Gesetz gegen Kostenfallen: Union blockiert SPD-Entwurf

Das von Justiz­minis­terin Chris­tine Lambrecht (SPD) geplante Gesetz gegen aufge­drängte Verträge und über­lange Vertrags­lauf­zeiten (Stich­wort Mindest­lauf­zeit 24 Monate) stößt auf Wider­stand in der Union. „Die Fronten in diesem Gesetz­gebungs­ver­fahren sind ziem­lich verhärtet", sagte der rechts­poli­tische Spre­cher der Unions-Bundes­tags­frak­tion, Jan-Marco Luczak (CDU), dem in Düssel­dorf erschei­nenden Handels­blatt. „Gerade aber mit Blick auf die Belas­tungen der Wirt­schaft durch Corona dürfen diese nun nicht durch ein über das Ziel hinaus­schie­ßendes Gesetz des Bundes­jus­tiz­minis­teriums über­for­dert werden."

Gesetz im Januar vorge­stellt

Das von Lambrecht geplante „Gesetz für faire Verbrau­cher­ver­träge" wurde bereits im Januar vorge­stellt. Die Minis­terin will darin regeln, dass Ener­gie­ver­sorger, Fitness­stu­dios und Tele­kom­muni­kati­ons­unter­nehmen mit Kundinnen und Kunden nur noch Neuver­träge mit einer maxi­malen Lauf­zeit von zwölf Monaten abschließen dürfen. Eine auto­mati­sche Verlän­gerung soll nur für drei Monate erlaubt sein, die Kündi­gungs­frist nur noch einen Monat betragen. Aller­dings steckt der Gesetz­ent­wurf seit Monaten in der Ressort­abstim­mung mit dem Bundes­wirt­schafts­minis­terium unter der Leitung von Ressort­chef Peter Altmaier (CDU) fest.

Die SPD forderte die Union zum Einlenken auf. „Wir wollen das Gesetz noch in dieser Legis­latur verab­schieden und deshalb muss Minister Altmaier jetzt endlich seine Blockade gegen diesen wich­tigen Schritt für mehr Verbrau­cher­schutz aufgeben“, sagte der Rechts­experte der Sozi­alde­mokraten, Johannes Fechner, dem Handels­blatt. Lange Vertrags­lauf­zeiten und auto­mati­sche Verlän­gerungen von Verträgen seien nicht im Sinne der Verbrau­che­rinnen und Verbrau­cher, denn sie verhin­derten oft einen Wechsel zu besseren Ange­boten. „Gerade die kürzeren Vertrags­lauf­zeiten würden für mehr Dynamik und Wett­bewerb sorgen.“

Mehr Lauf­zeit - mehr Planungs­sicher­heit

Der CDU-Poli­tiker Luczak wandte sich strikt gegen ein gene­relles Verbot von Verträgen mit zwei Jahren Lauf­zeit. Denn längere Vertrags­lauf­zeiten gäben Unter­nehmen Planungs- und Inves­titi­ons­sicher­heit, was Preise drücken könne. „Verbieten wir zwei­jäh­rige Verträge, schließen wir Verbrau­cher also mögli­cher­weise von Vorteilen aus“, sagte der Bundes­tags­abge­ord­nete. „Auch gibt es für Unter­nehmen dann weniger Möglich­keiten, etwa Kunden­treue zu belohnen und dafür Vorteile zu gewähren.“

Eine Einschät­zung (von Henning Gajek)

In einer idealen Welt würden Verbrau­cher nur noch Dinge unter­schreiben, die sie wirk­lich brau­chen und über deren Trag­weite sie sich im Klaren sind. In der realen Welt "lernen" Verbrau­cher jeden Tag, dass die Gegen­seite nur ihr "Bestes" (sprich das Geld) will und werden immer miss­traui­scher.

Würde die Branche sich trauen, die neuen kürzeren Mindest­lauf­zeiten zu akzep­tieren, würden sie am Ende merken, dass ein Groß­teil der zufrie­denen Verbrau­cher gar nicht kündigen, sondern bei ihrem Anbieter bleiben werden.

Auch das Handy für 1 Euro bleibt möglich, wenn man den SIM-Karten-Mobil­funk­ver­trag und den Handy­kauf­ver­trag einfach vonein­ander entkop­pelt. Wie so etwas funk­tio­niert, macht uns Tele­fonica (o2) mit o2 myHandy seit Jahren erfolg­reich vor. Die Branche sollte sich endlich einmal was trauen.

Auch die Verbrau­cher­ver­bände sehen die Blockade von Minister Altmaier kritisch.