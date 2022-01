vzbv: Luft nach oben bei Internet-Grundversorgung

Derzeit arbeitet die Bundes­netz­agentur an einer Rechts­ver­ord­nung, welche die Anfor­derungen an einen "Univer­sal­dienst" konkreter d.h. in genaue Zahlen fassen soll. Dazu wurde ein "Konsul­tati­ons­bericht" veröf­fent­licht, worin eine konkrete Mindest­band­breite für die Verbrau­cher im Zuge der Breit­band-Grund­ver­sor­gung künftig zustehen soll. Sobald der Verord­nung vom Bundes­minis­terium für Digi­tales und Verkehr, dem Bundes­tags­aus­schuss Digi­tales und dem Bundesrat zuge­stimmt wurde, wird sie am 1. Juni 2022 in Kraft treten.

vzbv kriti­siert Vorschläge

Diese Vorschläge sind nach Einschät­zung des Verbrau­cher­zen­trale Bundes­ver­bands (vzbv) zu niedrig und beruhten nicht auf objek­tiven Daten. „Die Bundes­netz­agentur hat mit ihren Vorschlägen einen trans­parenten Prozess zur Konkre­tisie­rung der Mindest­anfor­derungen an die Breit­band-Grund­ver­sor­gung gestartet“, lobt Susanne Blohm, Refe­rentin im Team Digi­tales und Medien des vzbv, den Entwurf. Bei der Fest­legung der Geschwin­dig­keiten sei aller­dings "noch Luft nach oben". Und weiter: „Dass übli­cher­weise mehrere Personen in einem Haus­halt leben und häufig gleich­zeitig das Internet nutzen, wurde nicht einkal­kuliert. Es müssen objek­tive Daten für die Bemes­sung der genutzten Mindest­band­breite erhoben werden“, forderte Blohm.

Während die Bundes­netz­agentur einen Wert von 10 MBit/s (Down­load) und 1,3 MBit/s (Upload) als Mindest­ver­sor­gung anpeilt, schlägt der vzbv aufgrund der zur Verfü­gung gestellten Daten­lage vor, die Mindest­band­breite im Down­load zunächst auf 30 MBit/s fest­zulegen. Dieser Wert entspreche auch der Beschluss­emp­feh­lung zur aktu­ellen TKG-Novelle, den der feder­füh­rende Wirt­schafts­aus­schuss im Deut­schen Bundestag einge­bracht hatte.

Daten­lage zur genutzten Mindest­band­breite nicht ausrei­chend

Wenn die Mindestbandbreite gesetzlich geregelt wird, müsste dort bevorzugt ausgebaut werden, wer wenig darüber liegt, hätte Pech.

Foto: Picture Alliance/dpa Laut Bundes­netz­agentur lägen keine belast­baren objek­tiven Daten vor, welche Band­breiten aktuell durch­schnitt­lich von den Verbrau­chern tatsäch­lich genutzt werden. Als Grund­lage der Einschät­zung wurden daher die Anbieter nach vertrag­lich fest­gelegten mini­malen Band­breiten befragt. Nur: „Anbieter können die mini­malen Band­breiten selbst fest­legen. Es wundert daher nicht, dass die genutzte Mindest­band­breite entspre­chend gering ausfällt. Hier müssen drin­gend objek­tive Daten­sätze erhoben werden. Solange dies nicht der Fall ist, sollten die jetzigen Zahlen nicht als Abwä­gungs­kri­terium für die Ausge­stal­tung der Grund­ver­sor­gung mit Breit­band heran­gezogen werden“, betont Blohm.

Die voll­stän­dige Stel­lung­nahme steht auf den Seiten des vzbv zum Down­load bereit.

Eine Einschät­zung (von Henning Gajek)

So wie ein oder zweimal im Jahr der Schorn­stein­feger vorbei­schaut, müssten amtliche Mess­teams von Haus zu Haus gehen, einen Blick in den abge­schlos­senen Kunden-Vertrag werfen und dann nach­messen, was wirk­lich aus der Dose ankommt (sinn­vol­ler­weise noch zu unter­schied­lichen Tages­zeiten).

Nur würden wohl viele Haus­bewohner diesen Teams ihre Türen gar nicht mehr öffnen, weil sie befürchten, von diesen unbe­kannten Besu­chern zum Abschluss von Optionen oder Verträgen, die sie nicht wollen oder brau­chen, über­rum­pelt zu werden. Verzwei­felte Stra­ßen­ver­käufer, die nur von Provi­sionen leben und "im Auftrag" von Voda­fone, Telekom oder anderen unter­wegs sind (oft handelt es sich um "freie Mitar­beiter" des Marke­ting-Unter­neh­mens Ranger-Commu­nica­tions), haben - wie zahl­reiche Klagen in Tages­zei­tungen, Leser­briefen, Inter­net­foren etc. beweisen - verbrannte Erde hinter­lassen. Die Hotlines der Unter­nehmen sind teil­weise eher damit beschäf­tigt, unge­wollte Verträge wieder glatt­zuziehen und erboste Verbrau­cher zu beru­higen. Was das kostet, weiß niemand.

Und selbst wenn in einem Ort ein klares Bild der tatsäch­lichen Daten­lage bestünde, dann werden bei einem Mindest­wert von 10 oder 30 MBit/s die Bagger nur zu entle­genen Grund­stü­cken am Ende von Neubau­gebieten, in Sack­gassen oder unglück­lich umständ­lich verka­belten Neben­straßen anrü­cken, um dort schnel­lere Technik aufzu­bauen, während der Kunde, der nur 1-2 MBit/s "mehr" hat, aber beruf­lich, schu­lisch oder fami­liär drin­gend mehr braucht, weiter in die Röhre schaut.

Es rächt sich bitter, dass nicht schon vor Jahren der flächen­deckende Voll­ausbau des Landes beschlossen und sogleich in Angriff genommen wurde. Parzelle für Parzelle, ohne Rück­sicht auf Altbe­stände. Bestehende Anbieter hätten da mitma­chen können und müssen. Wo sie das nicht wollten, hätten sie mit neuer Konkur­renz rechnen müssen oder man hätte ihnen mit ohnehin notwen­digen Subven­tionen helfen können.

So wird weder die Empfeh­lung der BNetzA noch die Forde­rung des vzbv das Problem lösen, da im Augen­blick am liebsten nur da gebaut wird, wo möglichst niemand dazwi­schen funkt und sich ein Holter­dipolter-Ausbau gerade so noch rechnet.

Inter­essierten Kunden bleibt die Wahl zwischen Anschluss bei einem vorher völlig unbe­kannten Anbieter mit viel­leicht grau­enhaften falls über­haupt exis­tie­rendem Kunden­ser­vice oder dem Warten auf den St. Nimmer­leinstag, dass der Lieb­lings­anbieter endlich in Bewe­gung kommt.

