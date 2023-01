MMS an Vodafone-Kunden: Kommen sie noch an?

Am Dienstag hat Voda­fone seinen MMS-Dienst abge­schaltet. Was passiert mit MMS aus anderen Netzen zu Voda­fone-Kunden? Wir haben es auspro­biert.

Die MultiMediaMessage wird schon lange für tot erklärt, aber der Abschied passiert in Raten.

Bild: teltarif.de Der MMS-Dienst bei Voda­fone Deutsch­land wurde am 17. Januar ausge­schaltet. Was aber passiert, wenn Mobil­funk­nutzer in den Netzen von z. B. Telekom oder Telefónica (o2) eine MMS-Nach­richt an einen Voda­fone-Kunden senden? Nur wenige Mobil­funk­nutzer wissen heute noch, welcher Kunde, Freund oder Partner bei welchem Netz­anbieter ist. Die Vorwahl ist dafür auch kein Indiz mehr, da man Rufnum­mern ja portieren kann.

Unser Setup

Bild: teltarif.de Das Setup: Ein Android-Gerät (hier ein Unihertz Titan Slim mit Android 11) mit je einer SIM-Karte der Telekom und einer von o2 (jeweils Lauf­zeit­ver­träge beim Original-Netz­betreiber).

Das Ziel: Zwei Rufnum­mern im Netz von Voda­fone, davon eine Lauf­zeit­ver­trags-Karte und eine Prepaid-Karte, beide eben­falls vom Original-Netz­betreiber. Die Rufnum­mern des Absen­ders sind auf dem Ziel­gerät "bekannt", weil im Tele­fon­buch abge­spei­chert.

MMS erlaubt maximal 300 kB Anhänge

Beim Versand einer MMS ist zu beachten, dass diese Dateien von maximal 300 kB zulässt und der Anhang ein Bild oder Audio­format (vorzugs­weise WAV) ist. Diese 300 kB bilden eine echte Heraus­for­derung, weil eigent­lich alle heutigen Bilder oder Musik­stücke längst im Größen­bereich von einem oder mehreren MB anzu­treffen sind. Selbst die WAV-Dateien aus dem Windows-Media-Ordner haben meist schon 600-700 kB, nur die Datei "chord.wav" war mit 111 kB noch verschickbar.

Somit ist es kein Wunder, dass der MMS-Dienst bei den aller­meisten Anwen­dern längst in Verges­sen­heit geraten ist und über­haupt nicht mehr genutzt wird. Der Stück­preis von 39 Cent in den meisten Tarifen hat den Dienst ohnehin schon früh­zeitig abge­würgt.

Wir haben erfolg­reich von Telekom und o2 an zwei Voda­fone-Anschlüsse ein paar Sticker verschickt, die bei den Empfän­gern sofort ankamen. Nur anders als gewohnt.

MMS wird als SMS ange­kün­digt

Der Vodafone Kunde bekommt eine SMS mit einem Download-Link für die MMS-Nachricht.

Screenshot: Henning Gajek / teltarif.de Durch die Abschal­tung des MMS-Dienstes bei Voda­fone kann der Voda­fone-Kunde an ihn gerich­tete MMS-Nach­richten trotzdem weiterhin empfangen, nur nicht mehr so einfach und komfor­tabel wie bisher. Statt der MMS mit Anhang trifft jetzt eine klas­sische Text-SMS ein. Diese Text-SMS kommt mit der Absen­der­ken­nung des MMS-Versen­ders (z.B. +49 123 456789). Ist der Absender im Tele­fon­buch bekannt, wird der Name ange­zeigt. Diese SMS ist auf Englisch und enthielt folgendem Text:

"+49123456789 sent you an MMS, please retrieve it from https://mmvd.syniverse.com/mmv2?pw=000000 in 7 days with ID: 491yyxxxxxxx" .

ID ist die Voda­fone-Rufnummer des Empfän­gers mit 49 am Anfang und ohne Null - statt der Nullen nach pw wird ein sechs­stel­liges Pass­wort aus Ziffern über­mit­telt, damit nur die Person die Nach­richt öffnen kann, für die sie bestimmt ist oder die den kompletten Link kennt.

Von Telekom oder o2 zu Voda­fone - mit Syni­verse

So sieht die MMS-Nachricht im Online-System aus. Eine Antwort ist möglich, man kann sie gleich löschen oder bis zu 7 Tage speichern.

Screenshot: Henning Gajek / teltarif.de Bei unserem Test war es egal, ob der Absender aus dem Telekom- oder dem o2-Netz sendet, beide Nach­richten liefen über das Syni­verse-System. Wie das bei Nach­richten aus anderen (inter­natio­nalen) Netzen aussieht, haben wir nicht probiert.

Das Unter­nehmen Syni­verse ist ein welt­weit aktiver Messa­ging-Dienst­leister mit Sitz in Tampa, Florida, USA. Das könnte Daten­schüt­zern ein Stirn­run­zeln entlo­cken (Stich­wort DSGVO, "Safe Harbour" oder "Schrems2"), man sollte also über den MMS-Dienst besser keine "deli­katen" sehr persön­lichen Infor­mationen austau­schen.

Einfach zu bedie­nende Seite

Wir haben den Link aus der SMS mit verschie­denen Handys und einem Desktop-PC aufge­rufen, die Nach­richt ist nach Eingabe der Ziel­ruf­nummer sofort lesbar. Auch das Web-Inter­face ist wie schon die Benach­rich­tigungs-SMS in Englisch gehalten. Das mögen Menschen mit geringen Englisch-Kennt­nissen unschön finden.

Wenn Vodafone-Kunden eine MMS-Nachricht erhalten, wird diese beim Dienstleister Syniverse zwischengespeichert.

Screenshot: teltarif.de Nettes Feature: Es ist möglich, direkt über das Web-Inter­face auf die erhal­tene Nach­richt kosten­frei zu antworten, aber nur einmal. Erlaubt sind maximal 300 Zeichen Text und eine Audio- oder Bild­datei mit maximal 300 kB (!) Größe.

Ein Fazit

Die von Voda­fone gewählte MMS-Empfangs-Lösung ist prag­matisch und erfreu­lich. Alte Kontakte reißen dadurch nicht sofort ab. Es gibt offenbar immer noch Nutzer uralter MMS-Handys, die sonst nicht inter­net­fähig sind. Sie haben auf ihren Geräten noch stark verpi­xelte Bilder mit hohem Erin­nerungs­wert gespei­chert. Es ist drin­gend anzu­raten, diese Bilder möglichst bald durch­zusor­tieren. Wenn es keine Möglich­keit gibt, über ein Daten­kabel zum PC die Bilder direkt vom Handy zu holen, bleibt nur noch die Möglich­keit, diese per MMS an eine Gegen­stelle mit Smart­phone oder an eine E-Mail-Adresse zu schi­cken. MMS können nämlich auch an E-Mail-Adressen verschickt werden. So können diese Bilder für die Nach­welt gespei­chert werden.

Trotzdem: Vorsichtig bleiben

Wer eine merk­wür­dige SMS erhält, die zur Instal­lation einer App oder Soft­ware auffor­dert, um Nach­richten empfangen zu können, sollte das erst einmal nicht tun, bis glas­klar ist, um welche App es sich dabei handelt. (Es könnte auch eine Einla­dung zu WhatsApp oder Signal sein). Wenn Zweifel bestehen, woher die ange­kün­digte MMS kommt, kann eine kurze Text-SMS oder noch besser ein Anruf Klar­heit schaffen. Die benach­rich­tigten MMS werden übri­gens maximal 7 Tage im System gespei­chert und dann gelöscht.

Mehr Infor­mationen und Hinter­gründe zur MMS auf einer geson­derten Seite.