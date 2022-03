MIG: Anti-Funkloch-Behörde meldet 2. Standort

Bran­chen­insider waren sich vor der Wahl ziem­lich sicher: Wenn die Regie­rung wech­selt, wird diese als eine der ersten Amts­hand­lungen die vom ehema­ligen Digi­tal­minister Andreas Scheuer ins Leben geru­fene Anti-Funk­loch-Gesell­schaft "MIG" auflösen. Offenbar doch nicht.

Bayri­sche Wälder werden schneller versorgt

Funk­löcher in bayri­schen Wäldern sollen künftig unkom­pli­zierter geschlossen werden können. Die Mobil­funkin­fra­struk­tur­gesell­schaft (MIG) verstän­digte sich mit den Baye­rischen Staats­forsten auf einen Muster­ver­trag, um zukünftig unkom­pli­ziert Grund­stücke von den lokalen Forst­ämtern mieten zu können. Das gab die Bundes­gesell­schaft heute in Naum­burg an der Saale in Sachsen-Anhalt bekannt.

Funk­turm-Anbieter sollen gefun­dene Grund­stücke bebauen

Sendemast an der A9 in Bayern. Die MIG soll Standorte erschließen, damit gebaut werden kann.

Foto: Picture Alliance/dpa/dpa-Zentralbild Auf den so gefun­denen Grund­stü­cken sollen dann Tele­kom­muni­kati­ons­firmen Funk­türme bauen und betreiben und dafür Förder­gelder erhalten. Bundes­weit stehen der MIG 1,1 Milli­arden Euro zur Verfü­gung, um mit diesem Geld Funk­löcher zu schließen. Bis Ende 2025 soll durch das Geld der MIG eine 4G-LTE-Abde­ckung von mindes­tens 97,5 Prozent der Fläche Deutsch­lands gewähr­leistet werden. Derzeit ist der Mobil­funk­stan­dard deutsch­land­weit schon auf 96,17 Prozent der Fläche zu empfangen, wie aus Angaben der Bundes­netz­agentur hervor­geht.

Erster Förder­abruf

Im Februar hatte die Gesell­schaft einen ersten Förder­aufruf gestartet, an dem sich Funk­turm-Firmen nun betei­ligen können. Bei besagtem Förder­aufruf ging es um ein Grund­stück am Wald­rand in der Markt­gemeinde Lam im Land­kreis Cham, Vermieter dort ist das Bistum Regens­burg.

Aktuell geht es um ein Grund­stück im Wald in Wegscheid im Land­kreis Passau, das die MIG nun vom bayri­schen Staats­forst mietet. Der Förder­aufruf hierfür soll bald erfolgen. Bis das Funk­loch dann wirk­lich geschlossen ist, wird es noch dauern. Erst einmal müssen Funk­turm-Firmen ihre Ange­bote abgeben, dann wird ein Zuschlag erteilt und später beginnen die Bauar­beiten.

Eine Einschät­zung (von Henning Gajek)

Alles, was den Netz­ausbau voran­bringt, ist will­kommen. Ob es dafür einer eigenen Behörde mit Plan­stellen und hohen Orga­nisa­tions­kosten bedurft hätte, sei dahin­gestellt. Aber kann diese Behörde auch die Beden­ken­träger vor Ort davon über­zeugen, dass eine flächen­deckende Mobil­funk­ver­sor­gung sinn­voll und wichtig ist?

Der Aufruf an die Telekom, ihre Funk­türme nicht zu verkaufen, fand ein unter­schied­liches Echo.