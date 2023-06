Xbox Game Pass: Microsoft erhöht Preise für das Spiele-Abo

Micro­soft kündigt an, künftig die Preise für den Spiele-Abo-Service Xbox Game Pass zu erhöhen. Betroffen sind sowohl Neu- als auch Bestands­kunden.

Xbox-Besitzer haben mit dem Game Pass die Möglich­keit, auf eine Spie­lebi­blio­thek zuzu­greifen ohne für jedes Spiel einzeln zahlen zu müssen. Der Xbox Game Pass ist als Abo-Modell ange­legt und schlägt mit rund 10 Euro oder mit rund 13 Euro pro Monat zu Buche, wenn es das "Ulti­mate" genannte Modell mit zusätz­lichen Funk­tionen sein soll. Weitere Infor­mationen zum Dienst lesen Sie in einer Über­sichts­seite.

Micro­soft kündigt jetzt an, dass sich die Preise für den Xbox Game Pass künftig erhöhen werden. Das kommt auf Neu- aber auch Bestands­kunden zu.

So viel kostet bald der Xbox Game Pass

Die Preise für den Xbox Game Pass werden erhöht

Screenshot: teltarif.de, Quelle: xbox.com Wie das Online-Portal The Verge berichtet, will Micro­soft bereits im kommenden Monat, genauer ab dem 6. Juli, die Preise für den Xbox Game Pass und den Xbox Game Pass Ulti­mate anpassen. Die Preis­anpas­sung werde in vielen Ländern, darunter auch Deutsch­land vorge­nommen. Bislang schlägt der Monats­preis für den Xbox Game Pass für Konsole hier­zulande mit 9,99 Euro zu Buche. Ab dem 6. Juli sollen die Kosten auf 10,99 Euro monat­lich steigen. Für den Xbox Game Pass Ulti­mate werden derzeit noch 12,99 Euro berechnet. Künftig soll die Gebühr für die Nutzung des Spiele-Abos auf 14,99 Euro pro Monat steigen.

Die Preis­erhö­hung im kommenden Monat gilt für Neukunden. Wer bereits ein Abon­nent des Xbox Game Pass oder Xbox Game Pass Ulti­mate ist, soll von den höheren Kosten noch bis zum 13. August bzw. 13. September verschont bleiben. Sollte der Zugang zum Spiele-Abo über eine Jahres­gebühr erkauft worden sein, trete die Preis­erhö­hung erst in Kraft, wenn der Xbox Game Pass (Ulti­mate) nach Ablauf der Zeit verlän­gert wird.

Steigt auch der Preis für den PC-Game-Pass?

Neben der Konsolen-Fassung des Game Pass können auch PC-Nutzer Zugang zu einer Spie­lebi­blio­thek buchen. Der Game Pass für PC kostet derzeit 9,99 Euro pro Monat. Die Kosten sollen im Zuge der Preis­erhö­hung für den Konsolen-Game-Pass nicht steigen.

Gegen­über The Verge habe Kari Perez, Kommu­nika­tions­lei­terin für Xbox, in einer Erklä­rung betont, dass die Game-Pass-Preis­anpas­sungen nichts mit dem Acti­vision-Bliz­zard-Deal zu tun haben, sondern den lokalen Markt­bedin­gungen entsprä­chen.

Netflix greift mitt­ler­weile beim Account-Sharing durch. Was das Teilen der Zugangs­daten mit anderen Mitglie­dern kostet, die nicht im glei­chen Haus­halt leben, lesen Sie in einer weiteren News.