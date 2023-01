Telekom-MMS zu Vodafone: Verwirrung um Syniverse

Große Reso­nanz fand unser Bericht über die Zustel­lung von MMS-Nach­richten an Voda­fone-Kunden, sogar verschie­dene Tages­zei­tungen berichten darüber. Bekannt­lich hat Voda­fone seinen MMS-Dienst am 17. Januar 2023 einge­stellt. Wir wollten wissen, was passiert, wenn trotzdem an Voda­fone-Kunden eine MMS verschickt wird.

Fach­welt über­rascht

Auch die Mobil­funk-Fach­welt wunderte sich, wieso bei unserem Versuch das Portal von Syni­verse zum Vorschein kam. Denn eigent­lich, so ein Telekom-Spre­cher, sollte sich das Telekom-MMS-Portal beim Empfänger melden - auch bei Voda­fone-Kunden! Offenbar hatten unsere Nach­richten einen Weg genommen, der sich nicht ganz nach­voll­ziehen ließ.

MMS (theo­retisch) an jede Nummer schickbar

Beim erneuten Test kam die Info SMS mit Link auf die Telekom-Webseite.

Screenshot: Henning Gajek / teltarif.de Prin­zipiell kann eine MMS an jede MSISDN-Rufnummer der Welt geschickt werden. Kann aber das Ziel­system oder das Gerät des Empfän­gers mit MMS-Nach­richten über­haupt nichts anfangen wie beispiels­weise bei Voda­fone Deutsch­land jetzt gene­rell der Fall, schickt das MMS-System des Absen­ders eine SMS an den Empfänger mit einem Link und einem Pass­wort, wie in unserem Bericht erwähnt. Aber: Der Anbieter Syni­verse sollte beim Versand aus dem Telekom-Netz gar nicht auftau­chen.

MMS-System regelt alles selbst­ständig

Die Seite www.mms.telekom.de/OTP/ kann vom Handy oder auch am Tisch-PC aufgerufen werden, je nachdem was einfacher zu bedienen ist.

Screenshot: Henning Gajek / teltarif.de Schickt man z.B. eine MMS von Telekom zu Voda­fone, so stellt das Telekom-System fest, dass Voda­fone mit MMS nichts anfangen kann. Das Telekom-System schickt nun eine SMS, die auf die Webseite www.mms.telekom.de/OTP/ verweist. In der SMS ist außerdem ein Pass­wort enthalten. Auf der MMS-Seite der Telekom kann sich der betrof­fene Kunde mit seiner Mobil­funk­nummer und dem Pass­wort in der SMS einloggen.

Neuer Test anderes System

So sieht die auf einem iPhone abgerufene Nachricht aus dem Webportal aus.

Screenshot: Henning Gajek / teltarif.de Wir haben das MMS-System erneut getestet. Die Test­nach­richten kamen bei Voda­fone als SMS an, diesmal mit dem Hinweis auf ein Login ins Telekom-System. Nach dem Login kann die empfan­gene Nach­richt betrachtet und der Inhalt auch herun­ter­geladen werden. Eine Antwort­mög­lich­keit ist im Gegen­satz zum Syni­verse-System nicht gegeben.

Schickt ein o2-Kunde eine MMS an einen Telekom-Kunden, der aus Kosten­gründen den MMS-Dienst abge­schaltet hat, um beispiels­weise beim iPhone beim Versand von Bild­mit­tei­lungen, die via iMessage kostenlos sind, nicht "verse­hent­lich" eine MMS zu verschi­cken, bekommt auch der Telekom-Kunde die SMS mit der www.mms.telekom.de/OTP/ Adresse.

Wo gibt es noch MMS-Anwender?

Die Abschal­tung des MMS-Dienstes betrifft derzeit nur Voda­fone in Deutsch­land. In anderen Ländern wird der Dienst auch bei Voda­fone noch ange­boten. Im Ausland sind MMS durchaus popu­lärer, weil sie entweder in die SMS-Flat­rates inklu­diert sind oder anders abge­rechnet werden. Auslän­dische Anbieter berechnen beispiel­weise für eine SMS oder eine Text-MMS (mit maximal 1000 Zeichen) den glei­chen Preis, eine Bild- oder Ton-MMS kann dann etwas mehr kosten.

MMS, so war zu hören, sollen teil­weise noch bei Werbe­kam­pagnen oder in der Indus­trie oder bei anderen profes­sio­nellen Anwen­dungen gefragt sein, etwa bei Wild­kameras, die seltenen Wild­tieren auf der Spur sind (Luchse, Wölfe etc.). Da die Aufnahmen oft in der Nacht geschossen werden, scheinen hier Bild­qua­lität und Auflö­sung nicht so wichtig zu sein. Auch hier gilt: Eine MMS über­trägt nach wie vor maximal 300 kB pro Nach­richt und Datei.

Bei einem Ausfall von WhatsApp wurden SMS und MMS wieder entdeckt.