rech­nungs­betrag für Mobil­funk­tarife, Gutschriften und Rabatte sowie "Digital-Life­style-Produkte" auf Grund der redu­zierten MwSt. noch geringer ausfallen als die hier genannten Beträge.

Sofern die Netz­ver­sor­gung mit Voda­fone ("D2-Netz") im ange­strebten Einsatz­gebiet ausrei­chend ist, ist dieses Angebot eine Über­legung wert.

Anzeige:

- Affiliate-Anzeige: Beim Einkauf über diesen Link erhält teltarif.de eine Provision, die den Preis nicht beeinflusst, aber dazu beiträgt, unseren hochwertigen Journalismus weiterhin kostenfrei anbieten zu können.