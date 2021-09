Mobilfunk-Infrastruktur-Gesellschaft: Viel Geld für (noch) nix

580 Bewer­bungen auf 97,5 Stellen sind für "Andi Scheuers Funk­lochamt" einge­gangen, was als Toch­ter­firma von Toll-Collect operiert. Ein biss­chen was hat das Amt schon vorbe­reitet, aber gebaut wurde noch nix.

Die Mobilfunkinfrastrukturgesellschaft mbH (MIG) des Bundes hat hohe Kosten und 97,5 freie Stellen.

Bild: netzda-mig.de Bundes­ver­kehrs­minister Scheuer hatte unbe­dingt eine Mobil­funkin­fra­struk­tur­gesell­schaft des Bundes (kurz MIG) haben wollen, die eigent­lich dafür sorgen sollte, dass Funk­löcher geschlossen werden. Rech­nungshof und Kritiker empfanden die MIG von vorn herein als keine gute Idee, aber Scheuer setzte sein Projekt durch und koppelte es an die längst wieder staat­liche Toll-Collect (eigent­lich für die LKW-Maut zuständig) an.

580 Bewer­bungen auf 97,5 Stellen

Die Mobilfunkinfrastrukturgesellschaft mbH (MIG) des Bundes hat hohe Kosten und 97,5 freie Stellen.

Bild: netzda-mig.de Die MIG sollte 97,5 Stellen bekommen. Nur: Bis Ende August war noch keine einzige Stelle besetzt. Der Parla­men­tari­sche Staats­sekretär des Minis­teriums, Steffen Bilger (CDU), versi­chert hingegen, dass alle 97,5 Stellen „möglichst bis Ende des Jahres“ besetzt sein sollen. Bis Ende August seien dafür insge­samt 580 Bewer­bungen einge­gangen. In der MIG mit Sitz in Naum­burg arbeiten bislang ledig­lich zwei Geschäfts­führer.

Bis alle Leute da sind, muss die MIG von der Mutter­gesell­schaft Toll Collect unter­stützt werden. Natür­lich nicht einfach so. Toll Collect stellte der MIG dafür alleine bis zum Juni etwas mehr als 460.000 Euro in Rech­nung.

All diese Details gehen aus einer Antwort der Bundes­regie­rung auf eine kleine Anfrage der Bundes­tags­frak­tion der Grünen hervor, die dem Redak­tions­netz­werk Deutsch­land (RND) vorliegt.

Nicht ganz untätig

Ganz untätig war die MIG wohl nicht. Die MIG hat bereits 71 poten­zielle Förder­gebiete gefunden, für 51 davon seien die soge­nannten "Markt­erkun­dungs­ver­fahren" bereits abge­schlossen worden. Und ja, in einigen Fällen sollen sogar schon konkrete Mast­stand­orte gefunden (amts­deutsch "iden­tifi­ziert") worden sein.

Aufträge für externe Berater

Das Ergebnis schafften die beiden MIG-Geschäfts­führer aber nicht alleine, sie holten sich externe Berater dazu. Die vom MIG beauf­tragten Fremd­leis­tungen sollen bis August einen Umfang von etwas mehr als 4,5 Millionen Euro gehabt haben, berichtet RND. Die externen Berater sollen alleine knapp 500.000 Euro in Rech­nung gestellt haben. Jeden Monat seien bei der MIG 520.000 Euro Betriebs­kosten ange­fallen, heißt es in dem Bericht weiter.

Ziele bis 2025 erreicht?

Laut Antwort gehe die Bundes­regie­rung davon aus, dass die MIG ihre Ziele bis Ende 2025 errei­chen werde. Dafür müsste dann der Netz­ausbau mit nach dem 4G/LTE-Stan­dard durch die gezielte Förde­rung von Betrei­bern (also Telekom, Voda­fone, o2 oder theo­retisch auch 1&1) möglichst flächen­deckend gewähr­leistet sein.

MIG zeit­lich befristet?

Die MIG solle "ein zeit­lich befris­tetes Instru­ment sein, um Versor­gungs­lücken in den Mobil­funk­netzen zu schließen." Die Idee ist, dass der Bund Anten­nen­stand­orte (z.B. Masten) dort aufbaut, wo es für die Netz­betreiber "aus wirt­schaft­lichen Gründen" nicht rentabel ist. Die Netz­betreiber würden dann diese Stand­orte mit eigener Technik ausstatten und so die "weißen Flecken" auf der Land­karte schließen. Geplant sind, bis zu 5000 Mobil­funk­stand­orte zu errichten und anzu­binden. Das will sich der Bund bis zu 1,1 Milli­arden Euro kosten lassen.

MIG auf Dauer?

Vorher hörte man noch aus Berlin, das zustän­dige Bundes­minis­terium für Verkehr und Infra­struktur wolle die MIG auf Dauer instal­lieren und ihre Zustän­dig­keit dann auf 5G und Breit­band im Fest­netz ausdehnen. Für Kritiker heißt das: Bislang konnte die in Oppo­siti­ons­kreisen als „Scheuers Funk­lochamt“ verspot­tete MIG noch kein einziges Funk­loch schließen.

Zukunft der MIG unge­wiss

Ob die MIG über die Bundes­tags­wahl hinaus Bestand hat, gilt in infor­mierten Kreisen in Berlin inzwi­schen als nicht mehr sicher. "Die wird wieder zuge­macht", so Insider gegen­über teltarif.de, die nament­lich nicht genannt werden wollten.

Eine Einschät­zung (von Henning Gajek)

Die Funk­löcher konkret zu defi­nieren, war sicher richtig und wichtig. Jetzt muss noch ein Verfahren gefunden werden, wie die Zuschüsse für den Bau der entle­genen Stationen an die Netz­betreiber zügig ausge­zahlt werden können und vor allen Dingen müssen alle büro­kra­tischen Hinder­nisse (von fehlenden Bauge­neh­migungen, über Klagen gegen Sender oder Auflagen zur Mindest-Verle­getiefe von Signal-Kabeln) weitest­gehend besei­tigt werden. Ob man dafür ein extra "Amt" braucht? Eigent­lich nicht.

Denn: Sollten nach der Wahl die Bundes­anteile an der Deut­schen Telekom durch die KfW-Bank verkauft werden, könnte eine (neue?) staat­liche Telekom-Gesell­schaft für Netze und Dienste mit Hohheits-Aufgaben notwendig werden. Die könnte bei der BDBOS (digi­taler Behör­den­funk) ange­sie­delt sein. Diese "Hohheits-Telekom" könnte viel­leicht auch als Mobil­funk-Netz­betreiber in den Regionen auftreten, in denen die etablierten Netz­betreiber nicht bauen wollen. So macht es beispiels­weise Frank­reich. Das aber würde eine komplette Neufas­sung des TK-Gesetzes und eine komplette Neuver­gabe aller Frequenzen bedeuten und würde vor allen Dingen eins: Ewig dauern und kost­spielig werden, bevor nur eine zusätz­liche Antenne senden kann.

Eine Ausschrei­bung der weißen Flecken unter den drei bzw. vier Mobil­fun­kern mit anschlie­ßender Vergabe des Bauauf­trags an den güns­tigsten Bieter, wäre schneller und ziel­füh­render. Die Mehr­kosten würde der Bund dem Anbieter über­weisen und der "Gewinner" muss sich verpflichten, diese Stand­orte oder sogar Sende-Anlagen der Konkur­renz unter klaren Rege­lungen (Kosten) zur Verfü­gung zu stellen. Ob man das durch Ausstrahlen mehrerer Netz­ken­nungen ("MOCN") oder durch expli­zites regio­nales Roaming (wie früher das D1-Roaming bei VIAG-Interkom) macht, ist Ansichts­sache.

Viel­leicht könnte man für das regio­nale Roaming auch Aufpreise bei den Kunden der Anbieter nehmen, die bislang nicht so gut ausge­baut haben. Dann kann der Kunde entscheiden, ob ihm der Mehr­preis für mehr Netz das Wert ist oder nicht. Aber jetzt sind erst einmal Wahlen und aufgrund der Gemenge­lage wird eine neue Regie­rung nicht vor Früh­jahr 2022 hand­lungs­fähig sein, völlig unab­hängig davon, wer am Ende das Rennen macht. Und solange wird wohl gar nichts passieren.

Derweilen möchte die Deut­sche Telekom mehr als 100.000 neue Glas­faser­anschlüsse bauen.