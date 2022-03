Militärjunta drängt Netzbetreiber aus dem Land

Die Tempel von Bagan im Land Myanmar (früher Burma) sind bei Touristen sehr beliebt. Telenor hat das Land verlassen.

Foto: Picture Alliance/dpa/AP Der norwe­gische Tele­kom­muni­kati­ons­anbieter Telenor ist nicht nur im eigenen Land, sondern tradi­tio­nell auch in vielen "Entwick­lungs­län­dern" der Welt in Sachen Mobil­funk aktiv. Bis heute auch im Land Myanmar, das einigen noch unter dem Begriff "Burma" geläufig sein dürfte.

Nach dem Mili­tär­putsch im Land wurde es für das Unter­nehmen vor Ort immer schwie­riger.

Verkauf voll­zogen

Die Tempel von Bagan im Land Myanmar (früher Burma) sind bei Touristen sehr beliebt. Telenor hat das Land verlassen.

Foto: Picture Alliance/dpa/AP Seit heute ist das dortige Netz von Telenor Myanmar komplett auf den neuen Eigen­tümer über­gegangen. Das bedeutet, "Telenor Myanmar gehört nicht mehr zur Telenor Group", wie Telenor heute mitteilte. Die Marke "Telenor" darf in Myanmar nur noch vier Monate genutzt werden, bis der neue Eigen­tümer seinen eigenen Marken­namen bekannt gegeben hat. Bereits vor einer Woche hatten die Behörden in Myanmar dem Verkauf zuge­stimmt.

Kein Einfluss auf Verträge und Tarife

Der Verkauf habe keinen Einfluss auf die Kunden, Ange­stellten oder Geschäfts­partner von Telenor Myanmar. Bei der Aktion wech­selten 100 Prozent der Anteile den Besitzer. Auch bereits bestehende Verträge von Telenor Myanmar mit Liefe­ranten oder Kunden würden unver­ändert weiter­laufen. Kunden können den Kunden­ser­vice weiter unter care@telenor.com.mm oder über eine App errei­chen.

Verkauf an liba­nesi­schen Investor

Neuer Inhaber ist die im Libanon behei­matete M1 Group, die dafür 105 Millionen US-Dollar (etwa 95,4 Millionen Euro) bezahlen will. M1 hat nach Norwegen bereits 50 Millionen US-Dollar über­wiesen, der Rest soll in Raten über die nächsten fünf Jahre bezahlt werden. Aller­dings wird Telenor in seinen Finanz­ergeb­nissen für das erste Quartal zusätz­liche Verluste im Zusam­men­hang mit Myanmar verbu­chen, denn so ganz sicher ist man sich in Oslo wohl nicht: "Aufgrund der unsi­cheren Situa­tion in Myanmar wird die aufge­scho­bene Zahlung nicht in den Büchern zum Abschluss ausge­wiesen."

Mili­tär­junta will volle Kontrolle

Der Verkauf stand die ganze Zeit auf wack­ligen Füßen. Die lokale Militär-Diktatur wollte am liebsten einen einhei­mischen Käufer sehen. Der Deal wurde schließ­lich Anfang März unter der Bedin­gung geneh­migt, dass die im Libanon ansäs­sige "M1 Group" nach dem Abschluss einen örtli­chen Partner in Myanmar findet.

Es ist zu vermuten, dass die Mili­tär­junta möglichst tiefe "Einblicke" in das Netz haben möchte, weil die Kritik und Wider­stand gegen die nicht demo­kra­tisch legi­timierte Macht­über­nahme im Land immer noch stark vorhanden ist. Die Kritiker sind über soziale Medien mitein­ander verbunden.

