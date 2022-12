MMS: Vodafone hört auf - o2 hat noch kein Datum

Als der digi­tale Mobil­funk anfing, konnte man über GSM mobil sprach-tele­fonieren. Mehr ging nicht. Eher als "Abfall-Produkt" wurde dazu zuerst die SMS (Short Message Service), also die Kurz­nach­richt erfunden, und in diesen Tagen vor genau 30 Jahren erst­mals im Netz von Voda­fone verschickt. Die MMS (Multi Media Service) kam erst später.

Auf die Geschichte der SMS gehen wir noch näher ein, soviel vorab: SMS waren als Kurz­infor­mationen für Handy­nutzer gedacht, wenn beispiels­weise ein Anruf auf der Mailbox vorlag. Die Mailbox sollte Anrufe entge­gen­nehmen, wenn der Kunde im Funk­loch ist oder gerade nicht ans Telefon gehen konnte. MMS bei der Telekom noch mindestens bis Ende 2023, bei o2 bislang unbegrenzt.

Foto: Picture-Alliance/ dpa Die SMS hatte einen wesent­lichen Nach­teil: Sie konnte keine Bilder, Töne oder Dateien über­mit­teln und mobile E-Mail gab es damals auch noch nicht.

MMS als Erwei­terung

Also erfand die Branche die MMS (Multi Media Messa­ging System). Die MMS blieb weit hinter den Erwar­tungen zurück, denn die Netz­betreiber wollten dafür gruse­lige 39 Cent pro Nach­richt. Beim Roaming im Ausland sollten sogar ankom­mende Nach­richten etwas kosten. Die Folge: Die MMS wurde von den Kunden kaum genutzt.

Mit dem Auftau­chen von Messen­gern wie WhatsApp und anderer Ange­bote war das Todes­urteil für die MMS gespro­chen. Wer etwas zu verschi­cken hatte, nahm WhatsApp.

iMessage von Apple

Apple iPhone-Nutzer verschi­cken von ihren Handys eine iMessage. Die hat prin­zipiell die glei­chen Möglich­keiten wie MMS, aber die Über­mitt­lung von Bildern, Tönen oder Dateien kostet den iPhone-Nutzer nichts, außer dem benö­tigten Daten­volumen. iMessage funk­tio­niert aber nur zu anderen Apple-Geräten.

Teuer wird es nur, wenn Apple-Nutzer per iMessage an einen Nicht-Apple-Nutzer Anhänge verschi­cken wollen: Das iPhone schaltet auf MMS um, und 39 Cent sind weg. Man kann das aber tief in den Apple-Einstel­lungen (unter Nach­richten - SMS/MMS) auch ausschalten.

MMS ist beschränkt

Eine MMS kann maximal 1000 Text­zei­chen (Character) oder eine Bild- oder Tondatei von maximal 300 kB über­tragen. Mehr geht nicht. Heutige Messenger-Dienste können wesent­lich mehr.

Ist RCS eine Alter­native?

Die Mobil­funk­branche wollte mit RCS-e (zwischen­durch auch "Joyn") genannt, eine Alter­native zur SMS mit Multi­media-Fähig­keiten schaffen. Der Start war halb­herzig und holprig und es hätte pro Nach­richt eigent­lich Geld kosten sollen. Doch da hatte die kosten­lose Messa­ging-Welt schon Fakten geschaffen.

Apple spielt bei RCS nicht mit

Letzter Anschub für die RCS-Nach­richten war Google, die ihren Messages-Client für Android um RCS ergänzten. Nur Erzkon­kur­rent Apple spielt bei RCS nicht mit und hat es auch nicht vor.

Das führt zu kuriosen Situa­tionen. Android-Nutzer, die eine Nach­richt an Apple-Nutzer schi­cken, erleben, dass diese Nach­richt im Nichts verschwindet, also nicht ankommt. Solange es noch RCS-Programme für Apple gab (z.B. bei der Telekom), konnte man diese "verschwun­denen" Nach­richten noch empfangen.

Die Telekom hatte eine spezi­elle App im Angebot, aber eines Tages war sie aus dem App-Store kommen­tarlos verschwunden. Niemand weiß, warum oder wieso.

Sucht man im Apple-Apps­tore nach "RCS" oder "Joyn", bekommt man allerlei Programme, die absolut nichts mit RCS-e (Rich Commu­nica­tion Suite enhanced) zu tun haben. Joyn ist heute beispiels­weise ein TV-Angebot der RTL-Group und "RCS" hat eher mit Busi­ness-Manage­ment zu tun.

Im Netz der Telekom kann RCS (mit Android) weiter genutzt werden, wenn man Kunde bei Original Telekom oder den meisten Service-Provi­dern oder Discount-Marken ist, außer bei Kauf­land Mobil - da geht es offenbar nicht. Insider berichten, dass die Kauf­land-Gruppe "vergessen" hätte, diesen Dienst bei der Telekom zu bestellen. Offenbar sieht man dort auch keinen Sinn drin, weil die Einrich­tung des Dienstes wohl extra kosten würde und eine Beprei­sung "schwierig" wäre.

Wann kommt das Ende für MMS?

Schon öfters hatten verschie­dene Netz­betreiber das Ende von MMS ange­kün­digt. Einige genannten Termine wurden immer wieder verschoben. Wir haben sicher­heits­halber nochmal aktuell nach­gefragt.

Telekom: Mindes­tens bis 31.12.2023

Die Telekom wollte ursprüng­lich am 31.12.2022 aufhören, machte dann aber einen Rück­zieher. Auf aktu­elle Nach­frage wurde bestä­tigt, dass der Dienst - "vorbe­halt­lich einer Verlän­gerung" – bis zum 31.12.2023 möglich sei. Wer es uns nicht glaubt, kann das in einem AGB-Doku­ment als Hinweis am Fuß von Seite 6 nach­lesen: Dort sieht man auch den Preis: 39 Cent das Stück im deut­schen Netz der Telekom und 79 Cent das Stück im Roaming-Fall.

Voda­fone: Defi­nitiv Ende "ab Januar 2023"

Voda­fone hat am 27.11.2022 noch­mals offi­ziell bestä­tigt, den MMS-Dienst "ab Januar 2023" abzu­schalten (siehe ganz am Ende des SMS-Arti­kels). Ob das der 31.01.23 oder ein Datum im Februar oder später sein wird, bleibt offen.

Telefónica (o2): Kein Enddatum

Telefónica (o2) Germany hat bislang kein Enddatum bekannt gegeben, wie uns das Unter­nehmen auf Anfrage bestä­tigte. Aus formalen Gründen sei es aber denkbar, das in künf­tigen Tarif­doku­menten doch ein vorläu­figes Datum auftau­chen könne, das sich dann aber verlän­gern lasse. Genauere Pläne gebe es nicht.

Nach Januar 2023: Wo landen MMS an Voda­fone-Kunden?

Die wenigen Nutzer, die noch MMS verschi­cken, stellen sich nun die Frage, was denn passiert, wenn (un)bewusst an einen Voda­fone-Kunden eine MMS geschickt werden soll, dieses Netz aber diesen Dienst nicht mehr anbietet?

MMS kommen als SMS-Info an

Voda­fone-Kunden, die keine MMS mehr empfangen können, werden eine Text-SMS von Telekom bzw. o2 bekommen. Darin ist ein Link aufge­führt, plus ein Einmal-Pass­wort. Der Nutzer muss dann auf einem Smart­phone oder am heimi­schen PC den Link aufrufen, die eigene Rufnummer im inter­natio­nalen Format 0049 und das über­mit­telte Pass­wort eingeben, und kann die Nach­richt lesen und ggfs. auch herun­ter­laden.

Auch iPhone-Nutzer, die den MMS-Dienst aus Kosten­gründen deak­tiviert haben, werden diese SMS bekommen (auch im Telekom- oder o2-Netz).

Gefahr durch Malware-Spammer

Vorsicht ist geboten, denn diese "Lücke" könnten Spam-Versender mit bösen Absichten ausnutzen. So könnten verstärkt SMS-Nach­richten auf dem Handy eingehen, die zum Herun­ter­laden einer Zusatz-App auffor­dern, um anste­hende Nach­richten empfangen zu können.

Ganz klar: Das Laden einer Zusatz-App ist absolut unnötig und auch gefähr­lich. Meist enthalten diese Apps nur eine Malware, die das eigene Smart­phone ausspio­nieren oder auf eigene Kosten den unsicht­baren SMS-Versand oder gar den Anruf über­teu­erter Mehr­wert-Rufnum­mern (oft als Kurz­wahl) auslöst.

Wann ist mit MMS gene­rell Schluss?

Wenn Voda­fone im Januar 2023 "Ernst" gemacht hat, ist davon auszu­gehen, dass Telekom und o2 gegen Jahres­ende 2023 wohl glei­ches durch­führen werden.

Voda­fone-Technik-Chefin Tanja Richter findet, "die MMS hat im Vergleich zur SMS immer ein Schat­ten­dasein geführt. Die Technik ist veraltet und der Kunden­nutzen minimal. Bilder und Videos werden heute fast ausschließ­lich per Messenger an einzelne Empfänger oder Gruppen versendet". Womit sie absolut recht hat.

Was passiert, wenn WhatsApp ausfällt, hat o2 unter­sucht.